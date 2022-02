Babelsberg

An der vom Sturm „Ylenia“ abgedeckten Grundschule in der Flotowstraße geht der Schulbetrieb am Montag weiter. Das hat der Geschäftsführer der Anerkannten Schulgesellschaft (ASG) Annaberg-Buchholz, Elmar Süß, am Freitag der Märkischen Allgemeinen Zeitung gesagt. Die ASG ist Träger und Eigentümer der Schule.

Die Trümmer des abgerissenen Daches liegen jetzt vor dem Schuleingang. Quelle: Rainer Schüler

Der Sturm habe etwa ein Drittel des Daches abgerissen, sagte er. Getroffen habe es ein relativ neues Dach, das man über ein altes gebaut hatte, dazwischen eine Wärmedämmung. Und das alte Dach ist dicht, so dass die Räume darunter nutzbar sind. Vorausgesetzt, der Freitagnacht folgende Sturm Zeynep verursacht keinen weiteren Schaden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das havarierte neue Dach hingt am Donnerstag noch lose von der Dachkante herunter, weshalb der Schulbetrieb abgesagt wurde. Der Schaden hatte sich Süß zufolge gegen sechs Uhr morgens ereignet, so dass niemand im Schulgebäude war. Am Freitag wurden die Trümmer dann vom Dach getrennt und liegen jetzt im Hof vor dem Schuleingang.

Genug Räume für den Unterricht

Süß kündigte an, das die Schule ab Montag dann durch einen Eingang auf der anderen Seite betreten werden kann. „Wir haben genügend Räume für einen regulären Unterricht“, versicherte er. Die Präsenzpflicht sei ja durch das Land vorerst ausgesetzt, so dass ohnehin nur ein Teil der Schüler zum Unterricht erscheinen wird.

An der Dachkante sieht man, wo das neue Dach über einem alten abgerissen wurde. Quelle: Rainer Schüler

Ein Sachverständiger der Versicherung muss nun den Schaden einschätzen und beziffern. Süß geht aber von mehreren Hunderttausend Euro aus, die eine Reparatur kosten wird. Man werde das Schulgebäude komplett neu eindecken müssen, so Süß.

Von Rainer Schüler