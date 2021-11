Babelsberg

Das Das Babelsberger Fanprojekt „Alle zusammen – voran 03!“ ist Brandenburger Landessieger im diesjährigen Wettbewerb um den Deutschen Nachbarschaftspreis. Ministerpräsident Dietmar Woidke findet die Idee, Fans mit Behinderung sichtbarer zu machen. „wunderbar“ und „spielerisch leicht“. Inklusion gelinge, wo Menschen zusammenkommen, mit Respekt, mit Solidarität und Toleranz, sagt er. Das seien Grundwerte der Demokratie, zu denen man sich immer und überall bekennen sollte, auch und gerade in den Stadien.

„Die Inklusionsinitiative ist noch jung. Aber schon jetzt gab es viel Lob, Dank und Anerkennung für ihre Arbeit“, lobt Woidkte das Projekt: Kleine Sterne des Sports in Bronze, Finalist beim „Deutschen Einheitspreis“ und Landessieger des Nachbarschaftspreises: „Der Kampf gegen Diskriminierung und für Inklusion ist so wichtig und beginnt spätestens vor der eigenen Haustür. Der Einsatz der Babelsberger Fans unter dem Hashtag #wirnachbarndas ist beispielgebend für andere Engagement-Initiativen in unserem Land.“

„Alle zusammen – voran 03!“ hat einen festen Kern von mehr als zehn Engagierten im Alter von 18 bis über 60 Jahren, die größtenteils aus der Babelsberger Nachbarschaft kommen. Die Initiative ist mit dem Fanprojekt von Babelsberg 03 und anderen Vereinen vernetzt. Die Mitglieder organisieren Informationsabende und Fantreffs mit der Mannschaft und sind gerade während der Pandemie auch digital aktiv gewesen. Die Initiative hat den SV Babelsberg 03 zu einer barrierearmen Digitalstrategie beraten.

Der Deutsche Nachbarschaftspreis ist ein bundesweiter Wettbewerb, den die „nebenan.de Stiftung“ jährlich auslobt. Ausgezeichnet werden lokale Nachbarschaftsinitiativen mit Vorbildcharakter, die einen aktiven Beitrag für eine lebendige Nachbarschaft leisten.

Von maz-online/rai