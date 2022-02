Am Stern

Die Feuerwehr ist wieder in dem Wohnhaus Otto-Lilienthal-Straße im Einsatz in dem am Freitagmittag vier Wohnungen bei einem Brand zerstört wurde. Das bestätigte der Lagedienst der Potsdamer Berufsfeuerwehr am Sonntagvormittag auf MAZ-Anfrage.

Glutnester an der alten Bandstelle

Die Freiwillige Feuerwehr Drewitz hatte gegen 9.15 Uhr auf Facebook gemeldet, dass sie erneut Am Stern im Einsatz sei: „An der alten Brandstelle gibt es Glutstellen im Zwischenboden.“

Der betroffene Bereich sei nur durch eine Dachöffnung zu erreichen, „so dass sich der Einsatz vor Ort als schwierig erweist“.

Flammen waren weithin sichtbar

Bei dem Brand am Freitag war das Feuer in einer Wohnung der vierten von fünf Etagen ausgebrochen. Es fraß sich bis zum Balkon durch, von wo es auf weitere Wohnungen übergriff. Ein Mensch wurde verletzt.

Der Balkon der ersten Wohnung stand weithin sichtbar in Flammen. Nach dem Löscheinsatz warenmehrere Balkone abgerissen worden, um auch mit Blick auf den nahenden Sturm „Zeynep“ für Verkehrssicherheit zu sorgen.

Beim erneuten Löscheinsatz am Sonntagvormittag ist laut Lagedienst neben der Freiwilligen Feuerwehr Drewitz auch die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt im Einsatz.

Von Volker Oelschläger