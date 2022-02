Potsdam

Die Landeshauptstadt hat aktuell ausreichend Kita- und Hortplätze. Das hat Jugend-Fachbereichsleiterin Annegret Lauffer am Donnerstagabend im Jugendhilfeausschuss bekannt gegeben. Die jüngste Erhebung zum 1. Dezember 2021 habe „zum Ergebnis gehabt, dass die Landeshauptstadt in jeder Betreuungsform ausreichend bedarfsdeckende Betreuungsplätze vorhält“.

„Erst mal eine Überraschung“

Das habe „erst mal zu einer Überraschung geführt“. Bekanntlich hatte die Stadt in den vergangenen Jahren eher mit Kitaplatz-Mangel Schlagzeilen gemacht. Allerdings seien zum Dezember-Stichtag auch nur wenige Kinder in der Anmeldung, so Lauffer. Deshalb solle es zunächst weitere Stichtagsüberprüfungen zum 1. Juni und zum 1. September geben.

Dann nämlich habe man erfahrungsgemäß die höchsten Belegungszahlen in Krippe, Kita und Hort. „Erst da hat man einen realistischen Abgleich, nicht so sehr am 1. Dezember eines jeden Kalenderjahres“, sagte die Fachbereichsleiterin.

Die Nachfrage nach Krippenplätzen sei allerdings „insgesamt zurückgegangen seit dem vergangenen Jahr“. Das liege „tatsächlich an der demographischen Bevölkerungsentwicklung“, so die Fachbereichsleiterin.

„Weniger Kinder, weniger Krippenplätze“

Wichtig für die Zukunft sei, dass zu den nun vakanten Krippenplätzen Abstimmungen zwischen der Stadt und den Kita-Trägern stattfänden über „kurz-, mittel- und langfristige Lösungen für bedarfsgerechte Angebote“ in den jeweiligen Sozialräumen: „Denn wenn weniger Kinder geboren werden, braucht man auch erst mal weniger Krippenplätze.“

Allerdings gebe es nach wie vor eine hohe Nachfrage nach Plätzen in Kitas und Horten. Die Anzahl der Neugeborenen in Potsdam hat sich nach dem jüngsten Quartalsbericht der Landeshauptstadt von 424 Kindern im vierten Quartal 2020 auf 373 Kinder im vierten Quartal 2021 verringert.

Von Volker Oelschläger