Sie sind versteckt auf Brücken, in Hauswänden, hinter Mauern und auf Dächern: Potsdamer Geheimnisse. Autorin Kerstin Hohlfeld und Fotograf Oliver Ziebe haben sie entdeckt und die Geschichten hinter Wandmalereien, wandernden Zäunen und seltsamen Köpfen aus Stein recherchiert. In dem neuen 200 Seiten starken Buch mit dem Titel „Potsdamer Geheimnisse“ – eine Kooperation zwischen der MAZ und dem Bast Medien Verlag – beleuchten sie diese unbekannten und verborgenen Relikte Potsdams. Heute: das Geheimnis des Kuppelkreuzes.

Die Zeitkapsel in der Kirche

Die Nikolaikirche ist ein Wahrzeichen Potsdams. Und doch birgt auch dieser Prachtbau manches Geheimnis, wie Ralf Beschorner zu berichten weiß. Der gebürtige Potsdamer ist der Nikolaikirche seit vier Jahrzehnten verbunden, seit fast 30 Jahren engagiert er sich im Gemeindekirchenrat.

Die Nikolaikirche wurde nach den schweren Kriegszerstörungen mühsam und über mehr als drei Jahrzehnte wiederaufgebaut. Die Wiedereinweihung konnte erst 1981 erfolgen. In luftiger Höhe ruhte ein Geheimnis, bis es im Jahr 2006 zu erneuten Sanierungsarbeiten kam: Damals wurde die Außenhülle der Kuppel abgenommen und somit auch das weithin sichtbare Kuppelkreuz. Da, wo Quer- und Längsbalken sich treffen, war eine halbrunde kupferne Kassette versteckt. „Nicht selten findet man sogenannte Zeitkapseln in Kirchen“, erklärt Ralf Beschorner, „aber auch in anderen Gebäuden gibt es sie, zum Beispiel werden sie bei Grundsteinlegungen mit ins Gemäuer eingebracht.“

Eine riskante Liste, die ins Zuchthaus geführt hätte

Die Idee dahinter ist klar: Hier soll etwas für die Nachwelt sicher aufbewahrt werden. Wie könnte das besser geleistet werden als durch ein Schriftstück. „Die Kassette ist 1962, als die Kuppel nach den Kriegszerstörungen wiederaufgebaut wurde, in das Kreuz eingeschweißt worden. Was sie enthielt, war zum Teil eine riskante Angelegenheit“, sagt Ralf Beschorner, „nur wenige Mitglieder des Gemeindekirchenrates wussten davon, und die bewahrten ihr Schweigen.“

Warum sie das taten, wird klar, wenn man erfährt, was sich in der Kassette befand, die am 23. August 2006 geöffnet wurde. Ein Großteil der Dokumente war harmlos. Es handelte sich dabei um Pläne zum Wiederaufbau der Kirche, um Schwarz-Weiß-Fotos von der Errichtung der Kuppel, auch einige Münzen und Zeitungen aus jenen Tagen waren darin.

Dokumente ergänzt mit Erinnerungen an gute und schlechte Zeiten

„Das Brisante jedoch war eine Liste“, sagt Beschorner, „und die enthielt die Namen von haupt- und ehrenamtlichen Kirchenmitarbeitern, die in dieser Zeit auf Grund ihres Bekenntnisses verfolgt, verurteilt und inhaftiert worden waren.“ Ein Pfarrer war darunter, einige Kirchenälteste, auch ein Student und ein Oberschüler. Die wenigen, die von dieser Liste wussten, schützten sich gegenseitig durch ihr Schweigen. Ihr Auffinden wäre für die Mitwisser ein direkter Weg ins Zuchthaus gewesen.

Seit das Kuppelkreuz 2006 – saniert und frisch vergoldet – zurück auf die Kirche gesetzt wurde, liegen wieder zwei verlötete Kupferkassetten darin. Die alten Dokumente sind durch neue ergänzt worden. In 77 Meter Höhe ruhen nun die Erinnerungen an gute und an schlechte Zeiten, an Menschen, die, in ihrem Glauben gefestigt, auch unter widrigen Umständen daran festhielten.

