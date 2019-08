Waldstadt

Allerorten wird durch die Mark gewandert und unter dem Birnbaum gesessen: Im Fontanejahr gedenkt ganz Brandenburg seinem bekanntesten Literaten. Die Schüler der Potsdamer Fontane-Oberschule haben eine andere Art gewählt, ihren Namenspatron zu ehren – sie haben einen Roman geschrieben.

Alle schreiben zusammen

Als die Einladung zum Literaturprojekt auf dem Schreibtisch der Deutschlehrerin Dagmar Krahneis landet, sind die künftigen Jung-Autoren gerade in der achten Klasse. Sie sind Teenager, interessieren sich eher für die Rapper Capital Bra und Ufo361 als für literarische Ladies wie Effi Briest und Frau Jenny Treibel. „Ich lese sonst keine Bücher“, sagt Reem Abd Allatif, 16 Jahre alt. Auch schreiben findet das aus Syrien stammende Mädchen „eigentlich doof“. Am nun entstandenen Roman ist Reem aber genauso beteiligt wie ihre zwölf Mitschüler; die ganze Klasse hat am Bildungsprojekt „ Schulhausroman“ teilgenommen, bei dem Schüler mit einem echten Autoren zusammen schreiben. Das Brandenburgische Literaturbüro hat die Hoheit über das Projekt – und die Fontane-Schüler zum Mitmachen eingeladen.

Der Profi im Team ist der Autor Andreas Sauter. Er hat schon oft Stücke und Stoffe mit Laien entwickelt, hat mit Jugendlichen und Senioren gearbeitet. „Dass am Ende ein Roman entsteht, ist aber auch für mich eine Premiere“, sagt er. Vorgaben hat er den Schülern nicht gemacht. „Das Thema, die Geschichte, das alles entsteht in der Arbeit“, sagt er. Am Ende ist eine Geschichte rund um einen König und die Liebe dabei herausgekommen. „Anfangs ist das Schreiben für alle ein Rätsel, am Ende ist es für alle ein Wunder.“

Selbstbewusstsein und Lesekompetenz

Ein Wunder – auch für die Lehrerin. „Gerade für Oberschüler sind solche Projekte immens wichtig“, sagt Dagmar Kraneis. Als sie ihren Schülern das Projekt vorstellte, seien diese gleich aufgeschlossen gewesen – dabei seien die meisten keine begeisterten Leseratten. Doch weil gerade das kreative Schreiben im stressigen Schulalltag so oft zu kurz komme und das Roman-Projekt auch noch die Kernkompetenz der Präsentation vermittele, waren die Schüler schnell begeistert. Zugleich habe das Schreiben quasi nebenher auch die Lesekompetenz der Teenager gesteigert. „Am Anfang jeder Stunde wurde laut vorgelesen, was zuletzt geschrieben wurde“, sagt Dagmar Kraneis. „Als ich dann nach den Ferien gesehen habe, dass sie es immer noch genauso gut können, war ich einfach glücklich.“

Am Ende halten die 13 Schüler, die mittlerweile die neunte Klasse besuchen, ihr eigenes, gedrucktes Buch in den Händen. Etwas mehr als 20 Seiten hat es – es ist ihr ganzer Stolz. „Es ist einfach so cool, die eigenen Sätze darin wiederzusehen“, sagt Julian Engel, 14. „Schreiben ist einfach absolut cool.“ Reem, die erst seit zwei Jahren an der Schule ist und sich beim Arbeiten noch in die ungewohnte deutsche Sprache denken musste, fand das Projekt „am Ende okay“. „Es ist ein bisschen Krimi, ein bisschen Liebe“, sagt Konstantin Rogge, 15, zum Buch, „und es stirbt jemand, also ist für jeden etwas dabei.“

Zum Abschluss des Projekts haben die Nachwuchsautoren ihr gesamtes Werk am Mittwoch im Fontane-Archiv ihren Eltern und Lehrern vorgelesen. „Total aufregend vor so vielen Leuten“, sagt Julian Engel. „Das ist eine Chance, die meine Schüler so schnell nicht wieder bekommen“, sagt seine Lehrerin Dagmar Kraneis. „Sie werden hier viel Selbstbewusstsein mitnehmen, sie konnten wirklich mal zeigen, was in ihnen steckt.“ Ein gelungenes Experiment für die jungen Fontane-Erben –dem Namensgeber haben sie jedenfalls alle Ehre gemacht.

Von Saskia Kirf