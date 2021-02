Innenstadt

Das tiefen Temperaturen der vergangenen Tage hat auf vielen Gewässern in Potsdamer Gewässern eine Eisschicht entstehen lassen. Das Eis auf dem Tiefen See ist zur Zeit etwa fünf bis sechs Zentimeter dick. Das sei noch viel zu wenig, um die Eisfläche sicher betreten zu können, warnt Rainer Schulz, Bereichsleiter Gefahrenabwehr der Potsdamer Feuerwehr.

Für die Berufsfeuerwehr bietet die derzeitige Witterung optimale Bedingungen, um die Rettung von Menschen aus dem Eis sowie das Eistauchen zu üben. Bei einer Übung im Tiefen See, am Anleger der Schiffbauergasse, waren am Donnerstag 25 Kameradinnen und Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Wache Babelsberg beteiligt.

Schnelligkeit ist bei der Eisrettung entscheidend

„Ein entscheidender Faktor bei der Eisrettung ist die Zeit“, sagt Rainer Schulz, „das Wasser direkt unter der Eisdecke ist meist nur ein bis zwei Grad Celsius kalt und entzieht dem Körper die Wärme sehr schnell, etwa 27 mal schneller als an der Luft.“ In der Regel dauert es nur etwa 15 Minuten, bis ein Mensch an den Folgen einer Unterkühlung stirbt.

Die Potsdamer Feuerwehr übte am Donnerstag auf dem Tiefen See die Rettung von Personen aus dem Eis. Quelle: Bernd Gartenschläger

Für die Feuerwehrleute ist die Rettung einer im Eis eingebrochenen Person ein großes Risiko. Brechen sie selbst und werden unter die Eisdecke getrieben, kann es sogar lebensbedrohlich für Rettungskräfte werden. „Trotz aller gebotener Eile ist deshalb eine Eigensicherung der Kolleginnen und Kollegen unerlässlich und Übungen zum Eisretten und Eistauchen unter realen Bedingungen so wichtig“, sagt Schulz.

Letzte Eisrettung in Potsdam vor sechs Jahren

Die letzte Eisrettung in Potsdam fand vor etwa sechs Jahren statt, als die Feuerwehrkräfte einen eingebrochenen Schlittschuhläufer retten konnten. Auf die Rettung bei winterliche Wetterlage ist die Berufsfeuerwehr Potsdam gut vorbereitet. „Jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann ist in der Lage, mit dem bereitgestellten Equipment und der entsprechenden Mannschaft eine Eisrettung durchzuführen“, sagt Rainer Schulz. Die Ausbildung zur Eisrettung ist in der Grundausbildung enthalten und wird je nach eingesetzten Standort immer wieder aufgefrischt und geschult. „Es gibt darüber hinaus eine aktive Tauchergruppe von derzeit 16 Tauchern.“

Die Feuerwehr warnt aktuell vor dem Betreten der Eisflächen auf Seen, Flüssen und Teichen in der Landeshauptstadt. Trotz anhaltender Minustemperaturen in den vergangenen Tagen und einer augenscheinlich geschlossenen Eisdecke auf einigen Seen und Teichen ist die Eisdecke zu dünn, um darauf gehen oder gar Schlittschuhlaufen zu können.

Unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten des Wassers, durch Untiefen oder auf dem Gewässergrund entstehende Strudel, einfließende Abwässer sowie auch die Schifffahrt, machen die Tragfähigkeit der Eisdecke unberechenbar und erhöhen die Gefahr eines Eisbruchs. Die dünne Schneedecke auf dem Eis verhindert zudem einen Blick auf die Eisfläche, um die Dicke sowie Risse und dunkle Stellen zu erkennen.

Von Feliks Todtmann