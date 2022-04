Potsdam

Unruhe an der Grundschule am Humboldtring in Potsdam: Nach den Schilderungen eines Kindes soll am Dienstag ein Unbekannter versucht haben, dieses in sein Auto zu zerren. Die Schulleitung informierte am Mittwoch über den Vorfall in einem Eltern-Schreiben, auch mindestens eine weitere Potsdamer Grundschule hat inzwischen Warnschreiben an die Eltern versandt.

Die Polizei wiederum hat am Donnerstag auf MAZ-Anfrage zwar den Einsatz vor Ort bestätigt, teilt aber am Freitag mit, „dass im Ergebnis der bisherigen polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen derzeit keinerlei polizeiliche Erkenntnisse vorliegen, die den vom Kind geschilderten Tatverlauf und damit das tatsächliche Vorliegen einer strafbaren Handlung bestätigen würden“. Nichtsdestotrotz würden die Ermittlungen in dem Verfahren intensiv und in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Potsdam fortgeführt. Hinweise zu laufenden Ermittlungsschritten werden nicht gegeben.

Potsdam: Kind auf dem Weg zum Hort angesprochen

Die Polizei kritisiert den Brief der Grundschule an die Eltern, dieser habe „Eltern und Kinder aus polizeilicher Sicht unnötig verunsichert“. Die Veröffentlichung sei nicht mit der Polizei abgestimmt gewesen. Einen Zusammenhang zu einem ähnlichen Fall aus dem Januar in Potsdam sei geprüft worden, „konnte aber verneint werden“.

Was genau geschehen ist, bleibt also unklar. Die Schulleitung der Grundschule am Humboldtring schildert den Vorfall in dem Elternbrief wie folgt: „Auf dem Weg zum Hort wurde am Dienstag (5. April 2022) nach Schulschluss ein Kind von einem Erwachsenen aus dem Auto heraus angesprochen. Es wurde zudem versucht, das Kind ins Auto zu zerren, was nicht gelang. Glücklicherweise konnte das Kind entkommen, nachdem es sich zur Wehr gesetzt hatte und um Hilfe rief.“

Im Anschluss, so die Schilderung, habe der Hort die Polizei alarmiert, auch Eltern, Klassenlehrerin und am folgenden Tag auch alle Schülerinnen und Schüler seien informiert und gewarnt worden.

Auto erneut vor der Potsdamer Schule in Zentrum-Ost gesichtet

Am Mittwoch sei das Auto des Unbekannten laut Schulleitung erneut vor dem Hort gesichtet worden. „Da nachvollziehbar einige Kinder dadurch sehr unsicher waren, alarmierte der stellv. Schulleiter daraufhin wieder die Polizei, die nun ein stichpunktartiges Kontrollieren zusicherte.“ Am Donnerstag sollten laut Schulleitung bei einem Treffen mit der Revierpolizei „das Geschehen“ ausgewertet und „weitere präventive Maßnahmen“ festgelegt werden.

Die Polizei bestätigte am Donnerstag auf MAZ-Anfrage den Einsatz an der Lotte-Pulewka-Straße. Die Polizeibeamten hätten am Dienstag unverzüglich die Fahndung eingeleitet – allerdings ohne Erfolg. Das Kind sei äußerlich unverletzt gewesen.

Das rät die Polizei Potsdamer Eltern Der Vorfall sorgt bei vielen Potsdamer Eltern für Verunsicherung. Die Polizei gibt ihnen folgende Ratschläge mit auf den Weg. Eltern sollten ihre Kinder zum Thema „Verhalten gegenüber fremden Personen“ sensibel und kindgerecht informieren. „Wichtig ist, ihnen damit keine Angst zu machen“, betont die Polizei. Ihre eigene Prävention biete für Schulen und Kindergärten altersgerechte Veranstaltungen zu diesem Thema an. Potsdamer Polizei: Glauben Sie Ihren Kindern „Zunächst sollten Eltern ihren Kindern grundsätzlich glauben, dass sich Sachverhalte auch so zugetragen haben, wie von den Kindern geschildert“, betont die Sprecherin. Speziell geschulte Polizisten könnten bei der späteren Befragung diese Glaubhaftigkeit, gemeinsam mit den Eltern überprüfen. „Wenn Kinder durch Fremde angesprochen und/oder zum Mitgehen aufgefordert wurden, sollte dieses der Polizei direkt mitgeteilt werden“, erklärt die Expertin. „Eine sofortige Meldung an die Polizei ist auch deshalb wichtig, weil sie nur so in der Lage ist, schnell, erfolgversprechende Fahndungsmaßnahmen einzuleiten.“ Rat der Polizei: So warnen Sie Ihr Kind Doch wie warnt man sein Kind, ohne es in Panik und Angst zu versetzen. Die Polizei gibt Eltern folgende fünf Tipps an die Hand: ► Kinder sollten keinesfalls mit fremden Männern oder Frauen mitgehen, auch wenn diese ihnen etwas zeigen oder schenken wollen. (Tierbabys, kleinen Hund, Vögel, Spielzeug etc.) ► Grundsätzlich sollten Kinder keine Geschenke von Fremden annehmen (z.B. Geld, Süßigkeiten, Videospiele, Spielzeug). ► Sagen Sie Ihren Kindern, dass Sie (Eltern) niemals fremde Personen schicken würden, um sie abzuholen oder nach Hause zu fahren. ► Kinder sollten von fremden Personen, die sie ansprechen, immer zwei Armlängen (drei „Elefantenschritte“) Abstand halten. ► Sollten Kinder zum Mitgehen oder Einsteigen aufgefordert werden, sollten sie ohne Antwort weglaufen, sich jedoch nicht verstecken, sondern auf dem schnellsten Weg zu einer Vertrauensperson oder in ein Geschäft gehen und die Polizei und die Eltern verständigen.

„Die Polizei prüft nun die Angaben sowie welcher Straftatbestand in Betracht käme“, erklärte eine Sprecherin an Donnerstag. „Die Ermittlungen werden derzeit intensiv geführt. Mit Rücksicht auf ihren Erfolg können bis auf Weiteres keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.“

Erinnerungen kommen hoch

Den Menschen in Potsdam ist noch immer das Schicksal des kleinen Elias in schrecklicher Erinnerung. Am Mittwoch, 8. Juli 2015, verschwand der 6 Jahre alte Elias aus Potsdam. Am Abend ging er zum Spielen nach draußen. Als die Mutter ihn zum Abendbrot holen wollte, war ihr Kind verschwunden. Kurz darauf suchten ein Großaufgebot der Polizei und viele freiwillige Helfer nach dem Jungen – erfolglos, wie sich später herausstellte. Elias wurde missbraucht und ermordet.

Die Polizei wiederum warnt vor Panikmache. „Jede Meldung wird sehr ernst genommen und intensiv geprüft. Insbesondere wird Kontakt zu dem Kind, aber auch den zuständigen Behörden und Einrichtungen aufgenommen“, erklärt eine Sprecherin am Freitag auf erneute MAZ-Anfrage und verweist darauf, dass in solchen Fällen nur auf sichere Informationsquellen vertraut werden soll. Dies seien „die Polizeimeldungen, da hier vor Veröffentlichung eine Prüfung stattfindet und alle wichtigen Umstände zusammengetragen werden, die für eine Information und ggf. gezielte Warnung oder Entwarnung der Bevölkerung notwendig sind“.

Von Anna Sprockhoff