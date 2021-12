Potsdam

Majestätisch wirken die vier Engel, die von den Türmen auf „ihre“ Stadt hinunterblicken. Und das sind sie auch. Beinahe drei Meter ragen sie in die Höhe, was erst demjenigen auffällt, der die 223 Stufen – zum Teil über Wendeltreppen – bis zur Aussichtsplattform zurückgelegt hat und sich auf einer Ebene mit den Figuren befindet. Ein erhabener Anblick ist das: über die Stadt und das Umland.

Vier Engel für Potsdam

Und Potsdam wäre nicht diese geschichtsreiche, prallbunte, jeden Betrachter für sich einnehmende Stadt, wenn es nicht an jeder Ecke eine neue, spannende, manchmal rätselhafte Geschichte gäbe. So verhält es sich auch mit den vier Engeln aus Zinkguss, die der Berliner Bildhauer August Kiß (1802-1865) modellierte. Die Ausführung übernahm der Berliner Eisen- und Zinkgießer Moritz Geiß (1805-1875). Nach zwei unterschiedlichen Modellen schuf er insgesamt vier Engel: zwei mit segnender, zwei in betender Handhaltung. Knapp einhundert Jahre lang wachten die vier in rund vierzig Meter Höhe über Potsdam – heute tun sie es wieder.

„Die Nikolaikirche ist während des Luftangriffs auf Potsdam am 14. April 1945 nicht so stark beschädigt worden wie die umliegenden Gebäude der Altstadt“, erzählt Ralf Beschorner, der seit vier Jahrzehnten der Kirchengemeinde angehört. „Erst in den letzten Kriegstagen gab es bei den Kämpfen um Potsdam vom Brauhausberg her starken Beschuss durch die Rote Armee. Der Südwestturm – also vom Alten Markt aus gesehen der linke – wurde seiner Spitze beraubt.“ Der Engel stürzte ab.

Wiederaufbau dauerte bis 1981

Der Wiederaufbau der nach Plänen des berühmten Architekten Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) errichteten Kirche wurde trotz der zu erwartenden Mammutaufgabe 1948 vom Gemeindekirchenrat beschlossen. Die Arbeiten begannen, nachdem zuerst Schutt und Trümmer beseitigt und Sicherungsmaßnahmen getroffen worden waren, rund zehn Jahre nach der Zerstörung und sollten bis 1981 andauern.

Wer ganz genau hinsieht, erkennt, dass heute nicht zwei betende und zwei segnende, sondern ein betender und drei segnende Engel auf den Türmen wachen. Wie konnte das passieren? „Der Grund dafür, warum der 1945 abgestürzte betende Engel im Zuge des Wiederaufbaus durch einen segnenden ersetzt wurde, ist leider nicht bekannt“, sagt Ralf Beschorner. Klar ist aber, wann das geschah: Im Jahr 1973 wurde der Südwestturm im Zuge der seit 1968 andauernden Fassadensanierung eingerüstet, und ab da wurde die Kirche wieder von vier Engeln behütet.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Mittelpunkt einer aktiven Gemeinde, Ort von kirchenmusikalischen Highlights und Ziel von rund 190 000 Touristen jährlich liegt definitiv eine ganze Menge Segen auf dem Bau im Herzen der Stadt Potsdam.

Diese Geschichte ist Teil des Buches „Potsdamer Geheimnisse“ über die unbekannten und verborgenen Relikte der Stadt, ein 200 Seiten starkes Werk, das in Kooperation zwischen der Märkischen Allgemeinen und dem Bast Medien Verlag entstanden ist.

Das Buch ist für 19,90 Euro in den MAZ-Geschäftsstellen und im MAZ-E-Shop erhältlich.

Von Kerstin Hohlfeld