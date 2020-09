Potsdam

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert soll nach dem Willen einflussreicher Sozialdemokraten in die Landesspitze der SPD aufrücken. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag, Daniel Keller, hat den 47-Jährigen als Vize-Parteivorsitzenden vorgeschlagen. Die Partei wählt am 7. November ihr Spitzenpersonal neu.

Keller, der auch Chef der SPD-Fraktion in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung ist, begründete den Vorstoß mit der „Stärkung der kommunalen Schiene“ im engsten SPD-Führungszirkel. Im Zuge der Corona-Krise gehe es bei politischen Entscheidungen künftig noch mehr um Fragen der allgemeinen Lastenteilung wie zum Beispiel in der Krankenhausfinanzierung. Dort kennt Schubert sich aus: Das städtische Krankenhaus Ernst von Bergmann ist Versorgungsschwerpunkt für die ganze Region. Ein heftiger Corona-Ausbruch in der Klinik hatte die Klinik bundesweit in die Schlagzeilen gebracht – und Schubert in die Kritik.

Anzeige

Moria und andere Ambitionen

Sozialdemokrat Schubert gilt als ehrgeizig und hat zuletzt mit seinem Einsatz für Flüchtlinge von den griechischen Inseln Ambitionen gezeigt, die über das rein kommunale Geschäft hinausweisen. Der Posten des Potsdamer Oberbürgermeisters gilt potenziell als Sprungbrett für ein hohes Regierungsamt – Matthias Platzeck etwa schaffte es aus dem Rathaus direkt ins Amt des Ministerpräsidenten.

Weitere MAZ+ Artikel

Auf MAZ-Anfrage sagte Schubert zu seiner künftigen Rolle im Parteivorstand, dem er seit acht Jahren angehört: „Die Gesamtaufstellung muss passen – wir haben genug zu tun.“ Es freue ihn, dass „junge Wilde“ Vertrauen in ihn setzten. Ein kategorisches „Nein“ klingt anders.

Rochaden im Vorstand?

Die von Keller und dem Unterbezirksverbands-Vorsitzenden von Potsdam, David Kolesnyk, getragene Initiative hätte Folgen für die jetzige Parteispitze, die aus Generalsekretär Erik Stohn, Schatzmeister Harald Sempf, und den beiden Vize-Parteichefs Katrin Lange, Finanzministerin des Landes, sowie der Veltener Bürgermeisterin Ines Hübner besteht. Ein Mann müsste weichen – aus Gründen des Geschlechterproporzes. Keller weiß auch schon, wen er gern ins Glied zurücktreten sehen würde: Den Falkenseer Sempf.

Der habe im September 2019 mit „fehlgeschlagener Kommunikation“ der Potsdamer Sozialdemokratin Klara Geywitz im Rennen um den SPD-Bundesvorsitz keinen guten Dienst erwiesen, so Keller. Sempf hatte der märkischen Parteigenossin, die im Duo mit Vizekanzler Olaf Scholz antrat, die Eignung für das höchste Parteiamt im Bund abgesprochen und ihr mangelnde Herzenswärme vorgeworfen. Das Ergebnis der Kandidatenauslese ist bekannt: Geywitz und Scholz unterlagen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

Angriff auf den Schatzmeister

„Ich hoffe, dass bei Harald Sempf die Erkenntnis wächst, dass es besser wäre, nicht zu kandidieren“, sagte Keller der MAZ. Träte Sempf beiseite, könnte Ines Hübner Schatzmeisterin werden – und Schubert könnte für den Posten des Vize-Parteichefs kandidieren. So zumindest lauten gerüchteweise die Planspiele.

Sempf selbst verspürt offenbar keine Lust, das Feld zu räumen: „Der Ministerpräsident und Landesvorsitzende hat mich gebeten, nochmals zu kandidieren. Ich habe ihm mein Wort gegeben und ich gedenke es zu halten.“

Eine weitere Kandidatin für den stellvertretenden Parteivorsitz hatte sich schon vor knapp einer Woche zu Wort gemeldet: Die ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Britta Müller aus Eberswalde (Barnim) will laut Märkischer Oderzeitung (MOZ) auf dem Landesparteitag ihren Hut in den Ring werfen. Müller wird laut MOZ unterstützt von der Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswesen, deren Vorsitzende sie ist. Außerdem hätten die Arbeitsgemeinschaften für Bildung, 60plus und SPDqueer die Kandidatur befürwortet.

Von Ulrich Wangemann und Saskia Kirf