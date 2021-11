Innenstadt

Bevor es saniert wurde, war das Holländische Viertel ein Ort der alten Menschen, des Verfalls und einer vergangenen Zeit. Eberhard Thonfeld (69) hat diesen Zustand in den Siebziger Jahren in einer umfangreichen Fotoarbeit festgehalten, die jetzt mit Unterstützung der Fielmann-Stiftung dem Potsdam-Museums übergeben werden konnte.

Die Fotos entstanden 1977/78 als Abschlussarbeit von Eberhard Thonfeld

Seit 1975 ist Potsdam der Lebensmittelpunkt von Thonfeld, der aus Jena stammt. Das Elternhaus seiner Frau, wo er damals wohnte, lag gegenüber der Gotischen Bibliothek. Der Weg in die Innenstadt führte stets am Holländischen Viertel vorbei.

Eberhard Thonfeld (69) hat die Bilder 1977/78 für seine Diplomarbeit gefertigt. Jetzt gehören sie dem Potsdam-Museum. Quelle: Julius Frick

Wäre er in seiner thüringischen Heimatstadt geblieben, wäre wohl ein Feinmechaniker oder Ingenieur in der optischen Industrie aus ihm geworden. Ein Zufall brachte ihn zur Fotografie. Mit 17 Jahren nahm er an einem Fotowettbewerb teil - und erhielt mit Fußballbildern des FC Carl Zeiss Jena den ersten Preis. Sogleich wurde er angesprochen: Willst Du nicht Fotografie studieren? So ging er nach Leipzig an die Hochschule für Grafik und Buchkunst anstelle ins Carl-Zeiss-Werk.

Mit der Panorama-Kamera steigt er auf Dächer, geht in die Höfe

1977 begann Eberhard Thonfeld mit seiner Abschlussarbeit. „Das Leben im Holländischen Viertel“ wollte er zeigen – angesichts des Verfalls ein heikles Thema im sozialistischen Staat. „Aber wenn man es richtig formuliert, konnte man es machen“, sagt er. Er nahm zum Anlass, dass das Viertel nicht mehr dem Abriss geweiht war, sondern saniert werden sollte und kündigte an, zu dokumentieren, wie die Bewohner dort leben und wie ihre Beziehungen zur Umgebung aussehen.

„Ich hab mit Tatortfotografie begonnen. Menschenleere Straßen, Indizien für das Leben, Beweisstudien für den Zerfallsprozess. Das sollte den Betrachter beunruhigen. Er sollte sich fragen: Warum lässt man das verfallen? “, sagt er. „Das Holländische Viertel zu fotografieren gab mir das Gefühl nützlich zu sein.“

Zwei Kameras kommen zum Einsatz – eine simple Praktika-Spiegelreflexkamera und eine sowjetische Panoramakamera der Marke „Horizont.“ Der gebrauchte Apparat, den er über einen befreundeten Fotografen in Russland organisiert hatte, war schon im Einsatz gewesen, um den ersten Menschen im All – den Kosmonauten Juri Gagarin – nach der Landung auf einem Acker an der Wolga zu fotografieren. Nun entstehen damit Panoramen im Holländischen Viertel.

Die Bewohner des Holländischen Viertels erzählen ihm ihre Geschichten

Nachdem er die Straßenzüge und die einzelnen Fassaden mit den Schriftzügen von Geschäften und Werkstätten – das von außen Sichtbare - fotografiert hat, geht er hinein. Durch offene Haustüren oder die damals noch vorhandenen Baulücken kommt er in die Höfe, die entweder dicht bebaut oder bis in die letzte Ecke mit Gemüse bepflanzt sind. Viel Platzt gibt es hinter der Benkertstraße 23, wo die Kinder einer kleinen Kita spielen. Zu den Spielgeräten gehören große Reifen, die vielleicht Karl Frosch gesponsert hat, der eine Vulkanisierwerkstatt im Viertel hatte.

