Potsdams Gestaltungsrat spricht Klartext zur Synagoge

Es ist ein wichtiges Signal in der Diskussion um die künftige Synagoge in der Schlossstraße: Der Potsdamer Gestaltungsrat hat sich nach MAZ-Informationen klar für die Umsetzung des Synagogenentwurfs des Berliner Architekten Jost Haberland ausgesprochen – und hofft auf eine Grundsteinlegung noch in diesem Jahr.

Aber auch aus seinen Sorgen über den gegenwärtigen Stand des Projektes macht das Gremium keinen Hehl. Das geht aus einem Brief hervor, den der Gestaltungsrat Ende Januar an Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) geschrieben hat und der der MAZ vorliegt.

Architekt Jost Haberland. Quelle: Varvara Smirnova

„Der zehnjährige intensive Entwurfsprozess nach dem Architekturwettbewerb 2008 hat nun zu einer Lösung geführt, die für Jüdisches Gemeindeleben und für die gesamte Stadt Potsdam ein Gewinn sein wird. Auf dem beengten, aber sehr zentralen Grundstück im Stadtzentrum wird ein komplexes Raumprogramm mit vielen Nutzungen klug organisiert, der Zugang und der Gebetsraum werden besonders hervorgehoben“, heißt es in dem Schreiben, das von der Gestaltungsratsvorsitzenden Sophie Wolfrum – frühere Professorin für Städtebau und Regionalplanung an der TU München – unterzeichnet ist.

Architekten und Landschaftsarchitekten aus ganz Deutschland

Der beratend tätige, sechsköpfige Gestaltungsrat hat unter anderem Architekten und Landschaftsarchitekten aus ganz Deutschland als Mitglieder. Er gibt „gegebenenfalls Empfehlungen und benennt Kriterien zur Erreichung eines hohen architektonischen Standards und der Einordnung in die charakteristischen Qualitäten des Potsdamer Stadtbildes“, wie es auf der Internetseite der Landeshauptstadt heißt.

Vorderansicht des Synagogen-Entwurfs. Quelle: Haberland-Architekten

Bei der Dezember-Sitzung stellten Haberland und Norbert John, Geschäftsführer des Brandenburgischen Landesbetriebs für Liegenschaften und Bauen (BLB), den Entwurf vor. Das Votum des Gremiums fiel positiv aus. „Der vorliegende Entwurf des Architekturbüros Haberland hat die Würde eines Sakralbaus“, heißt es: „Die Fassade verleiht der sakralen Bedeutung der Synagoge besonderen Ausdruck. Der Gestaltungsrat wünscht dem Bauvorhaben und allen Beteiligten, dass noch im Jahr 2020 der Grundstein gelegt werden wird.“

An der Schlossstraße gähnt seit fast zehn Jahre die Baugrube für die neue Synagoge. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ob dieser Wunsch aber in Erfüllung geht, ist derzeit fraglich – angesichts der disparaten Meinungen bei den jüdischen Gemeinden und der wiederholten Kritik des Synagogengemeinde-Vorsitzenden Ud Joffe am Haberland-Entwurf.

Vor diesem Hintergrund drückt das Experten-Gremium seine Besorgnis aus, wenn es schreibt: „Wir sind sehr beeindruckt von der gezeigten Qualität des Entwurfes, vor allem aber von dem beständigen Engagement der Beteiligten, gleichzeitig jedoch auch in Sorge, dass dieses nicht nur städtebaulich und architektonisch besondere, sondern auch für die Bürger von Potsdam immens wichtige Bauwerk womöglich doch nicht realisiert werden könnte.“

Wie es weitergeht, könnte sich unterdessen in den nächsten Tagen weisen. Denn bis Mitte März sollen die jüdischen Gemeinden Farbe bekennen hinsichtlich des Synagogen-Entwurfs. Nach MAZ-Informationen sind die Synagogengemeinde rund um Joffe und die Jüdische Gemeinde um Evgeni Kutikow vom Kulturministerium gebeten worden, bis Mitte März abschließend ihre jeweiligen Positionen zum Vorentwurf von Haberland mitzuteilen.

Das Kulturministerium ist federführend zuständig für den Bau in der Schlossstraße, der vom Land Brandenburg finanziert wird. Dem Vernehmen nach hat auch die kürzlich neu gegründete Gemeinde Adass Israel zu Potsdam schon ihre Stellungnahme zu dem Haberland-Entwurf abgegeben. Sowohl Adass Israel als auch die Jüdische Gemeinde Potsdam befürworten den Haberland-Entwurf.

Von Ildiko Röd