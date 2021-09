Potsdam

Hass im Netz: Wer in sozialen medien unterwegs ist, entgeht ihm nicht. Kaum ein Facebook-Post, kaum ein Instagram-Bild, das nicht negativ kommentiert wird. Der Fachbegriff heißt Hatespeech. Der Potsdamer Forscher Sebastian Wachs befasst sich mit diesem Phänomen.

Was genau ist Hatespeech, Herr Wachs?

Ganz einfach gesagt: Hatespeech ist ausgedrückte, kommunizierte Abwertung. Wenn Menschen eine Person aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit abwerten, wenn ein „wir und ihr“ aufgemacht wird. Bei Hatespeech wird eine Person zu einer anderen Gruppe gedacht und deshalb abgewertet und ausgegrenzt.

Zu einer anderen Gruppe gedacht? Es reicht also ein vermeintliches Fremdsein?

Ganz genau, denn manchmal stimmt diese Zuordnung gar nicht. Es geht nicht um tatsächliche Zugehörigkeiten, sondern darum, wie man eine Person liest. Aufgrund dieser Lesart, aufgrund dieser Zuordnung von außen, wird dann eine Person von der Gesellschaft ausgegrenzt. Ihr wird klar gemacht: Du gehörst nicht zu uns. Häufig geht das mit Beleidigungen einher.

Das klingt eigentlich genau wie Mobbing.

Nein, denn beim Mobbing besteht eine Beziehung zwischen den beteiligten Personen. Mobbing findet in festen Gruppen statt, am Arbeitsplatz oder in Schulklassen. Hatespeech hingegen sehen wir im Internet, in den kommentarspalten. Beides kann allerdings jeden treffen.

Sie forschen vor allem zum Hatespeech unter Jugendlichen. Betrifft das Phänomen denn auch Erwachsene?

Man kann Hatespeech beispielsweise bei Reporterinnen gut beobachten, wenn sie über Geflüchtete berichten. Journalisten werden dann regelmäßig von anderen, zumeist rechten Gruppen angegriffen, weil sie sich vermeintlich für die Geflüchteten einsetzen, indem sie eigentlich nur Bericht erstatten.

„Frauen sind häufig betroffen“

Gibt es Gruppen, die besonders oft Opfer von Hatespeech werden?

Das ist ganz unterschiedlich. Die klassischen Opfergruppen sind Geflüchtete, Menschen mit einer bestimmten religiösen oder sexuellen Orientierung, außerdem Menschen mit Behinderungen oder diejenigen, die nicht dem klassischen Schönheitsideal entsprechen. Frauen sind auch sehr häufig betroffen.

Zur Person Dr. Sebastian Wachs, 40, vertritt die Professur für Erziehungs- und Sozialisationstheorie an der Universität Potsdam. Er erforscht, wie Kinder und Jugendliche gesund aufwachsen können, welche Entwicklungsrisiken sie dabei erfahren und wie man diesen Risiken vorbeugen kann. Hatespeech und Prävention sind dabei wesentliche Kernthemen. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt Sebastian Wachs derzeit das bundesweit erste Vorbeugungsprogramm gegen Hatespeech unter Jugendlichen. Kommendes Jahr soll das Programm „HateLess“ an Schulen in Brandenburg und Berlin eingesetzt werden.

Kurz gesagt werden also diejenigen zum Opfer, die weniger Macht haben?

Richtig, Hatespeech trifft tendenziell historisch marginalisierte Gruppen, die weniger Macht haben als andere. Das ist immer der selbe Mechanismus.

Wie funktioniert dieser Mechanismus?

Man ordnet eine Person einer Gruppe zu und klebt ihr gewisse Merkmale auf. Ein Beispiel: Alle Reporter verfolgen eine Staatsagenda. Oder: Alle Ausländer kommen hier her und wollen nicht arbeiten. Die Zielperson verliert ihre Individualität und bekommt negativ bewertete Kollektivmerkmale zugeschrieben. Das sind unzulässige Verallgemeinerungen. Eigentlich ist Gruppendenken per se nicht schlechtes, es gibt Orientierung. Das ist genau das tückische, weil es in solchen Fällen schwierige Strukturen auslöst.

Wie äußert sich das denn konkret?

Typisch ist, die eigene Gruppe auf- und die fremde Gruppe abzuwerten. Das hat etwas damit zu tun, das wir soziale Identität erfahren: Ich weiß, wer ich bin und welcher Gruppe ich angehöre – und dass ich besser bin als andere. Gefährlich ist, dass man gruppenfeindliche Argumente aufbaut.

