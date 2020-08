Innenstadt

Es gibt neue Ideen für das Glockenspiel der Garnisonkirche auf der Plantage. Die Fraktion Die Andere will einerseits nicht alle Glocken einschmelzen, andererseits solle das Metallgerüst auf der Plantage zu einem Klettergerüst umgebaut werden.

„Mindestens zwei Glocken sind zu erhalten. Eine kleine soll dem Potsdam-Museum zur Verfügung gestellt werden und eine große soll vor Ort verbleiben. Am Ort des Glockenspieles soll eine Dokumentation der Historie des nachgebauten Glockenspiels ermöglicht werden. Dort soll auch über die Inschriften der Glocken, ihre Bedeutung und die Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel informiert werden“, heißt es in einem Änderungsantrag der Fraktion.

Grüne und Linke wollen alle Glocken einschmelzen

Grüne und Linke hatten zuletzt gefordert, das gesamte Glockenspiel wegen seiner teils revisionistischen Inschriften einzuschmelzen. Es war als Nachguss der Originalglocken der Kirche 1991 der Stadt von einer Iserlohner „Traditionsgemeinschaft“ geschenkt worden. Die tragenden Elemente des Glockenspiels sollen laut dem Änderungsantrag zu einem Kletterturm umgebaut werden. Das hatten sich die Kinder der Max-Dortu-Grundschule schon im Werkstattverfahren für die Neugestaltung der Plantage gewünscht, begründet die Fraktion.

Den ostdeutschen Stadtverordneten fehlte das „Problembewusstsein“

Auch Grünen-Fraktionsvorsitzende Saskia Hüneke äußerte sich gegenüber der MAZ noch einmal zu dem von ihr initiierten Antrag und verteidigte die endgültige Entfernung und Zerstörung des Glockenspiels. Dabei nahm sie deutlich Bezug zum Jahr 1990, als der Stadt das Glockenspiel als Geschenk angeboten worden war.

„Damals waren alle Stadtverordnete, gleich welcher Couleur, ostsozialisiert. Wir wären doch nicht im Traum auf die Idee gekommen, die Oder-Neiße-Grenze infrage zu stellen! Auch diese Verknüpfung von Frömmigkeit mit preußischer und deutscher, bevorzugt Militär- Geschichte bis zum Kyffhäuserbund war uns fremd, die Debatten „drüben“ waren hier wenig gegenwärtig, dafür fehlte das Problembewusstsein“, sagte sie.

Immerhin habe es „Unbehagen“ gegeben und eine Karte des deutschen Reiches und die Namen der früheren Ostprovinzen habe man abschleifen lassen. Auch die Beteiligung der Bundeswehr an der Aufstellung sei durch die Stadtverordneten damals „verhindert“ worden. „Aber heute sehen wir klarer, das ikonografische Programm besteht weiter und es gehört nicht nach Potsdam“, so Hüneke.

„Wir brauchen das Iserlohner Glockenspiel nicht, auch nicht als Zeitzeugnis“, so ihr Resümee. Weil durch den Wiederaufbau des Turms auch ein neues Glockenspiel entstehe, brauche es die Glocken nicht. Sie wolle keine Haushaltsmittel dafür aufwenden, dass womöglich das Potsdam-Museum die teils riesigen 40 Bronzeglocken einlagert.

Schon 1990 warnte ein Pfarrer die Potsdamer Stadtverordneten

Wie aus dem Änderungsantrag der Fraktion Die Andere hervorgeht, gab es aber auch 1990 bereits warnende Stimmen. „Bereits am 2. Dezember 1990 warnte der Pfarrer der Heilig-Kreuz-Gemeinde Uwe Dittmer die Verantwortlichen der Stadt vor der rechten Gefahr beim Wiederaufbauprojekt Glockenspiel und verweist auf öffentliche Äußerungen Max Klaars, in der dieser für ein Deutschland in den Grenzen von 1937 plädiert“, schreibt die Fraktion. Das war zwei Monate vor dem Beschluss der Stadtverordneten, das Glockenspiel anzunehmen.

