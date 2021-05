Babelsberg

Wenn aus dem Vulkan am Filmpark Babelsberg Rauch aufsteigt, ist entweder eine Stuntshow im Gange, oder etwas nicht in Ordnung. Weil der Filmpark derzeit geschlossen ist, griff ein Mitarbeiter des Filmparks am Mittwochmorgen zum Hörer und alarmierte die Feuerwehr, als er Rauch über dem Vulkan bemerkte.

„Wir bekamen kurz nach fünf Uhr die Meldung, dass der Vulkan brennt“, erklärt die Leitstelle auf Anfrage der MAZ. Das Feuer im falschen Vulkan erwies sich als echt: zwei Autos brannten lichterloh und wurden schnell gelöscht. Es kam kein Mensch zu Schaden. Um 6.45 Uhr war der Einsatz wieder beendet.

Vulkan durch Feuer nicht beschädigt

Die Polizei erklärt: Der Vulkan blieb unbeschädigt. Sie nahm allerdings eine Anzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung auf. Kriminaltechniker sicherten Spuren vor Ort. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.Die Kriminalpolizei bittet nun darum Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Feuer im Vulkan in Verbindung stehen könnten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-55080 zu melden.

Auch Filmpark-Chef Friedhelm Schatz fragt sich, was passiert ist: „Das sind zwei Stuntfahrzeuge, die im hinteren Teil des Vulkans stehen. Die sind fahrbereit, aber stehen da seit fünf Monaten herum. Nehmen wir den Rauch als ein Lebenszeichen aus dem Filmpark“, sagte Schatz der MAZ.

Filmpark öffnet frühestens zu den Sommerferien

Sein Vergnügungspark muss immer noch geschlossen bleiben, mindestens bis 9. Juni, solange die aktuelle Corona-Eindämmungsverordnung des Landes gilt. „Nächste Woche stehen wir auch auf der Tagesordnung bei der Beratung der nächsten Verordnung. Ich hoffe, wir können zu Beginn der Sommerferien Mitte Juni wieder öffnen“, sagt Schatz. Dann knallt, qualmt und raucht es auch wieder absichtlich im Vulkan.

Von Peter Degener