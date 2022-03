Das Hans-Otto-Theater hatte am Mittwoch zu einem Solidaritätsabend mit der Ukraine geladen. Es wurden Friedenslieder gesungen und Texte ukrainischer und russischer Autoren gelesen. Ein Abend zwischen Wut, Trauer und Hilflosigkeit.

Hans-Otto-Theater übt Solidarität mit den Menschen in der Ukraine

Putins Krieg gegen die Ukraine - Hans-Otto-Theater übt Solidarität mit den Menschen in der Ukraine

Putins Krieg gegen die Ukraine - Hans-Otto-Theater übt Solidarität mit den Menschen in der Ukraine