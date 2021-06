Hermannswerder

„Ich war zuerst in Schockstarre, ich konnte es nicht glauben“, sagt der Achtklässler. Johann Pestke hat mit seinem Beitrag zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten einen Landespreis gewonnen. Sein Thema: Wie kommt die „Olympiawiese“ auf Hermannswerder in Potsdam zu ihrem Namen? Unter 32 eingereichten Arbeiten, davon 21 Einzel- und 11 Gruppenarbeiten, sticht seine heraus. Der Schüler des Evangelischen Gymnasiums Hermannswerder wollte wissen, was es mit der Spitze der Halbinsel auf sich hat, die als inoffizielle Badestelle gilt.

Woher hat die Olympiawiese ihren Namen? Die Anlage an der Spitze der Halbinsel Hermannswerder wurde 1936 als neuer Sportplatz des Mädchengymnasiums der Hoffbauer-Stiftung eröffnet. Der Babelsberger Industrielle Heinrich Meyer-Lomax hatte die Olympiawiese gestiftet, denn seine Tochter besuchte dort das Lyzeum. In der Euphorie der Olympischen Sommerspiele in Berlin erhielt der Platz seinen Namen; die Olympiade war allerdings schon vorbei. Meyer-Lomax wurde bald darauf von den Nationalsozialisten verhaftet und enteignet. Nach acht Jahren unmenschlicher Behandlung im KZ Sachsenhausen kehrte er erblindet in die Tornowstraße auf Hermannswerder zurück. Die Erforschung seines weiteren Lebenswegs könnte sich Johann Pestke als Facharbeit in der 9. Klasse vorstellen.

Am 1. September 2020, an Johanns 13. Geburtstag, ging es los. „Wir erfahren das Thema des Geschichtswettbewerbs auch erst kurz zuvor“, sagt seine Tutorin Katrin Sachse. Sie unterrichtet Geschichte und Sport – also genau die Kompetenzen, auf die es bei der diesjährigen Ausschreibung „Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft“ ankam.

Der Schüler am Evangelischen Gymnasium Hermannswerder nahm am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teil und gewann. Quelle: Gabriele Spiller

Aber die Arbeit musste natürlich Johann schreiben. Und der wusste von Anfang an, welches Thema er aus einem Brainstorming mit anderen Jungen besetzen wollte. „Ich nehme die Olympiawiese“, darauf habe er stoisch bestanden. Auch als sein Teamkollege absprang und andere Schüler längst aufgegeben hatten, blieb er dran. „Durch Corona waren wir alle schon digital sehr beschäftigt“, sagt er, die Belastung sei spürbar gewesen. Und man hat schon ein bisschen den Eindruck, dass er mit dem Thema vorerst abschließen möchte, trotz des Gewinns und einer weiteren Chance auf Bundesebene.

Immerhin ein halbes Jahr hat sich Johann mit der Olympiawiese beschäftigt. Dass er durchhielt, hat nicht zuletzt mit den Menschen zu tun, die er bei seiner Recherche kennengelernt hat. Ihnen fühlte er sich verpflichtet, allen voran die über hundertjährige Dorothea Kreidel. Denn sie war eine Zeitzeugin aus den 1930er Jahren, die er telefonisch befragen konnte. Unterstützung erhielt er auch von Birgit Dieffenbacher, die ihm Zugang zum Archiv der Hoffbauer-Stiftung verschaffte. „Sie habe ich durch Zufall kennengelernt, als ich mit meinem Vater Magnetangeln war“, erzählt er.

Seine neue Heimat fasziniert ihn

Die Familie Pestke war 2014 von Berlin-Charlottenburg nach Hermannswerder gezogen. Der Vater arbeitet im Geoforschungszentrum Potsdam, die Mutter macht Öffentlichkeitsarbeit bei einer medizinischen Entwicklungsfirma. Johann fasziniert alles, was mit der Region zu tun hat, deshalb kann es der geschichtsinteressierte Jugendliche kaum erwarten, wenn in späteren Klassen die beiden Weltkriege behandelt werden. Ansonsten verbringt er seine Zeit mit Fußball, Tischtennis und Stehpaddeln am Wochenende, er spielt Saxophon und hat Freude am Videoschneiden.

Die Mädchen liefen auf der 100 Meter-Aschenbahn der Olympiawiese. Quelle: Hoffbauer-Stiftung

„Es wäre ein Traum gewesen, auf dem mit Beeten eingefassten Sportfeld täglich trainieren zu können“, stellt er sich vor. „Ich beneide die Mädchen, denen ein breites Spektrum an Sport geboten wurde.“ Auf den historischen Fotos sieht man Ruderriegen und Läuferinnen, Gymnastik mit Bällen und Keulen. Allerdings hat Johann auch den Eindruck, sie hätten unter einer Käseglocke gelebt. Das nimmt er aus dem Gespräch mit der betagten Frau Kreidel mit, für die der Hitlergruß, die Hakenkreuzfahnen und die aufoktroyierte Mitgliedschaft im Bund deutscher Mädel selbstverständlich schienen. „Sie hat ein besseres Gedächtnis als ich“, staunte er, „sie konnte sich an alles erinnern, was vor 90 Jahren passiert ist“. Inzwischen organisiert er über ihre Tochter ein virtuelles Meeting mit seiner Klasse, damit auch seine Mitschüler Fragen an sie stellen können. Zudem hat er mithilfe seines Großvaters und Katrin Sachses die altdeutsche Sütterlin-Schrift gelernt, um die zeitgenössischen Dokumente zu entziffern. „Er hat das bravourös gemacht“, sagt seine Lehrerin nicht ohne Stolz, „ich bewundere seinen Mut, die ganzen Leute anzugehen.“

Im Nationalsozialismus trainierten Mädchen des Lyzeums Hermannswerder auf ihrem Sportfeld. Quelle: Hoffbauer-Stiftung

Der Gymnasiast wurde von seiner Tutorin und Lehrerin Katrin Sachse betreut. Quelle: Gabriele Spiller

Der von der Körber Stiftung ausgelobte Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten findet alle zwei Jahre statt. Als Tipp für alle Jugendlichen, die es ihm nachtun wollen, rät Johann, sich die Zeit gut einzuteilen und den Aufwand nicht zu unterschätzen. Seinen Gewinn von 500 Euro möchte er gemeinnützigen Zwecken zugutekommen lassen – oder eine Gedenktafel an der Olympiawiese aufstellen. Diese würde allerdings das Doppelte kosten.

Von Gabriele Spiller