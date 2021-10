Potsdamer Geoforschungszentrum lädt die Bürger zum Zählen von Lichtquellen ein

Potsdam

Schaufenster, Straßenlaternen, Werbetafeln, Scheinwerfer – noch bis zum 14. November ruft das Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) zum Nachtlichter-Zählen im Stadtgebiet auf. Jeder kann mitmachen, wenn er vorher ein Online-Tutorial absolviert und sich die eigens entwickelte App heruntergeladen hat. Hintergrund sei die steigende Lichtverschmutzung in den Städten, erklärt Christopher Kyba, GFZ-Wissenschaftler und Initiator des Projekts.

Die Lichtglocke über den Städten

„Die Erde wird heller“, erklärt der Geoinformatiker: Zum einen vergrößere sich die beleuchtete Fläche, zum anderen leuchteten die Lichtquellen heller. „Die Himmelshelligkeit“, also die Lichtglocke über den Städten, „wird höchstwahrscheinlich stärker“, führt Kyba aus. So weit, so bekannt. Die Wissenschaft könne jedoch nicht erklären, welche Lichter auf der Erde leuchten: Welchen Anteil haben Werbetafeln an der Lichtverschmutzung? Was ändert sich, wenn man die Stadt verlässt? Diese Datenlücke will Kybas Team mit dem Nachtlichter-App schließen.

Diese wurde in den vergangen zwei Jahren von Bürgern in Zusammenarbeit mit dem GFZ entwickelt. „Wir sind einfach mit Stift und Papier auf die Straße gegangen und haben beschrieben, was wir gesehen haben“, erinnert sich Kyba an die Anfangsphase des Projekts. Aus den Beobachtungen seien dann 18 Kategorien für Lichter entwickelt und an die App-Entwickler weitergegeben worden. So lassen sich die gesichteten Lichtquellen nun in der App nach Helligkeit, Farbe und Abstrahlwinkel einordnen.

Die Beteiligung von Bürgern bewertet Kyba positiv. „Die App, die wir jetzt haben, ist durch den Prozess der Bürgerbeteiligung viel besser geworden“, erklärt der Wissenschaftler, „ich könnte nicht sagen, von wem welche Idee kam.“ Durch das Modell sei die Öffentlichkeit in der Wissenschaft beteiligt. „Jeder, der Interesse hat, kann Bürgerwissenschaftler werden“, so Kyba weiter.

Sieben deutsche Städte arbeiten mit der Potsdamer App

In sieben weiteren deutschen Städten schwärmen bereits Nachtlichter-Zähler mit der von Potsdam aus entwickelter App aus. In der Brandenburger Landeshauptstadt läuft die Zählaktionsphase noch bis Mitte November. Bis dahin könne laut Kyba jeder datenschutzkonform mit der App die Lichtquellen in seiner Nachbarschaft zählen. Gezählt werden kann in Teilen der Innenstadt, in Babelsberg und im Industriegebiet.

Danach folgt die Analyse der gesammelten Daten. Bis zum Frühjahr 2022 rechnet Kyba mit ersten Ergebnissen. „Wenn wir über Lichtverschmutzung sprechen, dann müssen wir über viel mehr als über Straßenlaternen sprechen“, so Kyba.

Von Martin Müller