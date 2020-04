„Wir Alten wollen auch etwas tun!“

Potsdam

In der Reihe „Mein Blick auf die Krise“ berichten Potsdamer, wie sie die Corona-Pandemie erleben. Heute: Gisela Gehrmann (64). Schon ein Leben lang beschäftigt sie das Alter(n). Nach der Wende qualifizierte sie sich zu Ostdeutschlands erster Diplom-Gerontologin. 2005 gründete sie „Schickes Altern“, ein Projektbüro und (Bildungs-)Treffpunkt für junge Alte.

Manch abwertendes Gespräch ist vielleicht ein Ventil

„Morgens um 9 im Supermarkt – wen siehst Du? Nur Alte. Mittags um zwölf im Supermarkt. Wen siehst Du? Nur Alte. Nachmittags um 17 Uhr im Supermarkt. Wen siehst Du? Nur Alte. Und denk mal nicht, dass die Abstand halten. Drängeln sich durch die Regale, rücksichtslos. Klopapier könnte ja mal alle sein.“ Höre ich hier und da von jungen Menschen. Ob es tatsächlich so ist, mag ich nicht einschätzen. Mir fällt es nicht auf. Ich sehe alle Altersgruppen im Park, im Supermarkt, auf der Brandenburger. Rücksichtslos sind auch einige, aber selten. Und wenn, dann Junge wie Alte gleichermaßen. Manch abwertendes Gespräch über die egoistischen Alten ist vielleicht ein Ventil, um gefühlte Ungerechtigkeit auszudrücken. Mich beschleicht zunehmend ein Gefühl, dass die seit vielen Wochen angemahnte und gelebte Rücksicht der Jüngeren gegenüber der Risikogruppe Alter sich langsam abnutzt und in eine Abwehr umschlägt. Noch bleiben viele Gedanken zum Umgang mit den Alten unausgesprochen, sind auch unsagbar. Aber in den Köpfen sind sie schon drin. Und werden es zum Glück auch bleiben. Denn wir erleben gleichzeitig eine so großartige Hilfsbereitschaft der jungen Generation, die uns berührt.

Wir sind zwei Generationen: die jungen Alten und die Hochbetagten

Wie sieht sich die Generation 60 plus selbst? Zunächst sei gesagt, wir sind heute zwei Generationen im Alter 60 plus. Wir, die jungen Alten, kümmern uns um unsere hochbetagte Elterngeneration und sind von der Kontaktsperre ganz anders betroffen. Die Altersgruppe 85 plus trifft die Corona-Pandemie am härtesten. Nicht nur medizinisch, vor allem sozial. Jetzt ist diese Gruppe plötzlich und unfreiwillig zum Mittelpunkt der täglichen Berichterstattung geworden. Dabei nehmen wir viele sehr alte Menschen schon seit Jahren in der Öffentlichkeit gar nicht mehr wahr, sie sind in ihren Wohnungen unsichtbar geworden. Im Rahmen vieler Hausbesuche bei alten Menschen habe ich es erfahren. Der einzige persönliche Kontakt war die Familie. Und jetzt ist ihnen auch noch dieses Lebenselixier des hohen Alters genommen. Seit Wochen schon und vielleicht noch viele weitere Wochen. Es würde mich beschämen, würde dieser Generation die Solidarität unserer Gesellschaft versagt.

Warum werde ich beschützt, obwohl ich helfen könnte?

Anders sieht es bei der Generation der jungen Alten aus. Corona – kaum wurde das Wort bekannt, gab es erste Stimmen, die ältere Generation sei besonders gefährdet, wir müssen sie schützen. Gut, war zunächst verständlich. Dann aber der große Schreck – gemeint bin ja auch ich. Aber warum ich? Nur weil ich 64 Jahre alt bin? Frei von jeglichen chronischen Krankheiten, ohne Blutdrucksenker, ohne Cholesterinsenker, berufstätig – mitten im Leben, gesund und fit. Warum werde ich automatisch einer Risikogruppe zugeordnet, die 40 Jahre umfasst. Sie wissen, 100 zu werden ist heute keine Sensation mehr. Warum werde ich beschützt, obwohl ich helfen könnte? Darüber denke offenbar nicht nur ich nach. Immer wieder habe ich Gespräche mit Menschen meiner Altersgruppe, die ebenso fühlen. Gisela Müller (69), eine ehemalige Krankenschwester, brachte es auf den Punkt: „Wir Alten wollen auch was tun, wir wollen nicht nur betüttelt werden“.

Die jungen Alten verschenken heute Schutzmasken – machen Sie mit!

Und ab heute tun wir etwas. Gesunde alte Menschen werden sich in Potsdam engagieren. Jeden Tag ein bisschen mehr. Wir beginnen heute Nachmittag und verschenken selbstgenähten Mundschutz. Zunächst an die Inhaber der kleinen Geschäfte auf der Brandenburger Straße. Später auch an anderen Orten, zum Beispiel an Haltestellen oder vor Supermärkten.

Fühlen Sie sich angesprochen? Sind Sie 60 plus und mitten im Leben? Haben Sie Ideen? Machen Sie mit! Bringen Sie sich ein. Rufen Sie an oder senden Sie eine E-Mail an Gisela.Gehrmann@schickes-altern.de, Telefon 0331 620 79 73.

Von Gisela Gehrmann