Babelsberg

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) am Griebnitzsee-Campus ist auf Wachstumskurs: Erstmals nähert sich die Informatik-Kaderschmiede in diesem Semester der Marke von 800 Studierenden. Auch das Online-Studienangebot „Open HPI“ kann eine Rekord-Zahl von einer Million Einschreibungen vermelden. Nutzer aus aller Welt nehmen an den kostenlosen Online-Kursen zu IT und Innovationsthemen teil. „Damit zählt Open HPI zu den größten Lernplattformen im deutschsprachigen Raum“, erklärt Sprecherin Christiane Rosenbach.

Blick auf den Neubau, der im Januar in Betrieb genommen werden soll. Quelle: Julius Frick

Weil das HPI aus allen Nähten zu platzen drohte, wächst man zudem räumlich: Zu den Gebäuden am HPI-Campus am Bahnhof Griebnitzsee und einem Komplex an der August-Bebel-Straße kommt nun ein weiterer Bau: Die Arbeiten für den Wald-Campus – vis-à-vis vom Uni-Hauptgebäude am Griebnitzsee-Campus – sind kurz vor der Fertigstellung. Im Januar wird der Betrieb aufgenommen. Angesichts des Digital-Hintergrunds wenig verwunderlich: Die Lehre wird auch in Sachen Technik auf eine neue Stufe gehoben – sogar ein professionelles TV-Studio zum Aufzeichnen von Kursen befindet sich im Gebäude.

Fernsehstudio mit Green-Screen: Marcus Kölling, kaufmännischer Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts (HPI, r.), ) Pressesprecherin Christiane Rosenbach und Christian Montag, der beim HPI für Liegenschaften und Bauprojekte zuständig ist. Quelle: Julius Frick

Außerdem gibt es zwei Vorlesungsräume, ein Technik-Gebäude mit Server-Raum, einen Veranstaltungsbereich, eine Cafeteria und mehrere Büros sowie Co-Working-Spaces als Begegnungsmöglichkeiten.

Die Wendeltreppe ist das Herzstück. Quelle: Julius Frick

Auch die School of Entrepreneurship wird hier ihren Sitz haben: Sie betreut gründungswillige Studierende. Schlagzeilen machte unlängst das Berliner Start-up Signavio zur Prozess-Optimierung in Betrieben, gegründet von Ex-Absolventen des HPI. Für eine Milliarde Euro wurde es verkauft.

Christoph Meinel beim Sommerfest des HPI im Jahr 2019, bei dem auch das 20-jährige Bestehen des Instituts gefeiert wurde. Quelle: Varvara Smirnova

Das HPI wurde 1998 vom Potsdam-Mäzen und SAP-Konzern-Mitbegründer Hasso Plattner aus der Taufe gehoben – Träger ist die Hasso-Plattner-Foundation. 2016 kündigte Plattner an, das Institut ausbauen zu wollen. 2017 feierte das HPI gemeinsam mit der Universität Potsdam die Eröffnung der Digital Engineering Fakultät.

Blick in einen neuen Vorlesungssaal, in dem noch gearbeitete wird. Unterrichtet wird an einer LED-Tafel. Quelle: Julius Frick

Seit 2004 ist der Informatiker Christoph Meinel Institutsdirektor, zudem hat er den Lehrstuhl für Internet-Technologien und Systeme inne. Insgesamt hat das HPI 22 Lehrstühle. Seit Mai ist Marcus Kölling mit an Bord: Er ist der kaufmännische Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts. Zuvor war er Kanzler der Handelshochschule Leipzig.

Marcus Kölling ist seit Mai kaufmännischer Geschäftsführer des HPI. Quelle: Julius Frick

Beim Termin mit der MAZ auf dem Wald-Campus machte Kölling in dieser Woche auch deutlich, worin der Wert des innovativen Gebäudes besteht. Die hochmoderne Ausstattung stelle keinen Selbstzweck dar: „Es geht am Ende darum, dass wir damit Dinge bewirken – zum Beispiel die Demokratisierung von Bildung.“ So wie das Präsenzstudium sind die Online-Veranstaltungen kostenlos.

Blick in einen der Vorlesungssäle. Quelle: Julius Frick

Digitale Bildungsangebote werden – nicht zuletzt eine Konsequenz der Pandemie – immer wichtiger, so Kölling. Durch die Übertragungstechnik in den Hörsälen sind Veranstaltungen universell und überall verfügbar. Einmal auf den Start-Knopf gedrückt – dann wird die Vorlesung von Kameras und Mikrofonen aufgezeichnet. „Die Kameras schwenken automatisch auf die Sprechenden“, erläutert Christian Montag, der für das HPI für Liegenschaften und Bauprojekte zuständig ist.

Blick aus dem Veranstaltungsbereich. Quelle: Julius Frick

Errichtet wird der Bau – außen heller Sandstein, kombiniert mit dunkler Metallfassade – vom Architektenbüro Hilmer, Sattler und Albrecht. In Potsdam sind die Architekten durch den Garnisonkirchturm und das Palais Barberini, das Kunstmuseum von Hasso Plattner, bekannt.

Ammoniten im Jura-Stein. Quelle: Julius Frick

Innen ist der HPI-Neubau edel ausgestattet mit viel Weiß und Böden aus Eichenholz oder Jura-Stein, in dem die Fossilien von Urzeit-Tieren zu erkennen sind. So kommt es, dass die Studierenden in der Cafeteria über Jahrmillionen alte Ammoniten laufen werden.

Der Neubau auf dem Wald-Campus. Quelle: Julius Frick

Als die Pläne für den Bau vor einigen Jahren bekannt wurden, gab es öffentliche Kritik – für den Standort müsse ein Wäldchen geopfert werden. HPI-Geschäftsführer Kölling weist die Kahlschlag-Befürchtungen zurück und zeigt beim Rundgang auf etliche Laubbaumriesen: „Es ist ein echter Wald-Campus entstanden. Die wirklich erhaltenswerten Bäume stehen noch.“

Von Ildiko Röd