Bornstedter Feld

Der Übergang vom analogen Direktunterricht zum digitalen Distanzunterricht ist in der Gesamtschule am Schloss problemlos vonstattengegangen. So berichten es Schulleiterin Sabrina Bippus und Schulelternsprecherin Birgit Nijboer. Wie die Stadt bereits am Mittwoch vermeldete, hat die Schule im Bornstedter Feld als erste Potsdamer Schule wegen Corona wieder auf Digitalunterricht umgestellt.

Das ging schon während des Lockdowns im Frühling gut, weil jedem Schüler von Anfang an ein Digitalpaket mit schuleigener Mailadresse und Google-Education-Enterprise-Cloud-Zugang zur Verfügung gestellt wird, wie Schulleiterin Bippus sagt. Alle Anwendungen entsprächen den verlangten Datenschutzanforderungen, sodass Lehrer und Schüler sicher damit arbeiten können. Für ihr digitales Engagement wurde die Gesamtschule am Schloss Ende Oktober vom Verein Mint Zukunft als „Digitale Schule“ ausgezeichnet.

Sabrina Bippus, Schulleiterin der "Schule am Schloss". Quelle: Peter Degener

Schüler sind Google-Classroom gewöhnt

Die Schule existiert erst seit 2019 und hat dementsprechend aktuell nur zwei Jahrgänge. 190 Schüler und 15 Lehrkräfte sind von der erneuten Umstellung betroffen – und seien gut vorbereitet. „Der Google-Classroom ist bei uns im Unterricht immer dabei, es ist also für alle Schüler ganz normal“, sagt Bippus. Sie unterrichtet selbst Spanisch in einer 8. Klasse und hat den Unterricht diese Woche mithilfe einer Videokonferenz fortgesetzt. In einzelnen Break-Out-Rooms sei sogar Gruppenarbeit möglich. „Wir nutzen Tutorials, Videokonferenzen, Chatrooms, das funktioniert in jedem Fach gut.“ Auch der Elternsprechtag und ein aktueller Informationstag werden online durchgeführt.

Eltern sind zufrieden

Für die Technik zuhause müssten die Familien zwar selbst sorgen, aber „nach ersten Feedbackgesprächen geht es allen Eltern gut damit“, sagt Bippus. Auch per Smartphone können Schüler am Unterricht teilnehmen, müssen Materialien nicht mehr ausdrucken, sondern können sie digital ausfüllen. „Wir sind jetzt erst im weiten Distanztag, aber bisher kamen nur Nachfragen zum Passwort“, sagt die Schulleiterin am Donnerstag. Damit könne sie gut leben.

Schulelternsprecherin Birgit Nijboer bestätigt die positiven Ausführungen: Bereits im Frühling sei die Umstellung sehr schnell gegangen und alles gut vorbereitet gewesen. „Ich muss sagen, dass auch die Kinder das fantastisch machen und sehr selbstständig arbeiten.“ Sie selbst hat eine Tochter in der 8. Klasse, die jüngere Tochter besucht die 5. Klasse der Grundschule. Alle Neuerungen werden sehr klar kommuniziert und laufen mit großer Selbstverständlichkeit ab: „Dit läuft“, sagt Birgit Nijboer und lacht. Sie sei sehr zufrieden und habe auch nichts Gegenteiliges von anderen Eltern gehört.

Von Sarah Kugler