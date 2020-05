Potsdamer Freilerner-Aktivistin: „Ich wusste, dass es für andere Familien schwierig werden würde“

Potsdam

Lernen ohne Schule – was Eltern und Kindern gerade einiges abverlangt, ist für eine Potsdamer Familie Alltag. Angela Schickhoff (49) und ihr Mann Kristian (52) lehnen die Schulpflicht ab – sie sagen, dass sich ihre vier Kinder frei und selbstbestimmt bilden dürfen. Annemarie (21), Bettina (19), Cajetan (13) und Dorothea (11) entscheiden selbst, was sie wann, wo, wie und von wem lernen – das ist rechtlich höchst umstritten. Die MAZ begleitet die Familie seit zweieinhalb Jahren. Heute geht’s um das neue Buch, das Angela Schickhoff geschrieben hat. „Schule ist kein Naturgesetz“ erscheint in dieser Woche.

Ein Virus macht die Runde um die Welt – und plötzlich sitzen in Deutschland abertausende Kinder und Jugendliche zu Hause, weil die Schulen geschlossen sind…

Angela Schickhoff: Meine älteste Tochter, die derzeit eine Schule besucht, war sehr glücklich. Ansonsten hat es uns nicht weiter betroffen. Unsere anderen Kinder besuchen ja ohnehin keine Schule. Ich wusste, dass es für andere Familien schwierig werden würde, vor allem mit den von den Schulen verteilten Aufgaben, die den häuslichen Frieden noch mehr stören würden, als es Schule ohnehin schon tut. Und das zeichnete sich ja schon nach den ersten Tagen auch ab: Nur wenige Eltern gingen locker heran, freuten sich vor allem über die gemeinsame Familienzeit und stellten einfach mal keine Anforderungen an ihre Kinder, wie es sonst überall und jederzeit üblich ist. Mir ist klar, dass es eine sehr schwierige Situation war. Die Kinder waren nicht nur nicht in der Schule, sie durften auch sonst keine Kontakte pflegen. Und dann noch die Nötigung, schulische Aufgaben zu erfüllen. Meist mussten die Eltern dafür sorgen, dass die Kinder dies taten, und ihnen auch helfen. Und irgendwie mussten sie ja auch noch arbeiten.

Denken Sie, dass die Erfahrungen, die Lehrer, Schüler und Eltern gewonnen haben, der Diskussion um Schule und Schulpflicht, um Unterricht und Benotung neuen Schwung gibt?

Ja und nein. Es gibt Diskussionen, die die Erfahrungen aufgreifen – etwa zum großen Nachholebedarf der Schulen in Sachen Digitalisierung. Und zu Beginn der Krise gab es auch in Freilerner-Kreisen große Hoffnungen, die ich von Anfang an nicht teilte. Es hieß, dass jetzt vielleicht auch die Schulpflicht fallen könnte oder mindestens eine Bildungspflicht möglich wäre, die heimischen Unterricht erlauben würde. Und Homeschooling wäre auch nicht mein Ziel.

Wieso kein Homeschooling?

Homeschooling ist letztlich Unterricht zu Hause. Ich halte aber Unterricht nach einem die Schüler meist nicht sonderlich interessierenden Lehrplan für das Problem schlechthin. Es hat sich während der Corona-Krise ja auch gezeigt, dass die Familien damit meist überfordert waren. Ich trete für selbstbestimmte Bildung ein. Das heißt, dass die jungen Menschen – wie überhaupt alle Menschen es tun sollten – sich nach ihren Bedürfnissen bilden. Die Gesellschaft ist lediglich dafür zuständig, die entsprechenden Bildungsmöglichkeiten zu schaffen. Darüber, wann und wie er diese nutzt, ist aber jeder Mensch selbst verantwortlich. Das kann durchaus auch Unterricht beinhalten, der dann aber freiwillig besucht werden würde. Die wichtigste Voraussetzung dafür wäre: Vertrauen in unsere jungen Menschen!

Sie haben Abitur und einen Universitätsabschluss: Weshalb lehnen Sie die Schulpflicht ab?

Weil ich an die Menschenrechte glaube. Und deswegen lehne ich nicht nur die Schulpflicht ab, sondern unser ganzes Schulsystem inklusive der Notwendigkeit von Abschlüssen und Zertifikaten für bestimmte Karrierewege. Meine Abschlüsse haben mir zwar gewisse Türen geöffnet. Aber sie machten mich nicht per se zu einem gebildeteren Menschen. Meine Bildung habe ich in meinem Leben erfahren, nur sehr wenig in Schulen. Noch dazu haben meine Schulerfahrungen nicht unbedingt positiv zu meiner Bildung beigetragen.

Inwiefern?

Ich lernte bei so vielen Themen wegzuhören, weil sie mich nicht oder gerade nicht interessierten. Ich lernte, für gute Noten auswendig zu lernen und, da ich das Wissen überhaupt nicht benötigte, schnellstens zu vergessen. Letztlich hat das wertvolle Lebenszeit verschwendet. Ich lernte mich unterzuordnen, zu gehorchen. Und ich glaube nicht, dass gehorsame Menschen einer Demokratie gut tun. Mobbing war auch eine Erfahrung, auf die ich gern verzichtet hätte. Es gäbe sicher noch mehr zu nennen. Diese Dinge betreffen den „Heimlichen Lehrplan“ von Schulen. Ich brauchte teilweise sehr lange, um sie abzuschütteln und mich selbstbestimmt Themen zuzuwenden. Ich musste Neugier und Begeisterungsfähigkeit erst wiederfinden.

