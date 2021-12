Potsdam

Eines wird schnell klar: Dieter Wiedemann – Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Filmmuseums Potsdam und früherer langjähriger Präsident der Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) – hat den Treffpunkt für das Interview mit der MAZ nicht ohne Bedacht ausgewählt. Zum einen logiert das Restaurant Genusswerkstatt in demselben barocken Bau wie das Filmmuseum. Doch darüber hinaus trägt die Innenausstattung des Feinschmecker-Treffs auch teilweise die Handschrift der Fördervereinsmitglieder: Schwarz-Weiß-Fotografien mit Szenen aus ikonischen Filmen („Die Legende von Paul und Paula“) zieren die Wände. Vieles erinnert hier an jenes große Erbe, das zu den Stützpfeilern der Kulturstadt Potsdam gehört. Nur ein Beispiel für dessen internationale Bedeutung: Fritz Langs „Metropolis“ – einst in Babelsberg gedreht – war 2001 der erste Film, der von der Unesco in die Liste des Weltdokumentenerbes aufgenommen wurde.

Die Dreharbeiten im Studio Babelsberg für den Film „Metropolis“ mit Brigitte Helm in den 1920er Jahren. Quelle: Universum Film/Imago

Die Pflege und Erhaltung dieses Kulturschatzes haben sich die etwa hundert Mitglieder des Fördervereins auf die Fahnen geschrieben. Doch in letzter Zeit plagen Dieter Wiedemann verstärkt Alterssorgen. Nicht ihn persönlich, um das klarzustellen: Der frühere HFF-Präsident ist fit wie ein Turnschuh, hat seit seinem Ausscheiden aus dem Amt vor zehn Jahr dank eines gesunden Lebensstils sogar eine deutlich schlankere Linie und ist nach wie vor in mehreren Kuratorien aktiv. Wiedemanns Alterssorgen beziehen sich vielmehr auf den Förderverein, dessen Vorsitz er vor mittlerweile vier Jahren von Ulrich Kling übernommen hat. „Das Durchschnittsalter unserer Mitglieder reicht von Mitte 60 bis 70.“ Das bedeutet natürlich einen enormen Erfahrungsschatz, denn viele Vereinsangehörige kommen aus der Filmbranche und haben sich dort in ihren jeweiligen Metiers große Verdienste erworben: „Die meisten sind ehemalige Produzenten und Szenografen der Defa.“

Dieter Wiedemann beim Neujahresempfang der Landeshauptstadt im Jahr 2018. Quelle: Friedrich Bungert

Diesen langjährigen Mitgliedern geht es beileibe nicht nur um das nostalgische Schwelgen in Erinnerungen, sondern auch um die Zukunft – weshalb man auch Interessierte jüngerer Jahrgänge ansprechen möchte, die neue Impulse geben sollen. Umgekehrt könnten auch die Jüngeren profitieren: „Wir möchten uns als Förderverein als kulturelles Gedächtnis einbringen, um jüngeren Leuten zu vermitteln, dass das, was in Kino und Fernsehen läuft, eine lange Geschichte hat.“

Neue Wege des Filmmuseums: Ein Kinosaal im Internet

Um die Strahlkraft des Filmmuseums zu erhöhen, geht man neue Wege. Als aufgrund der Pandemie Kino-Besuche unmöglich wurden, gründete das Museum einen virtuellen Kinosaal: Bei „Kino2online“ kann man im Internet alles von Stummfilmraritäten bis hin zum aktuellen Programm abrufen. Der Förderverein unterstützt das Angebot.

Wenn der Verein in diesem Jahr einen Weihnachtswunschzettel hätte, dann würde sicher ganz oben auf der Liste stehen: „Kran“. Das klingt nach Baustelle, nach schwerem Gerät und Menschen mit gelben Kunststoffhelmen auf dem Kopf. Doch weit gefehlt. „Es handelt sich um einen Kamera-Kran, für dessen Restaurierung wir 20.000 Euro benötigen“, erläutert Vereinschef Wiedemann das aktuelle Spendenprojekt zugunsten dieser historischen Rarität. Der mehrere Meter lange Kran wurde 1948 im VEB Lokomotivbau Babelsberg für die Defa gebaut – insgesamt gab es nur zwei und nur einer hat die Jahrzehnte überdauert.

Der Musikfilm „Revue um Mitternacht“ wurde mit einem Kamerakran gedreht. Quelle: Privat

Die Kräne wurden benötigt, weil mit dem Tonfilm die Kameras immer schwerer wurden und die Regisseure dennoch bewegte Bilder produzieren wollten. Dazu mussten die Kameras mit Hilfe beweglicher Vehikel angehoben werden. Sie kamen zum Beispiel bei dem Musikfilm „Revue um Mitternacht“ oder bei der Heinrich-Mann-Verfilmung „Der Untertan“ zum Einsatz.

Der Kran soll der Hingucker im Sammlungsbau werden

Seit 1990 befindet sich das – auch ganz wörtlich – herausragende Technikobjekt im Depot des Filmmuseums am Bornstedter Feld. Allerdings stand der lange Kamera-Lulatsch nur unter einem Dach – Wind und Wetter haben ihm stark zugesetzt. Bald soll es jedoch im neuen Sammlungsbau des Filmmuseums auf dem Studiogelände Babelsberg eine zentrale Rolle spielen – als Blickfang im Atrium.

Weil der Weihnachtsmann oder die Weihnachtsfrau wahrscheinlich nicht den Beutel öffnen werden, hofft Wiedemann auf irdische Unterstützung. „Wenn wir 2000 Menschen finden, die jeweils zehn Euro spenden, sind wir durch.“ Was ihn besonders freuen würde: Wenn gut vernetzte Freunde – wie etwa Filmpark-Chef Friedhelm Schatz – ihre Verbindungen zugunsten des Museumsstücks spielen ließen.

Weitere Informationen unter www.filmmuseum-potsdam.de

Von Ildiko Röd