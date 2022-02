Innenstadt

Am 14.Februar ist es wieder soweit: Frauen in Potsdam tanzen gegen Gewalt an Frauen, diesmal nicht am Landtag, sondern vor dem Brandenburger Tor. Das Frauenzentrum Potsdam lädt zum 10. Mal zum globalen Streik, zur Solidarität und eben zum Tanz ein. Los geht es an jenem Montag um 17 Uhr.

Nach der Begrüßung durch die Potsdamer Gleichstellungsbeauftragte Martina Trauth, das Frauenzentrum Potsdam und Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen) tanzen die Teilnehmer eine Choreographie unter der Anleitung zweier ehemaliger Studentinnen der Fachhochschule „Clara Hoffbauer“. Im Anschluss gibt es eine Tanzaktion mit DJ „Fennypenny“ unter dem Slogan „Take Back The Night“ – der geht darauf zurück, dass Frauen häufig im Dunkel der Nacht Übergriffe und Belästigung erleben.

Thema wegen Corona fast vergessen

„Alle sind herzlich aufgerufen, sich der weltweiten Kampagne anzuschließen und gemeinsam das Tanzbein gegen die Gewalt an Frauen und Mädchen zu schwingen“, so Heiderose Gerber, geschäftsführende Vorstandsfrau des Autonomen Frauenzentrums: „Das Thema Gewalt gegen Frauen ist in den vergangenen Monaten in den Hintergrund gerückt, dabei ist gerade in Zeiten der Pandemie die Situation für viele Frauen noch immer sehr schwierig. Das wollen wir stärker in den Blick nehmen.“

„One Billion Rising“ ist eine internationale Kampagne, um weltweit gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen vorzugehen und sie zu stoppen. Die Kampagne setzt sich für Gerechtigkeit ein, fordert und fördert weltweit die Gleichstellung der Geschlechter.

Kontakt für Rückfragen: Frauenzentrum Potsdam e.V., Schiffbauergasse 4H, 14467 Potsdam, Tel: 0331 901313, Fax: 0331 95 130 095; kontakt@frauenzentrum-potsdam.de

