Chlorgas-Alarm am Blu

Potsdam Übungseinsatz - Chlorgas-Alarm am Blu Dutzende Feuerwehrleute sind zum Potsdamer Sport- und Freizeitbad Blu ausgerückt. Um kurz nach neun war dort Chlorgas-Alarm ausgelöst worden. Aber die Stadtwerke geben Entwarnung.

Am 18. Mai 2019 findet eine Übung am Sport- und Freizeitbad Blu in Potsdam statt. Quelle: Stadtwerke Potsdam