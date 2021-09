Potsdam

Olaf Scholz wird als direkt gewählter SPD-Abgeordneter des Wahlkreises 61 dem Bundestag angehören.

Herr Scholz, werden Sie weiterhin im Bundestagswahlkreis 61 präsent sein, auch wenn Sie Kanzler werden sollten?

Olaf Scholz: Ja, ich werde auch dann präsent sein. Das habe ich den Bürgerinnen und Bürgern versprochen. Ich habe ja auch jetzt schon gezeigt, dass ich in einem Wahlkampf, den ich in ganz Deutschland führe, trotzdem sehr viel vor Ort bin in den verschiedenen Orten des Wahlkreises und natürlich auch in Potsdam. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das werde ich unbedingt so weiterführen.

Rechenzentrum: „Viele, die guten Willens sind“

Ein großes Streitthema ist ja die Garnisonkirche und ihr Umfeld. Befürworten Sie den Teilerhalt des Rechenzentrums, das jetzt ein Künstlerhaus ist, aber ab Ende 2023 eigentlich abgerissen werden soll?

Wir müssen dafür Sorge tragen, dass viele unterschiedliche Projekte der Kultur miteinander gut harmonieren. Das ist eine Aufgabe, die man gesprächsweise, kooperativ vor Ort sicher gut lösen kann. Ich sehe jedenfalls viele, die guten Willens sind.

Bus und Tram: „Autobahnen der Städte“

Ein weiteres Thema, das für Diskussion sorgt, ist die geplante Anbindung des Quartiers Krampnitz durch eine Tram. Sie haben gesagt, dass Bundesmittel dafür fließen könnten. Wer würde das ganze Vorhaben finanzieren – natürlich abzüglich der Eigenmittel der Stadt?

Es ist so, dass ich mich schon seit vielen Jahren dafür eingesetzt habe, dass der Bund mehr Geld gibt, um die wichtigen „Autobahnen der Städte“ voranzubringen – das sind ja Straßenbahnen, U- und S-Bahnen. Und diese Verkehrsmittel sind aber viel zu wenig gefördert worden. Es waren viele Jahre deutschlandweit nur knapp über 300 Millionen Euro. Wir haben das jetzt dauerhaft auf eine Milliarde Euro pro Jahr angehoben, und ich habe angekündigt, dass es ab 2025 zwei Milliarden pro Jahr sein werden. Jetzt müssen alle nur mal losplanen und ihre Verkehrsprojekte voranbringen. Wenn die dann fertig geplant sind, dann steht das Geld auch zur Verfügung für die Umsetzung. Das gilt natürlich auch für eine bessere Anbindung hier vor Ort.

Also kann die Krampnitz-Tram mit den Bundesmitteln finanziert werden?

Ja, genau.

Von Ildiko Röd