„Der Enthemmungseffekt im Internet ist sehr groß“

Soziale Medien sind ohne Hasskommentare kaum denkbar. Warum ist es so einfach, im Internet andere Menschen zu beleidigen?

Der Enthemmungseffekt ist im Internet sehr groß, das haben wir in Studien nachgewiesen. Wenn Jugendliche angeben, sich online enthemmt zu fühlen, dann neigen sie auch dazu, Hatespeech zu äußern. Das hat viel damit zu tun, wie Medien unser Kommunikationsverhalten beeinflussen. Dadurch, dass ich den anderen nicht sehe, sondern abstrakt like oder teile, habe ich den Eindruck, etwas nicht wirklich getan zu haben, obwohl dem Opfer sehr geschadet wird.

Und das machen auch Jugendliche?

Wir haben das in Klassenchats beobachtet. Einer postet einen fremdenfeindlichen Witz, andere fühlen sich motiviert, einzusteigen und den ersten Witz zu überbieten. Da entsteht sehr schnell eine Dynamik, die schwer wieder zu stoppen ist, wenn niemand aktiv einschreitet.

Was macht das mit den Betroffenen?

Einerseits schwächt Hatespeech den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn man diese Kommentare sieht, auch als nicht direkt Betroffener, löst das negative Gefühle aus. Wenn man selbst betroffen ist, wird das Gefühl verstärkt, nicht Teil der Gesellschaft zu sein. Immer wieder mit solchen Aussagen konfrontiert zu sein, kann Trauer und psychische Probleme auslösen.

Kann man nicht einfach das Internet mal ausmachen?

Das klingt ganz einfach, aber es ist für Jugendliche keine echte Option. Die digitalen Kommunikationswege sind integrale Bestandteile der Kultur für Kinder und Jugendliche. Ein solcher Vorschlag ist daher einfach realitätsfremd. Dazu kommt, dass Hatespeech nicht nur online bleibt, sondern auch als Folge in der Schule stattfindet. Dann sind die Betroffenen in beiden Lebenswelten Opfer.

„Nur ein kleiner Teil fühlt sich hilflos“

Also müssen sich junge Menschen Wege zum Umgang mit dem Hass suchen?

Das ist relativ erfreulich, denn unseren Studien zufolge haben die Jugendlichen bereits ziemlich konstruktive Wege zum Umgang gefunden. Die Mehrheit redet mit engen Freunden, blockt und melden Inhalte auch, kommentiert entsprechende Posts auch selbst. Nur ein kleiner Teil fühlt sich hilflos oder reagiert mit Rache, das sind jeweils etwa 20 Prozent. Da besteht natürlich Bedarf an pädagogischen Maßnahmen, aber insgesamt sind die Jugendlichen sehr kompetent im Umgang mit diesem Hassphänomen.

Worauf sollten Eltern achten, um ihre Kinder zu schützen?

Die Medienerziehung spielt hier die entscheidende Rolle. Es ist immer besser, instruktiv mit Medien umzugehen, also zu erklären, wie das Internet funktioniert, über Gefahren aufzuklären und auch gemeinsam Regeln für den Umgang auszuarbeiten. Das hilft Kindern.

Was sollten Eltern vermeiden?

Problematisch ist, wenn Eltern Kindern Regeln einfach nur vorsetzen, das funktioniert nicht. Wir müssen mit Kindern und Jugendlichen reden, wir müssen erklären, warum manche Regeln sinnvoll sind. Der erhobene Zeigefinger ist niemals hilfreich. Dabei geht es aber nicht darum, auf Regeln zu verzichten, sondern diese eben zu vermitteln - es ist auch sinnvoll, wenn Eltern gemeinsam mit dem Kind surfen. Dann kann es nämlich auch schnell passieren, dass die Kinder den Eltern mal etwas zeigen und erklären. Das führt dazu, dass es viel wahrscheinlicher wird, dass Kinder bei Problemen auf ihre Eltern zugehen.

Was mache ich, wenn ich Opfer werde? Wer hilft mir?

Am verbreitetsten ist Hatespeech in den sozialen Netzwerken. Dort gibt es immer die Funktion, zu melden und zu blockieren und es ist wichtig, dass die Jugendlichen wissen, wie das geht. Wenn etwas passiert ist, ist wichtig, dass die betroffenen sich Hilfe suchen. Freunde und Eltern, vielleicht auch eine vertraute Lehrkraft – in der Regel ist es das nähere Umfeld, das helfen kann. Es gibt auch Ansprechpartner im Netz, die Hilfe geben (siehe Infokasten). Das Opfer hat keine Schuld, das ist ganz wichtig.