Nach Ihrem „Wegweiser in einen entspannten Abschied von der Pädagogik“ legen Sie nun „Schule ist kein Naturgesetz“ vor. Eine Kampfschrift?

Eine Streitschrift! Und ich gebe zu, der Inhalt wird auf die meisten provokant wirken. Die Gedanken sind jedoch nicht neu. Diese Art von Schulkritik gibt es schon so lange, wie es Schulen gibt. Und zwar vollkommen berechtigt. Schulen dienten niemals der Bildung der jungen Menschen, die sie – heute gezwungenermaßen – besuchen müssen. Die meisten Menschen glauben das jedoch – sie unterliegen in meinen Augen einer kollektiven Illusion. Böse Absichten möchte ich niemandem unterstellen. Die meisten glauben mit Sicherheit wirklich, dass in Schulen nur Gutes geleistet wird. Ich denke aber, wir sollten endlich anfangen, darüber nachzudenken, ob Schulen, wie sie heute funktionieren, zu einer demokratischen Verfassung passen.

Was erwartet den Leser?

Ich versuche unter anderem darzulegen, welche Motivationen der Entstehung von Schulen tatsächlich zugrunde lagen. Ähnliche Motive sind es auch heute noch. Sie manifestieren sich zum Beispiel in den Funktionen von Schulen, die unter anderem der pädagogischen Arbeit zugrunde liegen. Dies ist viel mehr ein politisches Thema als ein pädagogisches. Aber es bestimmt auch die Pädagogik als Wissenschaft, weil der politisch gewollte Zwang zum Schulbesuch deren Arbeit bestimmt. Aber für diesen Zwang gibt es ja überhaupt keinen sinnvollen Grund, jedenfalls keinen, der das Lernen oder Bildung betrifft. Es geht viel mehr um die derzeitige Gestaltung unserer Gesellschaft, für die es essenziell ist, dass Eltern arbeiten und Kinder währenddessen aufbewahrt werden. Mit Bildung hat das alles sehr wenig zu tun. Die Corona-Krise hat diese Bedeutung von Schulen für unsere Gesellschaft deutlich gezeigt. Aber es geht vor allem, wie schon im ersten Buch, um den gleichwertigen Umgang mit unserer jungen Generation. Würden wir deren Menschen- und Bürgerrechte vollends anerkennen, wäre so etwas wie die Schulpflicht gar nicht möglich. Wie ein Bildungswesen aussehen könnte, skizziere ich ebenfalls. Aber letztlich geht es um die Frage, ob ein an Macht- und Hierarchiestrukturen haftendes Schulsystem wie das unsere einer Demokratie gut steht. Ich meine – nein.

Weshalb sollte man sich die Mühe mit Ihrem Buch machen?

Man soll sich überhaupt keine Mühe damit machen. Ich hoffe, dass es den Lesern Freude bereitet, sich mit meinen kontroversen Gedanken konstruktiv auseinanderzusetzen. Das Buch soll Diskussionen anregen, aber auch Mut machen, neue Wege zu gehen und sich für ein wirklich demokratisches Bildungswesen stark zu machen.

Wir haben einige Male über Ihre Familie berichtet: Wie geht ist es Ihnen?

Im Dezember kündigte man uns weitere Maßnahmen an. Es soll dabei wieder um das Sorgerecht für unsere beiden jüngeren Kinder gehen, das wir ja schon einmal zurück bekamen. Corona hat auch dies offensichtlich vorerst gestört. Wir sind nicht traurig darüber, jedoch rechnen wir damit, dass wir weiterhin mit staatlichen Maßnahmen zu rechnen haben. Wohl bis unsere Kinder alle mindestens 18 Jahre alt sind und endlich alle Menschen- und Bürgerrechte besitzen.

Und womit beschäftigen sich die Kinder und jungen Erwachsenen gerade?

Anni möchte das Fach-Abi an einem Oberstufenzentrum erwerben, obwohl sie durch diesen Abschluss nicht besser studieren wird – sie braucht ihn eben. Betty studiert in einem von Jugendlichen selbst geschaffenen Studiengang und reist viel. Wäre uns Corona nicht dazwischengekommen, hätte sie gerade einen Job in der Türkei beendet. Sie hat extra angefangen, Türkisch zu lernen und ist noch immer dabei. Dori und ich hätten sie dort besucht. Gemeinsam wären wir herumgereist und hätten Göbekli Tepe und Troja besucht. Wir hatten uns sehr drauf gefreut. Aber wir holen das ganz bestimmt nach. Dori und Caje sitzen jetzt natürlich viel zu Hause, aber sie halten zu ihren Freunden Kontakt über ihre Medien. Wir alle freuen uns darauf, wenn zum Beispiel die Bibliothek wieder öffnet.

Die Bücher Das Buch „Schule ist kein Naturgesetz“ erscheint im Autumnus-Verlag. Es ist direkt beim Verlag oder über den Buchhandel zu bestellen. Der Vorgänger „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist schlechter. – Wegweiser in einen entspannten Abschied von der Pädagogik“ ist im März 2019 ebenfalls bei Autumnus erschienen: 296 Seiten, 15,95 Euro.

Von Nadine Fabian