„Als besonders empfand ich die Sauberkeit. Trotz des Verfalls waren die Treppen gereinigt. In den Höfen lag nichts herum.“ Thonfeld steigt auch auf die Dächer und dokumentiert das Gewirr der Giebel. „Die Türen und Luken standen offen. Mich hat niemand gefragt, was ich da wollte.“ Doch er suchte das Gespräch mit den Bewohnern, überzeugte diese Menschen, die nicht darauf versessen waren, in Aufnahmen für die Nachwelt festgehalten zu werden, sich porträtieren zu lassen und ihm ihren persönlichen Lebensraum preiszugeben. „Die Menschen dort waren mir am wichtigsten. Die Jungen flüchteten, um moderne Wohnungen zu bekommen, aber die Alten blieben da, die Haus- und Ladenbesitzer, die an ihrem Eigentum hingen. Und die haben erzählt aus ihrem Leben.“

Wenn die Bewohner starben, kam der Hausrat auf den Müll

Das ist die eine Sache, die er im Nachhinein bereut: „Man hätte das alles aufnehmen müssen.“ Die Erinnerungen der Witwe des Frackverleihers Schulze, die im Dachgeschoss über dem heutigen La Maison du Chocolat wohnte und auf 125 Fracks saß, aber nicht wusste, was sie damit machen sollte. „Wegwerfen hätte wehgetan und am Ende hat die Staatsoper Berlin die in ihren Fundus übernommen“, sagt Thonfeld.

„Frau Kroll war auch eine tragische Geschichte. Die Bildhauerwitwe verstarb und dann wurde das Haus ausgeräumt und alles kam in einen Container. Dabei war das ja fast ein Antiquitätenladen.“

Dann gab es den Moment eines scheinbaren Neuanfangs im Viertel. Zu den alten Handwerkern wie Reifen Frosch, der Orgelbau-Werkstatt Schuke, dem Waagenbaumeister Stolp und dem Schuster kam plötzlich ein neuer Bäcker. „Ein junges Ehepaar baute das Geschäft aus und fing neu an. Das gab große Neugier!“, sagt Thonfeld. Seine Bilder zeigen die Blicke von Kindern und alten Damen durch das Schaufenster. Doch es war ein kurzes Aufflackern. „Da gab es ein Familiendrama. Der Bäcker hat sich sechs Wochen später das Leben genommen.“ Sein Bilder des Mannes, der elegant die Brote auf dem langen Holzbrett jongliert oder im Trubel der Neueröffnung eine Zigarettenpause macht, bekommen plötzlich einen Schatten.

Friseur Erich Iwan aus der Mittelstrasse 6. Es handelt sich um eine der wenigen Farbaufnahmen, die Thonfeld angefertigt hat. Quelle: Eberhard Thonfeld

Friseur Erich Iwan war das Original des Viertels

Und dann war da noch Erich Iwan. „Der war das Original des Viertels. Er war Friseur, aber fast blind. Mein Schwiegervater ließ sich dennoch seine Haare bei ihm schneiden. Wenn es im Winter kalt im Salon war, zog Erich Iwan sich den dicken Bademantel bei der Arbeit über den Anzug. Damit ging er auch auf die Straße. „Genau gegenüber war der Konsum, wo er darin immer einkaufen ging.“

Nur eine Sache hat Eberhard Thonfeld bewusst nicht fotografiert – das Café Heider am Nauener Tor. Es war bekannt als Ort der Torten, der Subkultur und der Stasi gleichermaßen, die dort alles beobachtete. „Ich sehe die Bilder vor mir, die ich gerne fotografiert hätte. Aber das war mir zu heiß, da hatte ich Angst um meine Zukunft als Fotograf und hab lieber alte Leute fotografiert.“ Nach seinem Diplom machte Thonfeld Karriere mit jenem Sujet, das ihn als Teenager erst zum Fotografen gemacht hatte: dem Sport. Er brachte Sportbücher heraus, war Mitgründer einer Fotoagentur, wurde mehrfach für das Sportfoto des Jahres prämiert.

Ein Teil der Bilder könnte Ende 2022 im Potsdam-Museum ausgestellt werden

Mit Beginn der Corona-Pandemie entschied er sich für den Ruhestand. Noch immer fotografiert er, hat etwa im Lockdown die Leere der Stadt dokumentiert. Doch seine besten Fotos zeigen noch immer Menschen. Heute könnte er eine solche Serie nicht mehr machen. „Dann kommen alle mit ihren Persönlichkeitsrechten. Es ist eine schlechte Zeit für Fotografen.“

Wann das Potsdam-Museum seine Bilder erstmals zeigt, ist offen. Ende 2022 ist die Wanderausstellung „Stadtwende“ zu Gast. Dann könnten die Bilder in einem eigenen Potsdam-Abschnitt eingebunden werden.

Von Peter Degener