Man hat sich ja daran gewöhnt, das Leben in den eigenen vier Wänden zu verwalten und aufs Parfüm der Nachbarin in den Konzertsälen noch eine Weile zu verzichten. Wir gehen nicht mehr in die Opernhäuser, sondern räumen nur noch in der Küche unsere Spülmaschine aus. Kein Parfüm, viel Geschirr, so heißt der Standard dieser Tage, auch während der Musikfestspiele Sanssouci, die 2020 eigentlich ausgefallen sind.

Dieses „eigentlich“ ist aktuell kein unwichtiges Wort, denn über digitale Technik kommt man eben doch hinein ins Schlosstheater des Neuen Palais von Potsdam, aus dem der „ Festspielabend Alte Musik“ am Sonntagabend live gestreamt wurde, ohne Publikum vor Ort. Die Bühne ist nach sieben Jahren Restaurierung neu eröffnet, sie sieht deshalb viel aufgeräumter aus als unsere Wohnung, die seit dem Ausbruch von Corona zusehends durch Überlastung abnutzt.

In diesem schönen, frisch geputzten Saal sah man am Sonntag fast drei Stunden lang über den heimischen Computer einen Ritt durchs ehemals geplante Festspielprogramm, das auf den Namen „Flower Power“ hören sollte. Da von Kraft und Power derzeit keine Rede ist, hat Festspielleiterin Dorothee Oberlinger ein Kondensat, ein Kurzprogramm unter dem Namen „Nah/Distanz“ gestrickt, das hineinriecht in Sujets, Themen und Tonlagen, die ursprünglich mal vorgesehen waren für den Musiksommer im Schlosspark Sanssouci. Dieses Schnuppern führt indessen weiterhin zu keinerlei Parfüm, doch man hörte, während daheim die Spülmaschine lief, dass es da draußen noch Signale gibt, die uns beleben. Dort herrscht nicht nur Gefahr durch Ansteckung, sondern eine Menge Harmonie: Es sind die Klänge des Barock. Sie werden nicht mit medizinischen Kürzeln, sondern mit Kreuz und b notiert, nach alter Sitte auf der Partitur.

Mathematisch strenge Liebe

Alte Musik setzt nicht auf die Gefühle, Ausbrüche und individuellen Triebe wie die Wiener Klassik, die ihr folgte – das Barock um 1700 hatte noch an Gott geglaubt und ihn so handwerklich perfekt, fast mathematisch streng gelobt, dass dieser Wohlklang selbst das Durcheinander dieser Tage herrlich überlagern kann. Eine schöne Form von Weltflucht. Angenehm, wie gut gelaunt die Intendantin Oberlinger durch den Abend führte, den Shelly Kupferberg vom Kulturradio des RBB moderierte (der Stream ist weiterhin auf Youtube im RBB-Kanal abrufbar).

Auf den Sitzen roter Samt, cremeweiße Decken und viel goldenes Ornament im Saal – dieses Theater atmet puren Luxus. Wenig mehr als 200 Leute passen hinein, wenn Nähe zwischen Menschen irgendwann wieder gestattet ist. Man hat die Sicht eines Amphitheaters, denn als Gast schaut man hinab auf die Bühne, nicht hinauf. Friedrich der Große saß seinerzeit nicht in der Königsloge, sondern in der zweiten Reihe, auf Augenhöhe mit den Sängern, knappe sechs Meter von ihnen entfernt. Zu Friedrichs Zeiten galt der Saal als schönstes deutsches Barocktheater. Das wird heute nicht anders sein.

Am Sonntag wurde Musik gespielt, die schon zu Zeiten von Friedrich dem Großen vor gut 250 Jahren zu hören war – und hier mitunter Uraufführung feierte. Auf dem Programm standen Johann Gottlieb Graun und Carl Heinrich Graun, Zeitgenossen von Friedrich, sie zählten zu seinen Lieblingskomponisten. Längst ist ihr Stern verblasst, nur in Fachkreisen kennt man sie noch, das gleiche gilt für Johann Adolph Hasse, aus dessen Oper „Piramo e Tisbe“ Auszüge zu hören war, gesungen von Lydia Teuscher und Philipp Mathmann.

Verkannte und unterbezahlte Größe

Weitaus bekannter sind Johann Sebastian Bach und sein Sohn Carl Philipp Emanuel Bach, der lange in Diensten von Friedrich stand, zunächst in Rheinsberg, dann in Potsdam. Sein Stern begann erst dann zu strahlen, als er weiterzog und andere Gönner fand. In Potsdam blieb er eine verkannte und unterbezahlte Größe. Doch sein Vater Johann Sebastian schaute vorbei, er ließ sich von Friedrich anstiften zum „Musikalischen Opfer“, eine der komplexesten Kompositionen aller Zeiten. Auszüge waren aus dem Musikzimmer des Neuen Palais zu hören, gespielt vom Ensemble um den Flötisten Michael Schmidt-Casdorff.

Variiert wurde das Bach’sche Thema in ausgesprochen un-barockem Ton vom koreanischen Komponisten Isang Yun (1917-1995), der sich von Bach zu seiner Zwölf-Ton-Musik inspirieren ließ. Die Aufwertung der Halbtöne bringt Avantgarde in dieses Stück, etwas Schräges, das sich dem Geist der Alten Musik widersetzt. Es wirkte wie ein frischer Potsdamer Regenschauer, als Suyeon Kang alleine auf der Geige spielte, so, als würde ein wildes Kind dazwischenrufen, weil es Bonbons will.

Friedrich der Große nutzte den Saal im Neuen Palais, in dem nicht nur Konzerte gegeben, sondern auch Theater gespielt wurde, um Verwandtschaft einzuladen und sich mit ihr zu amüsieren. Aber auch, um politische Gespräche zu führen. Die Musik tat Stimmung und Verhandlung gut. Manchmal wurden dort Stücke gegeben, die Friedrich, der Traversflöte spielte, eine barocke Querflöte, selbst geschrieben hat.

Auch Cellomusik von Beethoven oder eine Sonate von Arcangelo Corelli hielten die Stimmung am Sonntag hoch. Generell aber ist Dorothee Oberlinger davon überzeugt: „Im nächsten Jahr werden wir alle die Kraft der ,Flower Power’ brauchen, die Kraft der Blumen, die in diesem Jahr ausgefallen ist!“

Von Lars Grote