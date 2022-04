Potsdam

Es ist so etwas wie der Forschungspreis zur Stunde. Schon seit einigen Jahren beschäftigt sich der Leiter der Sektion „Geochemie der Erdoberfläche“ am Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam, Friedhelm von Blanckenburg, mit Erosion und Verwitterung von Gestein auf der Erdoberfläche. Manche dieser Prozesse entziehen der Atmosphäre CO2. Jetzt hat von Blanckenburg für seine Forschung zur Verwitterung von Basalt- und Kalkgestein und dem damit verbundenen Entzug von atmosphärischem CO2 den prestigeträchtigen Europäischen Preis ERC Advanced Grant gewonnen.

Forschungsgruppe für fünf Jahre

Mit den 2,3 Millionen Euro kann von Blanckenburg fünf Jahre lang eine Forschungsgruppe von fünf Leuten finanzieren. Sie wird sich intensiv mit solchen Verwitterungsprozessen im Gestein beschäftigen. „Das Hauptthema ist es, eine Messmethode zu entwickeln, um festzustellen, wie viel Basalt in welchem Zeitraum verwittert“, sagt der Geochemiker. Das sei bisher noch nicht bekannt. Der zweite Schritt sei es dann, diese Methode auf verschiedene existierende Standorte in unterschiedlichen Klimazonen anzuwenden und dabei den Einfluss des Klimas auf die Geschwindigkeit der Verwitterung untersuchen. Untersucht werden sollen Gesteine etwa auf den Azoren, auf dem deutschen Vogelsberg und schließlich im nördlichen Kanada, was die arktische Zone abdeckt.

Maßnahmen für den Klimaschutz

„Der dritte Schritt ist die Entwicklung mathematischer Gleichungen, mit denen sich die Verwitterungsprozesse berechnen lassen“, sagt von Blanckenburg. Solche Gleichungen könnten später bei Klimaschutzvorhaben eine entscheidende Rolle spielen. Zum Beispiel kann Basaltpulver als Dünger eingesetzt werden, was auch schon geschieht. Sollte sich herausstellen, dass Basalt auf Ackerböden ziemlich schnell und ziemlich viel CO2 aufnimmt, könnten solche Maßnahmen in die CO2 -Bilanz eingehen. Solche Maßnahmen wären sogar nachhaltiger als Bäume anzupflanzen, meint von Blanckenburg. Denn anders als bei verbrennendem Holz kehre das an Basalt gebundene CO2 nicht mehr in die Atmosphäre zurück. „Das ist aber nicht Teil unserer Forschung“, betont von Blanckenburg. Allerdings könnte die Arbeiten der Gruppe die Voraussetzung schaffen, um zu berechnen, ob sich solche Maßnahmen dem Klima wirklich helfen.