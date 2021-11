Potsdam

Löwenköpfe mit gefletschten Zähnen, böse Blicke aus weit aufgerissenen Augen, rausgestreckte Zungen – in historischen Altstädten ist dieser Anblick keine Seltenheit. Die Frage stellt sich, warum steinerne Fratzen an Häusern einst so populär waren. Auch in Potsdam gibt es solche „Neidköpfe“. Einer davon hängt am Giebel des Hauses Werner-Seelenbinder-Straße 3, der andere ein paar Schritte weiter am Rechenzentrum Breite Straße/Ecke Dortustraße.

Die Künstlerin Annette Paul, die den neueren der beiden Köpfe geschaffen hat, erklärt den Standort des älteren Exemplars. „Das Haus in der Werner-Seelenbinder-Straße, auf dem der alte Neidkopf thront, ist aus der Zeit Friedrichs des Großen, und es ist eines der ältesten erhaltenen Häuser Potsdams“, sagt sie. „Und man muss wissen, dass die Straße damals Mammonstraße hieß.“

Anerkennung und Neid liegen nahe beieinander

Das Wort „Mammon“ entstammt der aramäischen Sprache und ist in unserem Verständnis eher negativ belegt, sprechen wir doch gern vom schnöden Mammon. Folglich ist ein Mensch, der dem Mammon nachjagt, eigentlich kein sympathischer Zeitgenosse, denn Geld steht für ihn an allererster Stelle. Auch wenn anerkannt wird, dass er es finanziell zu etwas gebracht hat und deshalb nicht selten Neid auf sich zieht.

Der Neidkopf wiederum heißt nicht so, weil er neidisch ist, sondern weil er Missgunst abhalten soll, sozusagen ein starkes Gegengewicht für das von außen kommende Böse darstellt. Das althochdeutsche Wort „nîd“ bedeutet Neid, Hass oder Zorn – das mochte auch schon in alter Zeit niemand im Hause haben. Der grimmige Herr in der einstigen Mammonstraße hat jedenfalls gute Dienste geleistet, denn das Haus hat die Zeiten seit seiner Erbauung im Jahr 1785 unbeschadet überstanden.

Jüngster Neidkopf muss seinen Job in Potsdam erst erledigen

Der neue Neidkopf, der die Fassade des ehemaligen Rechenzentrums schmückt, und genau auf einer Linie mit dem gegenüberliegenden Widderschädel liegt, muss seinen ihm zugedachten Job erst noch erledigen. Das Gebäude wurde von 1969 bis 1971 errichtet und beherbergte bis zur Wende den VEB Maschinelles Rechnen. Seit 2015 ist im ehemaligen Verwaltungsgebäude ein Kunst- und Kreativzentrum untergebracht. Nur eine Armlänge entfernt befindet sich der neugebaute Turm der Garnisonkirche, die einst hier stand. 1945 wurde sie schwer beschädigt, 1968 schließlich abgerissen. Geschichte liegt manchmal nicht nur neben-, sondern auch übereinander. Würde nach dem Turm auch das Kirchenschiff wieder errichtet, müsste das Rechenzentrum weichen.

Potsdamer Neidköpfe haben lange Ahnenreihe

„Der Neidkopf bewahrt sein Haus“, sagt Annette Paul und berichtet von der langen Tradition dieser Schutzgeber. „Solche dämonenhaften Fratzen kennt man als Apotropäum, als Gorgoneum oder Medusenhaupt mit wildem Blick und Schlangenhaaren als Schutz- und Schreckmittel schon in der vorchristlichen Zeit. Auch im christlichen Kulturkreis wurde seit dem Mittelalter diese Tradition übernommen, die vorher ebenso bei den Kelten verbreitet war. So hängt der Neidkopf des Rechenzentrums in einer langen Ahnenreihe.“

Diese und 50 weitere Geschichten aus der Stadt der Schlösser und Gärten, die auch hinter den Kulissen eine Menge rätselhafter Relikte zu bieten hat, lesen Sie in der soeben erschienenen Publikation „Potsdamer Geheimnisse“.

Von Kerstin Hohlfeld