Sie sind versteckt auf Brücken, in Hauswänden, hinter Mauern und auf Dächern: Potsdamer Geheimnisse. Die Autorin Kerstin Hohlfeld und der Fotograf Oliver Ziebe haben sie entdeckt und die Geschichten hinter Wandmalereien, wandernden Zäunen und seltsamen Köpfen aus Stein recherchiert.

„Hauszeichen“ sind ein alter Brauch

In dem 200 Seiten starken Buch mit dem Titel „Potsdamer Geheimnisse“ – eine Kooperation zwischen der MAZ und dem Bast Medien Verlag – beleuchten sie diese unbekannten und verborgenen Relikte Potsdams. In der letzten Folge geht es um Kunst am Bau in der Babelsberger Karl-Liebknecht-Straße.

Denkmalpflegerin Sabine Ambrosius will Kultur bewahren

Es ist ein alter Brauch, der hier jedoch modern interpretiert ist. Davon erzählt Sabine Ambrosius bei einem Spaziergang durch Babelsberg. Die Potsdamer Denkmalpflegerin kennt und liebt ihre Stadt. Sie ist Mitbegründerin der Potsdamer Kulturerben, einem Netzwerk von mehr als 40 Vereinen und Initiativen, die sich gemeinsam für das lokale Kulturerbe stark machen.

In Babelsberg agiert z.B. der „Förderverein Böhmisches Dorf Nowawes und Neuendorf e.V.“ und betreibt sogar ein kleines Webermuseum in der Karl-Liebknecht-Straße, das einen Besuch lohnt. Hier wird Geschichte aufgearbeitet und lebendig vermittelt. Aber es geht auch um die neueren Geschichten.

In der Babelsberger Karl-Liebknecht-Straße gibt es moderne Hauszeichen

Wer durch die Karl-Liebknecht-Straße schlendert und in der Nähe des Rathauses den Blick nach oben schweifen lässt, findet über den Köpfen in drei Metern Höhe drei an Stahlrahmen befestigte Bildzeichen. Kasper, Ochsenkopf und Apfel wurden in den 1980er-Jahren neben den Neubauten der Hausnummern 129-134 aufgestellt und wiesen auf die neu eingerichteten Geschäfte hin, die damals in der Erdgeschosszone einzogen. „Gegenüber vom Kasperle befand sich ein Spielwarengeschäft“, erzählt Sabine Ambrosius. Die rotgewandete Figur ist an einer Achse befestigt und dreht sich mit dem Wind.

Hier gab es einst ein Spielwarengeschäft. Der Kasper ist noch da. Quelle: Oliver Ziebe

Das Glasmosaik gegenüber der Fleischerei ist in Pastelltönen gehalten, und nur wer genau hinsieht, erkennt einen etwas grimmig dreinschauenden Ochsenkopf. Das dritte Zeichen ist ein wirklich praller, dreidimensionaler Apfel. Und wie es sich gehört, befindet sich bis heute in der Nähe ein Obstgeschäft.

Die drei Zeichen greifen eine alte Tradition auf: Denn lange vor der staatlichen Registrierung von Häusern bedienten sich Hausbesitzer und Geschäftstreibende sogenannter Hausmarken oder Hauszeichen, um gefunden zu werden. Zu einer Zeit, als es nur unvollständige Stadtpläne, nicht festgelegte Straßennamen und keine Hausnummern gab, dienten Hauszeichen der Orientierung.

Das kunstvolle Glasmosaik zeigt einen Ochsenkopf. Quelle: Oliver Ziebe

Wahrscheinlich haben einst Gewerbebetriebe den Brauch eingeführt, um mit ihren jeweiligen Zunftzeichen auf sich aufmerksam zu machen. Ebenso lockten Gasthäuser mit Symbolen und Bildern, und auch Privatleute schmückten ihre Häuser auf diese Weise, so dass Gassen und Straßen bunt anzusehen waren. Straßennamen und Hausnummern wurden in Deutschland erst ab dem 18. Jahrhundert nach und nach eingeführt.

Kasperle, Ochsenkopf und Apfel sind moderne Hauszeichen. Babelsberg verdankt diese munteren Zeichen den Kunstschaffenden Rainer und Ingeborg Fürstenberg und Helmut Bierwagen, die auch andernorts in Potsdam ihre fantasievollen Spuren hinterlassen haben.

In der DDR gehörte „Kunst am Bau“ bei Neubauten dazu

„Kunst am Bau war in der DDR allgegenwärtig“, sagt Sabine Ambrosius. „Sie war staatliche Auftragskunst, die im Stadtbild das sozialistische Gesellschaftsmodell widerspiegeln sollte.“ Die sogenannte Kulturverordnung der DDR von 1950 schrieb verbindlich vor, dass ein bis zwei Prozent der Baukosten für baugebundene Kunst ausgegeben werden sollten. In Folge entstanden zahlreiche Wandmalereien, Mosaike und Objekte im Zusammenhang mit Architektur und Freiraumgestaltung. Auch in Potsdam haben sich etliche solcher Bildwerke erhalten und erfahren zunehmend an Wertschätzung. Vielleicht gehen Sie beim nächsten Stadtbummel einmal auf die Suche danach!

Von Kerstin Hohlfeld