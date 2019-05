In einer Kurve kam ein Dacia-Fahrer (57) am Mittwochabend in der Straße Am Neuen Palais nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr mussten den Schwerverletzen aus dem demolierten Auto befreien. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Mann angetrunken unterwegs war.