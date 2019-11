Potsdamer Hausbesetzer: „Wir brauchen solche Aktionen“

Potsdam

Sie treten ein gegen „den weiteren Ausverkauf der Stadt“ – und das mit umstrittenen Methoden: Am 20. Oktober besetzten linke Aktivisten ein leer stehendes Haus in der Potsdamer Feuerbachstraße, bis die Polizei das Gebäude räumte. Gegenüber der MAZ haben drei Besetzerinnen nun persönlich Stellung dazu genommen.

Bei der Hausbesetzung traten die Aktivisten als „Fhase 3“ auf. Wer steckt dahinter?

„Wir sind hunderte Leute aus Potsdam, die den Preußen-Wahnsinn nicht wollen“, sagen die drei Besetzerinnen. Ob und wie sie organisiert sind, verraten sie nicht. Selbst bezeichnen sie sich als engagierte Potsdamer und möchten klarstellen: „Wir sind keine Extremisten und waren bisher bei allen Aktionen friedlich.“

Das Haus an der Feuerbachstraße. Quelle: Nadine Fabian

Warum bleiben sie anonym?

Anonymität war für die drei Potsdamerinnen Voraussetzung, sich öffentlich zu äußern. Sie haben Angst davor, zur Zielscheibe zu werden und ihre Familie oder Freunde in Gefahr zu bringen. „Drohungen und Beschimpfungen gab es im Netz schon viele“, sagen sie. Außerdem fürchten sie, dass ihr Engagement ihnen unter anderem beruflich oder bei polizeilichen Kontrollen schaden könnte.

Was wollen sie mit der Besetzung von Häusern erreichen?

Mit der Hausbesetzung in der Feuerbachstraße wollten die Potsdamerinnen vor allem auf die Wohnungsnot in der Stadt aufmerksam machen. Ihr Eindruck: „Das Problem verschärft sich seit Jahren und niemand unternimmt etwas dagegen. Dabei brauchen wir dringend bezahlbaren Wohnraum.“ Außerdem wünschen sie sich: „Eine bunte Stadt für alle, mehr kulturellen Freiraum, mehr Möglichkeit zur Mitgestaltung, einen vielfältigen Kiez – vor allem in der Innenstadt.“ Stattdessen werde in Potsdam aus ihrer Sicht alles „für Touristen und die alten Preußen schick gemacht, öffentliches Eigentum ausverkauft und eine Stadt für alle kaputt gemacht“.

Was sind die persönlichen Motive der Aktivistinnen für Aktionen wie in der Feuerbachstraße ?

Die drei jungen Frauen eint der Wunsch nach einer „bunteren Stadt“. Hinzu kommen persönliche Erfahrungen. Eine der jungen Frauen sucht seit Monaten vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung in Potsdam, wohnt abwechselnd bei verschiedenen Freunden. „Wenn man es genau nimmt, bin ich momentan obdachlos“, sagt sie. Ihre Mitstreiterin berichtet von dem erfolglosen Versuch, ein Wohnprojekt in Potsdam zu realisieren. „Wir suchen seit Jahren nach einer geeigneten Immobilie, haben ein super Konzept, trotzdem klappt es nicht, weil es einfach keinen Ort und auch keine Unterstützung von der Stadt gibt“, sagt sie.

Auf Plakaten der Aktivisten sind der Prinz von Preußen, Günther Jauch , Hasso Plattner und Wolfhard Kirsch abgebildet. Warum?

Diese vier Potsdamer stehen für die Besetzer für eine falsche Stadtentwicklung. „Menschen wie die haben sich mit ihrem Geld nicht nur viele Immobilien in Potsdam gekauft, sondern auch sehr viel Macht. Sie bestimmen die Stadtentwicklung – und haben als Einzelpersonen mit ihrem Geld und Status so viel mehr Einfluss als wir.“ Als Beispiel nennen sie den Alten Markt. „Dort möchte sich ein sehr reicher Mann ein Museum bauen und darf das“, sagen sie. „Aber wenn viele Menschen mit vielleicht nicht ganz so viel Geld die FH kaufen wollen, dürfen sie das nicht.“

Auch Privatinvestoren haben dazu beigetragen, die Stadt mit einem Barberini oder einer Villa Kellermann bunter zu machen. Warum gilt das für sie nicht?

„Unsere Kritik geht nicht gegen solche Vorhaben an sich“, sagen die Besetzerinnen, „wir wollen nur, dass auch andere Menschen in der Stadt – ohne viel Geld – die Möglichkeit zur Mitgestaltung erhalten.“

In Potsdam gibt es Bürgerbeteiligungsverfahren, jeder kann versuchen, die Stadt als Kommunalpolitiker zu verändern. Warum nutzen sie das nicht?

Die Bürgerbeteiligung in der Stadt empfinden die drei Potsdamerinnen als „Augenwischerei“. Ihre Kritik: „Man wird informiert, darf sich vielleicht noch äußern, aber wirklich mitgestalten dürfen wir nicht. Die Entscheidung über ein RAW, ein Minsk, ein Rechenzentrum oder eine FH ist eh schon gefallen. Platz für Bürgerideen gibt es nicht, viele Initiativen kämpfen seit Jahren vergeblich um einen Ort für ihre Visionen – zum Beispiel die Umsetzung eines Wohnprojektes.“ Und die Kommunalpolitik? „Wir wollen in Potsdam nicht nur als Politiker eine Stimme haben, sondern auch als Bürger.“

Warum halten die Aktivisten die Hausbesetzung – und damit den Straftatbestand des Hausfriedensbruch – für ein legitimes Mittel?

Das besetzte Haus in der Feuerbachstraße steht seit Jahren leer. „Mit der Besetzung haben wir niemanden erschreckt“, sagen sie, „wir haben auch nichts zerstört.“ Eine angemeldete Demonstration vor der Tür, die auf die Missstände hinweist, reicht aus Sicht der Besetzer nicht mehr aus. „Wir haben das Gefühl, dass wir solche Aktionen brauchen, um gehört zu werden. Und das Ergebnis gibt uns Recht. Die Eigentümer haben sich endlich mal zu dem Haus erklärt, es kommt Bewegung in die Sache.“

Was kommt als nächstes?

Das verraten die Potsdamerinnen nicht. Aber sie wollen weiter für ein „bunteres Potsdam“ kämpfen – „wenn wir eingeladen werden, auch im Büro des Oberbürgermeisters“.

Stadt Potsdam verurteilt Hausbesetzungen Sind Hausbesetzungen legitimes Mittel des Protests? Darüber wird in vielen Städten mit akuter Wohnungsnot gestritten. Legal sind solche Aktionen nicht – vorausgesetzt sie erfolgen gegen den Willen des Eigentümers. Dann handelt es sich um Hausfriedensbruch. Die Strafverfolgung bei einfachem Hausfriedensbruch hängt davon ab, ob der Eigentümer Strafanzeige stellt. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) lehnt Hausbesetzungen ab, sagte nach einersolchen Aktion im Mai: „Besetzungen werden wir nicht dulden. Wer politisch auf Leerstand oder das Baugebot hinweisen will, muss andere Formen der politischen Auseinandersetzung nutzen.“

Von Anna Sprockhoff