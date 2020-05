Frauen-Union kritisiert Wahl der Gleichstellungsbeauftragten

Potsdam

Die Wiederwahl von Martina Trauth (Linke) zur Potsdamer Gleichstellungsbeauftragten sorgt erneut für Streit. Alexandra Fürstenberg, die kommissarische Vorsitzende der Frauen Union Potsdam, einer Frauenorganisation innerhalb der CDU, fordert eine Ausschreibung der Stelle und eine parteiunabhängige Besetzung des Postens.

Gleichstellungsbeauftragte solle parteiunabhängig sein

„Eine Ausschreibung ist eine Frage von Fairness und Transparenz und auch einer Weiterentwicklung des Stellenprofils. Bedauerlicherweise war dies alles offensichtlich nicht gewollt - der Oberbürgermeister will nur schnell durchwinken“, erklärte Fürstenberg bereits am Montag in einer Pressemitteilung und schrieb weiter: „Wir sind nicht dafür, dass eine führende linke Stadtpolitikerin dieses öffentliche Amt besetzt. Eine Gleichstellungsbeauftragte sollte von Amts wegen frei von Klientelpolitik sein“.

Anzeige

Fürstenberg verweist auf den Landkreis Potsdam-Mittelmark, wo die Stelle derzeit vakant ist, aber ohne Ausschreibung neu besetzt werden soll. Dort gab es auch Kritik der Linken und Grünen an dem Verfahren.

Weitere MAZ+ Artikel

Trauth ist Kreisvorsitzende der Potsdamer Linken

Martina Trauth ist nach ihrer parteilosen Kandidatur für das Oberbürgermeisteramt in die Linke eingetreten und mittlerweile deren Kreisvorsitzende. Seit zehn Jahren ist sie die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Am Mittwoch soll sie von der Stadtverordnetenversammlung in diesem Amt bestätigt werden.

„Die Kritik der Frauen-Union gehen schlicht an den Realitäten vorbei. In Potsdam geht es um eine Weiterbeschäftigung nach zwei erfolgreichen Amtszeiten – nicht wie in Potsdam-Mittelmark um die Neubesetzung einer Stelle ohne Ausschreibung. Das wäre in Potsdam niemals möglich und das haben meine Kolleginnen im dortigen Kreistag zu Recht kritisiert“, erklärte Sigrid Müller, Linken-Fraktionschefin in Potsdam, am Dienstag.

Bei der Präsentation des Verfahrens gab es keinen Widerspruch der CDU

Sie erinnerte daran, dass das Verfahren der Neubestellung ohne Ausschreibung vom Oberbürgermeister bereits vor Wochen im Hauptausschuss zur Diskussion gestellt worden war - Widerspruch hatte es dort nicht gegeben. „Wer Wochen später so wie Kai aus der Kiste kommt, dem muss ich leider unterstellen, dass hier bewusst Personen beschädigt werden sollen“, so Sigrid Müller.

Die Wahl Trauths war schon vor zwei Wochen angesetzt gewesen. Allerdings hatte die FDP-Fraktion dies mit Verweis auf die Geschäftsordnung verhindert. Der nicht-öffentliche Tagesordnungspunkt war genau vier Minuten zu spät aufgerufen. Beschlüsse sind bei Tagesordnungspunkten, die nach 22 Uhr zum Thema werden, aber nicht ohne weiteres möglich.

Von Peter Degener