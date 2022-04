Potsdamer Fußgängerzone: Die Sanierung der Brandenburger wackelt

Innenstadt

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht aus der Brandenburger Straße: Die Figurengruppe „Familie Grün“ steht vorerst wieder an ihrem Platz, nachdem sie zuletzt mehrfach stark beschädigt worden ist. Für rund 5000 Euro wurden alle drei Figuren repariert. Sogar die rot-weißen Absperrungen, die fast schon zum Stadtbild gehörten, sind verschwunden.

Baustart für die Sanierung der Potsdamer Fußgängerzone ist ungewiss

Es wäre auch an der Zeit für neue Baustellen-Einrichtungen in der Brandenburger Straße, denn Anfang April sollte die Sanierung der Fußgängerzone beginnen. So steht es seit Dezember auf der Internetseite des „Anliegerkoordinators“, der für die Kommunikation mit den Händlern und Anwohnern verantwortlich ist. Doch der Austausch der Leitungen im Untergrund und des maroden Pflasters in der Brandenburger Straße lässt weiter auf sich warten. Baustart: ungewiss.

Das liegt daran, dass die Stadt keine Baufirmen findet, die den Job zu annehmbaren Preisen erledigen wollen. Nach einer ersten Ausschreibung im Dezember „lag aufgrund der unsicheren Marktlage kein annehmbares Angebot vor“, erklärt das Rathaus auf MAZ-Anfrage. Die Ausschreibung wurde abgebrochen. Jetzt ist ein neues Vergabeverfahren gestartet worden - jedoch nicht mehr für die gesamte Straße, sondern sicherheitshalber nur für den ersten Bauabschnitt von der Friedrich-Ebert-Straße bis zur Jägerstraße. „Sollte dieses Verfahren erfolgreich zum Abschluss gebracht werden, kann mit einem Bauanfang im Juli 2022 gerechnet werden“, so die Verwaltung. Im Frühjahr 2023 könnte dann der Straßenbau mit dem neuen Granitpflaster angepackt werden.

Familie Grün steht wieder. Quelle: Varvara Smirnova

Granit für die Brandenburger Straße noch immer in China

Hier droht allerdings ein weiteres Problem: Der Granit für die neue Fußgängerzone ist auch anderthalb Jahre nach Kauf noch immer nicht in Potsdam. „Das Material ist in China in der Nähe des Hafens eingelagert, von dem es verschifft wird“, erklärt die Verwaltung. Die erste Hälfte stehe zur Verschiffung bereit. Allerdings herrschen derzeit schwere Verwerfungen in den weltweiten Lieferketten durch die Corona-Pandemie und infolge der Blockade des Suez-Kanals durch ein Containerschiff vor fast einem Jahr. Transportkapazitäten sind deshalb noch immer rar und vor allem teuer.

Die Preise für einen Übersee-Container aus China nach Europa haben sich zwischenzeitlich versiebenfacht und verharren seit Monaten auf dem hohen Preisniveau. Die Stadt hatte in ihrer Ausschreibung für den roten chinesischen Granit zur Bedingung gemacht, dass der Auftragnehmer bis Juni 2021 die erste Lieferung zum Bauhof bringt. Trotz der veränderten Marktlage ist man optimistisch: „Sobald die Container verladen sind, ist davon auszugehen, dass eine Lieferung zum Bauhof innerhalb von drei Monaten erfolgt“, so das Rathaus.

Alternativen gibt es laut Verwaltung nicht: „Asphalt oder Betonsteinpflaster scheiden nach dem bisherigen Genehmigungsverfahren aus“. Eingefärbter Asphalt wäre „enorm teuer“, Standardasphalt wäre „aus Gründen der aktuellen Preisentwicklung im Bauwesen wirtschaftlich nicht vertretbar“. Anderes Natursteinpflaster in vergleichbarer Qualität hinsichtlich Form, Schlagung, Körnung, Oberflächenstruktur und Farbe sei aus europäischen Steinbrüchen nicht lieferbar. China muss also liefern, sonst bleibt die Brandenburger so wacklig wie die Lage am Weltmarkt.

Von Peter Degener