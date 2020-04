Potsdamer Friseure rüsten sich für den Kunden-Ansturm im Mai

Potsdam

Janine Knuths Auftragsbücher sind voll. Spitzen schneiden, Ansätze färben, Dauerwellen. Wenn die Friseurin ihren kleinen Salon „K & F Friseure“ in der Potsdamer Gutenbergstraße am 4. Mai wieder öffnet, müssen sie und ihre Kollegin sechs Wochen an ausgefallenen Termine nachholen – und vermutlich auch eine Menge Selbstversuche korrigieren.

Auf welche Hygienevorschriften sie sich einstellen muss, weiß die Friseurin allerdings noch nicht. „Wir können uns nicht richtig vorbereiten“, klagt Janine Knuth. Handschuhe, Atemschutzmasken und reichlich Desinfektionsmittel hätte sie schon besorgt. „Unsere Kunden müssen grundsätzlich mit Mundschutz kommen“, erzählt sie. Ob sie wegen der Abstandsregelung für jeden Kunden zehn oder 20 Quadratmeter einplanen muss, könne ihr noch niemand sagen.

Janine Knuth in ihrem Friseursalon in der Gutenbergstraße. Den Laden schmeißt sie mit nur einer weiteren Kollegin. Quelle: Varvara Smirnova

Soforthilfen waren die Rettung

Sicher sei schon jetzt, dass sie für jeden Schnitt mehr Zeit einplanen muss. Nach jedem Kunden will Janine Knuth alles desinfizieren, womit dieser in Kontakt gekommen ist, von der Türklinke bis zum EC-Lesegerät.

Die coronabedingte Schließung habe der kleine Friseursalon nur dank den Soforthilfen des Landes Brandenburg überstanden. Miete, Steuerberatung und Co. – auch ohne Kunden verursache der Laden laufende Kosten. „Ohne die Soforthilfen hätten die meisten Salons wahrscheinlich dicht machen können“, so Knuth.

„Wir können nicht zaubern“

Schnellere Kundenabfertigung, um die Umsatzeinbußen wieder reinzuholen, werde es bei ihr nicht geben. „Kunden leisten sich mit einem Friseurbesuch einen Luxus“, sagt die Friseurin. Da gehöre es einfach dazu, sich für jeden genug Zeit zu nehmen. Gleichzeitig bittet sie um Verständnis für ihre Situation. „Die Kunden müssen verstehen, dass wir nicht zaubern können“, sagt sie. „Wir wollen gesund bleiben und auch nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand krank wird.“

Eine Sache ärgert sie besonders: Als der Salon geschlossen war, hätten Janine Knuth täglich Kunden angerufen und sie darum gebeten, bei ihnen „eine Ausnahme zu machen“. Ein schneller Haarschnitt, mehr würden sie gar nicht wollen. „Manchmal habe ich sogar Anfragen über Facebook bekommen, mit dem Kommentar: ’Ihr braucht doch das Geld“, erzählt Janine Knuth. Damit geht es nicht nur ihr so, wie sie von anderen Kollegen weiß.

Stefan Ritt ist Friseurmeister und Geschäftsführer des Potsdamer Traditionssalons Coiffeur Ritt. Quelle: Varvara Smirnova

Farblieferungen gegen ergraute Ansätze

Auch Stefan Ritt hat in seinem Salon „Coiffeur Ritt“ in der Schopenhauerstraße ähnliche Erfahrungen gemacht. Immer wieder hätten Kunden angerufen und nach den privaten Handynummern von Friseuren gefragt, um vielleicht doch noch einen heimlichen Haarschnitt herauszuholen. „Dabei gibt es Wichtigeres, als wenn die Haare mal ein, zwei Zentimeter zu lang sind“, sagt der Friseur.

In manchen Fällen könne er verstehen, dass die Kunden unter der Situation leiden. Etwa bei Frauen, die sich für ihre ergraute Mähne schämen und deren Ansätze sich immer deutlicher abzeichnen. Für solche Fälle habe der Salon in den vergangenen Wochen einen besonderen Service angeboten: „Wir haben Farben ausgeliefert, mit Pinsel und Anleitung und allem Drum und Dran“, sagt Stefan Ritt.

Friseurmeister Stefan Ritt mit seinen Kolleginnen Isabelle Pikus, Mana Plinger, und Anja Vetter (v.l.n.r.). Quelle: Varvara Smirnova

„Großes Lob an die Regierung“

Finanziell habe der Salon die Krise trotz sechsstelliger Verluste überstanden. „Wir sind unwahrscheinlich dankbar über die Zuschüsse der Investitions- und Landesbank“, sagt Ritt. „An dieser Stelle muss ich wirklich mal ein großes Lob an die Regierung aussprechen.“ Auch, wenn man „unseren Ministerpräsidenten“ nicht allzu viel zu Gesicht bekäme.

Der Wiedereröffnung am 4. Mai sieht der Geschäftsführer optimistisch entgegen. „Natürlich gibt es eine große Verunsicherung bei den Mitarbeitern“, sagt er. „Aber wir sind super vorbereitet.“ Masken, Desinfektionsmittel und durchsichtige Visiere aus der Zahnmedizin für das fast 20-köpfige Team stünden schon bereit. Die Öffnungszeiten werden auf 7 bis 21 Uhr verlängert, um die Friseurinnen auf Früh- und Spätschichten aufzuteilen. Die Be- und Entlüftungsanlage wird voll aufgedreht. Perfekte Voraussetzungen, findet der Friseur.

„Vor Corona haben wir immer 120 Prozent gegeben“, erzählt Stefan Ritt. Jetzt hätten er und sein Team Pause gehabt, während Ärzte, Pfleger und Kassierer mit Volldampf gearbeitet haben. „Wir hoffen, dass wir diesen Menschen bald wieder etwas zurückgeben können.“

