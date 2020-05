Potsdamer Ärztin kritisiert Gesundheitsamt: Das sagen andere Mediziner zu den Vorwürfen

Potsdam

„Das Gesundheitsamt lässt uns Hausärzte im Stich.“ Es waren deutliche Worte, mit denen die Potsdamer Hausärztin Martina Herrmann ihrem Ärger Luft machte – und nach denen sich nun auch andere Ärzte mit ihren Erfahrungen bei der MAZ gemeldet haben. Dabei fällt das Urteil zur Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt durchaus unterschiedlich aus, einig scheint man sich aber darin, dass eines in der Corona-Krise fehlt: Die Wertschätzung für ihre Arbeit.

Astrid Tributh ist ebenfalls Hausärztin in Potsdam und sagt, sie sei selbst „von der ersten Stunde an in Organisation und Versorgung von Covid-19 involviert“ gewesen. Sie bestätigt: „Mit vielen Emotionen und vielen Fragen standen wir anfangs ratlos da.“ Dennoch hält sie die Kritik der Kollegin für überzogen. Anfang März hätte sie Amtsärztin Kristina Böhm per E-Mail durchaus erreicht.

Wunsch nach kompetenten Ansprechpartnern

Auch der Potsdamer Zahnarzt Andreas Möckel hat kürzlich beim Gesundheitsamt eine Ärztin erreichen können, doch er habe – wie Martina Herrmann – zuvor die Erfahrung gemacht, von Hotlinemitarbeitern immer wieder abgewimmelt zu werden. „Eine spezielle Ärztehotline, von der die Stadt spricht, ist auch mir nicht bekannt“, berichtet er.

Möckel selbst war an Corona erkrankt – und hatte neben vielen guten Erfahrungen mit dem Gesundheitsamt als Betroffener auch viele frustrierende als Arzt gemacht. Er kritisiert: Es fehlen für Ärzte kompetente und einheitliche Ansprechpartner im Gesundheitsamt. „Immerhin geht es bei unserer Arbeit nicht nur um unsere Sicherheit, sondern auch um die der Patienten.“

Forderungen an Hausärzte in der Krise gerechtfertigt

Dass Krankenhäuser und Gesundheitsamt in der Krise auch Forderungen an die Hausärzte gestellt hätten, hält Hausärztin Astrid Tributh anders als ihre Berufskollegin für „gerechtfertigt“. Die Potsdamer Haus- und Fachärzte hätten zusätzlich zu ihrem Praxisalltag angefangen, in den Abstrichstellen zu arbeiten, hätten Verantwortung übernommen, obwohl dabei „nach wie vor rechtliche und versicherungsrechtliche Frage unklar“ seien.

Von der Schärfe der Kritik ihrer Kollegin möchte sich Astrid Tributh distanzieren. Doch eins hat auch sie aus dem Gesundheitsamt vermisst: ein Wort des Dankes. Denn immerhin „haben die Ärzte die Aufgabe des Gesundheitsamtes übernommen“. Vielleicht, sagt Astrid Tributh, wäre eine Prämie nicht nur für Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen angebracht, sondern auch für die vielen Helfer in den Arztpraxen. Sie hätten in der Krise ermöglicht, „dass wir die Patienten – und was viel wichtiger ist, auch unsere anderen Kranken – weiter versorgen können“.

