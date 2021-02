Potsdam

Brandenburg weitet seine Impfkampagne aus, und dabei könnten bald Hausärztinnen und -ärzte eine besondere Rolle spielen: Einige von ihnen sollen ab März in den eigenen Praxen impfen dürfen. Das sieht ein Modellversuch vor, auf den sich Gesundheitsministerium und Kassenärztlicher Vereinigung Brandenburg (KVBB) verständigt haben. Anfang März soll das Projekt in zunächst 5 Praxen starten. Deren Zahl soll im Laufe des Monat auf rund 50 erweitert werden. Bislang dürfen die Arztpraxen keine Corona-Impfungen anbieten.

Die Auswahl der ersten Pilotpraxen läuft bereits

„600 Praxen wollen am Modellvorhaben teilnehmen. Die Auswahl der Pilotpraxen läuft derzeit“, erklärt Christian Wehry, Pressesprecher der KVBB. Dabei werden unterschiedliche Aspekte berücksichtigt, zum Beispiel auch die die regionale Lage und die möglichen Impfkapazitäten. „Das mediale und öffentliche Interesse an dem Modellvorhaben ist bereits jetzt riesig“, sagt Wehry. Deshalb plane die KVBB gerade sehr genau, wie die Praxen öffentlich kommuniziert werden – und ob überhaupt. Denn mit einem Ansturm dürfte zu rechnen sein.

Astrid Tributh ist stellvertretende Vorsitzende des Brandenburger Hausärzteverband. Sie begrüßt den neuen Ansatz und hat ihre Praxis in Potsdam auch für den Versuch angemeldet. „Wir haben die Idee schon im Dezember mit Frau Nonnemacher diskutiert. Aber da war das aufgrund der niedrigen Kühltemperaturen vom Biontech-Impfstoff noch nicht möglich“, sagt sie. Sie ist froh, dass das mit dem Impfstoff von Astrazeneca jetzt anders ist. Er kann bei 2 bis 8 Grad aufbewahrt werden.

„Die Impfreaktionen sind völlig normal“

Dass sich Kolleginnen und Kollegen in jüngster Vergangenheit kritisch über den Astrazeneca-Impfstoff äußerten, kann Astrid Tributh nicht verstehen. „Ich verstehe nicht, warum der Impfstoff so verunglimpft wird. Er bietet ausreichend Schutz“, sagt sie. Eine hundertprozentige Wirksamkeit habe kein Impfstoff, auch nicht bei Masern oder Röteln. Auch das Argument mit den Nebenwirkungen lässt sie nicht gelten: „Nach der Impfung mit Biontech lag unsere gesamte Belegschaft kurzzeitig flach, ich war die einzige, die keine Symptome hatte. Diese Impfreaktionen sind völlig normal.“

Es sei wichtig, dass jetzt alle so schnell wie möglich geimpft werden, die Hausärztinnen und Hausärzte könnten dabei gut unterstützen. „Rund 50 Menschen am Tag könnte man schon impfen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir nach den Sprechzeiten noch impfen oder am Samstag für Berufstätige“, sagt Tributh. Sie selbst ist Teil einer Gemeinschaftspraxis und gibt zu bedenken, dass die Kapazitäten bei Einzelpraxen natürlich anders aussähen. Andererseits melden ihre Kolleginnen und Kollegen derzeit auch weniger akut Behandlungsbedürftige, weil durch die Coronapandemie viele lieber zuhause blieben.

Die ersten Anfragen nach Attesten werden schon gestellt

Brandenburger Hausärztinnen und -ärzte haben noch eine neue Rolle bei der Ausweitung des Impfangebots. Sie sollen für Personen, bei denen aufgrund einer schweren Vorerkrankung oder Behinderung sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf besteht, ein ärztliches Attest ausstellen. Nur mit so einem Attest können die Personen einen Termin bei einem Impfzentrum vereinbaren.

„Wir haben auch schon erste Anfragen dazu bekommen“, sagt Astrid Tributh. Als die Idee mit den Nachweisen zum ersten Mal aufkam, hatten einige ihrer Kolleginnen und Kollegen von einer „Attestflut“ gewarnt und dass die Politik so die Priorisierungsverantwortung auf die Ärztinnen und Ärzte abwälze. Tributh sieht das anders: „Die Atteste bedeuten keinen großen Mehraufwand für uns.“ Sie fände es wichtig, dass jetzt alle Ärztinnen und Ärzte an einem Strang ziehen und mit anpacken, anstatt alles im Detail zu diskutieren. „Es geht jetzt ans Eingemachte. Wir müssen so viel wie möglich impfen, damit wir irgendwann Schritt für Schritt wieder in Richtung Normalität können.“

Von Lena Köpsell