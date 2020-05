Potsdamer Gesamtschülerin über Homeschooling: „Das geht an die Psyche“

Potsdam/Ahrensdorf

„Abirelevant“. Das ist das Wort, das Lian Beilstein in den vergangenen zwei Monaten dazu motiviert hat, sich zu Hause jeden Tag alleine an ihren Schreibtisch zu setzen und Chemiebücher zu wälzen. Die 17-Jährige geht gerade in die 12. Klasse der Potsdamer Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule. Nach wochenlangem Homeschooling in ihrem Heimatdorf Ahrensdorf, einem Ortsteil von Ludwigsfelde, pendelt sie seit Montag wieder zum Unterricht nach Potsdam.

Lian ist froh, dass der Heimunterricht endlich vorbei ist. „Mir fällt das Lernen viel leichter, wenn ich in der Schule bin“, erzählt sie. „Es ist so schön, sich endlich mal wieder mit den anderen auszutauschen.“

Große Motivationsprobleme

Obwohl sie eine gute Schülerin ist, habe sie sehr mit der Schulschließung zu kämpfen gehabt. „Es fiel mir oft sehr schwer, mich zu motivieren“, sagt die 17-Jährige. Nicht nur im Chemie-Leistungskurs hätte sie ihre Aufgaben manchmal länger vor sich hergeschoben als sonst.

Als der Präsenzunterricht ausfiel, kamen alle Unterrichtsmaterialien und Hausaufgaben über einen Chat. Verständnisfragen, für die man sonst nur den Arm gehoben hätte, mussten die Schüler per E-Mail stellen. „Bei manchen Lehrern hat man eine Rückmeldung gekriegt, bei anderen nicht“, sagt Lian. Einen festen Zeitplan, wann welche Aufgaben bearbeitet werden müssen, habe es in den meisten Fächern nicht gegeben.

Die Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam. Foto: Friedrich Bungert Quelle: Friedrich Bungert

„Man hat einen enormen Druck“

„Ich finde, meine Schule ist den Umständen entsprechend gut mit der Situation umgegangen“, sagt sie. Vom Konzept Homeschooling ist die 17-Jährige trotzdem nicht begeistert. „Man ist isoliert und hat einen enormen Druck“, sagt sie. „Ich habe das Gefühl, dass das wirklich an die Psyche geht.“

Für ihre elfjährige Schwester, die in die 5. Klasse geht, sei es manchmal noch schwerer gewesen. „Sie brauchte eigentlich ständig Hilfe bei den Hausaufgaben“, sagt Lian. Vor allem bei Mathe. Ihre Eltern – eine Krankenschwester und ein Polizist – arbeiten beide in Vollzeit, auch in der Corona-Krise. Deswegen sprang Lian hin und wieder ein, um ihrer Schwester bei Videochats mit der Schule oder E-Mails zu helfen.

Das Konzept Homeschooling hat viele Schwächen, findet auch Katharina Swinka, die Sprecherin des Kreisschülerrates in Potsdam. Vor allem für Grundschüler sei der Heimunterricht schwer auszuhalten gewesen. „Älteren Schülern fällt Homeschooling leichter“, sagt sie. „Das gehört zur Studienvorbereitung. In der Grundschule weiß man noch nicht, wie man sich selbst ein Thema aneignet.“

Katharina Swinka ist die Sprecherin des Potsdamer Kreisschülerrats und Mitglied des Landesschülerrats. Quelle: E-Peter Degener

Löchriges Wlan auf dem Land

Dazu seien die Lernbedingungen in jedem Haushalt unterschiedlich. Schüler aus sozial schwächeren Familien hätten es in den vergangenen Wochen besonders schwer gehabt. Manche hätten zu Hause nicht die Möglichkeit, Aufgabenblätter auszudrucken, an Videokonferenzen teilzunehmen oder E-Mails zu schreiben. Von der lückenhaften Internetverbindung im ländlichen Raum ganz zu schweigen.

Wie gut der Hausunterricht funktioniert, stehe und falle natürlich auch mit den Lehrern: Wissen sie, wie man eine Videokonferenz einrichtet oder kommen die Aufgaben per Post? „Ein paar Lehrer sind sehr Internet-affin, andere können damit gar nichts anfangen“, sagt Katharina Swinka.

Langsame Rückkehr zur Normalität

Im Bekanntenkreis der Gesamtschülerin Lian befürchten ein paar Schüler, durch den langen Unterrichtsausfall nicht gut genug auf das letzte Schuljahr vorbereitet zu sein – und wollen das Jahr deswegen lieber wiederholen. Auch Lian habe kurz darüber nachgedacht, sich aber wegen ihrer guten Noten dagegen entschieden.

Zu ihrer großen Erleichterung hätte sie in der ersten Schulwoche überhaupt nicht den Eindruck gehabt, hinterher zu hinken. „Die Lehrer gehen nochmal Schritt für Schritt alles mit uns durch“, erzählt sie. „Es ist wirklich schön, langsam wieder zur Normalität zurückkehren zu können.“

Von Hannah Rüdiger