Potsdam

In der Corona-Krise sind sie für die meisten Patienten in medizinischen Fragen die erste Anlaufstelle: die Hausärztinnen und Hausärzten. Nach wie vor sind auch sie es, die den Großteil der Impfungen verabreichen, sie wissen, welche Ängste und Nöte die Potsdamerinnen und Potsdamer umtreiben. Eine von ihnen ist Dr. Heidi Boschmann, Hausärztin in der Brandenburger Vorstadt.

Frau Dr. Boschmann, die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist in den Impfzentren hoch. Wie gestaltet sich die Situation in Ihrer Hausarztpraxis in der Geschwister-Scholl-Straße?

Heidi Boschmann: Wir spüren eine große Impfbereitschaft in Potsdam, und durch unseren langjährigen persönlichen Kontakt mit Patienten schaffen wir es auch, diejenigen abzuholen, die sich bisher nicht impfen lassen wollten. Etliche Impfskeptiker entscheiden sich jetzt zur Erstimpfung und nur dadurch können wir die Pandemie überwinden.

Warum sich Patienten plötzlich impfen lassen

Was sind die Gründe, dass sich Menschen jetzt doch impfen lassen?

Die sind sehr individuell, aber man kann sagen, der Druck ist spürbar. Die Menschen wollen weiterhin am sozialen Leben teilhaben. Von Leuten, die sich bisher nicht impfen lassen wollten, höre ich häufig: „Mein Körper reagiert anders“. Damit wollen sie signalisieren: „Ich bin etwas Besonderes und möchte als solches wahrgenommen werden.“ Manche Leute suchen damit Aufmerksamkeit. Auch die können wir oft in der Praxis beruhigen und abholen.

Das klingt danach, dass man nun auf einem guten Weg ist.

Seit April haben wir bereits 1300 Impfungen gemacht. Am Samstag wollen wir so richtig viele Leute boostern und haben eine große Besetzung aufgeboten. Es gibt aber zu wenig Biontech-Impfstoff. Wir sind auf 100 Patienten eingestellt, haben aber nur Impfstoff für die Hälfte erhalten. Wir werden nach kurzer Zeit fertig sein.

Und wie ist die Akzeptanz des Impfstoffs Moderna gegenüber Biontech?

Wir niedergelassenen Ärzte in Potsdam haben bisher kaum mit Moderna geimpft. Daher haben wir wenig eigene Erfahrungen. Es soll aber genauso verträglich sein wie der Impfstoff von Biontech. Trotzdem sind viele Patienten verunsichert. Hier kann man durchaus von Problemen in der Kommunikation sprechen. Insgesamt ist die Akzeptanz von Moderna jedoch stark gestiegen, da die Leute unbedingt geboostert werden wollen.

2G-Regel und Corona-Tests für die Praxis-Mitarbeiter

Zuletzt mussten Sie Ihr Praxispersonal, in Ihrem Fall sechs Mitarbeitende, täglich testen, während für die Patienten nur die 2G-Regel galt. Sorgt so eine Regelung für Unmut im Team?

Die sogenannte 2Gplus-Regelung ist wieder vom Tisch. So haben wir salomonisch beschlossen, uns intern jeden zweiten Tag zu testen. Die Antigen-Tests müssen wir ja auch jedes Mal bezahlen. Soeben, während ich mit Ihnen spreche, kommt eine Meldung unseres Testinstituts rein, dass sie sehr bedauern, dass die Ergebnisse der PCR-Tests wegen eines Gerätefehlers komplett ausfallen. Das betrifft bei uns 20 Abstriche; Menschen, die sich alle zu Hause befinden, sich testen lassen haben und nun keine Ergebnisse erhalten. Das sind die zusätzlichen Belastungen, mit denen wir zu kämpfen haben.

Zur Person Heidi Boschmann (*1961) studierte Humanmedizin und promovierte an der Medizinischen Hochschule Magdeburg. Sie arbeitete theoretisch am dortigen Institut für Pharmakologie und Toxikologie. Anschließend war sie in Potsdam im Ernst-von-Bergmann-Klinikum und im St. Josefs-Krankenhaus tätig. Ein einjähriger Auslandsaufenthalt führte sie ans Cornell Medical Center New York. Seit 2007 führt sie eine Hausarzt-Praxis.

Wie entscheiden Sie, wer den Booster zuerst erhält?

Ich wäge dies nach Alter und Gesundheitsstatus ab. So haben die mit Astra Zeneca und Johnson&Johnson Geimpften den Schutz schon früher verloren und bekommen Vorrang bei der Drittimpfung.

Hausärztin über die Symptome bei Impfdurchbrüchen

Sie behandeln auch Corona-Patienten mit Impfdurchbrüchen. Mit welchen Symptomen kommen diese zu Ihnen?

Das Wort Impfdurchbruch gefällt mir nicht. Ich würde lieber von geimpften Corona-Positiven sprechen. Sie haben nur geringe Symptome, oft Halsschmerzen oder Schnupfen, während es früher schwerer Husten und Lungenprobleme waren. Für uns niedergelassene Ärzte hat sich das Bild verschoben. Das ist der ganz große Vorteil der Impfung.

Ich nehme Sie als erfahrene Ärztin wahr, die schon viel gesehen hat. Ist Covid-19 für Sie nicht die existenzielle Bedrohung, wie es häufig über die Medien kommuniziert wird?

In der Tat erlebe ich in unserer Praxis durch die Impfung milde Verläufe; manchmal sind die Beschwerden schon abgeklungen, wenn die Menschen das Abstrich-Ergebnis abfragen. Mit der Impfung haben wir das Mittel in der Hand; deshalb hilft nur weiter impfen. Meiner Ansicht nach muss man deshalb auch ein Fragezeichen hinter die Krankmeldungen von Kindern machen und die Reaktionskette, die in Kindergärten, Schule und Familie ausgelöst wird. Ich bin der Meinung, wir müssen diese Pandemie akzeptieren und lernen, damit umzugehen. Ich wäre froh, wenn wir es zum Anlass nehmen würden, demütiger gegenüber der Natur zu sein und weg von der rationalen Betrachtung zu kommen.

In welcher Stimmung kommen die Patienten derzeit in Ihre Praxis?

Die Patienten sind überwiegend dankbar für unser Angebot und stecken auch Wartezeiten weg. Möglicherweise liegt es daran, dass wir in Potsdam-West sind… woanders ist der Druck vielleicht höher. Wir sind bemüht, den Leuten die Angst zu nehmen und die Stimmung aufrechtzuerhalten. Wir vermitteln, dass wir alle an einem Strang ziehen.

Von Gabriele Spiller