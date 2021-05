Potsdam

Die Landeshauptstadt rechnet für 2021 mit einem Einbruch der Steuereinnahmen um 16,5 auf 218,4 Millionen Euro. Das hat Bürgermeister Burkhard Exner (SPD) am Mittwoch im Finanzausschuss bekannt gegeben. Basis sind die Ergebnisse der eben bekannt gegebenen Mai-Steuerschätzug.

Zu Buche schlagen laut Exner insbesondere Rückgänge bei der Gewerbesteuer um 10,4 auf 91,7 Millionen und bei der Einkommensteuer um 6,8 auf 78,8 Millionen Euro.

Steuern verharren auf niedrigem Niveau

Mit den Zahlen der aktuellen Steuerschätzung zum Stichtag 30. April lassen sich zugleich Rückschlüsse auf die Steuereinnahmen im Vergleich zur Vor-Corona-Ära möglich werden. Kernaussage: Die Steuereinnahmen verstetigen sich auf deutlich geringerem Niveau als vor der Krise.

Als Beispiel stellte Exner Zahlen Plan- und Ist-Werte zum Gewerbesteuer Brutto in Potsdam zum Stichtag 30. April gegenüber. Demnach lagen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer 2018 au Basis der Mai-Schätzung mit 78,8 Millionen knapp unter dem Planwert von 82 Millionen Euro. 2019 hingegen übertrafen die Einnahmen mit 93,8 Millionen den Plan-Wert vom 88 Millionen Euro deutlich.

Gewerbesteuer bricht massiv ein

2020 stürzte der Ist-Wert auf 76,8 Millionen Euro, geplant waren 109 Millionen Euro. Für 2021 ergibt sich aus der aktuellen Steuerschätzung ein ähnliches Bild: Die 76,5 Millionen Euro Einnahmen liegen signifikant unter dem Planwert von 110,5 Millionen Euro.

Wie berichtet, wird die Stadt wegen massiver Rückgänge bei Steuereinnahmen und Zuweisungen vom Land für 2022 entgegen früheren Plänen einen Einzelhaushalt verabschieden. Ursprünglich sollte es erneut einen Doppelhaushalt geben.

Exner bekräftigte die bereit bekannt gegebene Strategie des „Durchtragens“, nach der an allen bereits geplanten Investitionen und auch freiwilligen Verpflichtungen festgehalten werden soll, wobei eine zeitliche Streckung für Entlastung sorgen soll. Die Stadt bleibe beim beschlossen Stellenplan, es werde allerdings ein Konsolidierungsprogramm geben müssen.

Stadt geht an ihre Finanz-Reserven

Anfallende Defizite sollen über den Rückgriff auf die 190 Millionen Euro Rücklage kompensiert werde, die in den vergangenen Jahren zur Finanzierung von Investitionen etwa in Bildungs- und Verkehrsinfrastruktur angespart wurde. Neuester Kostenpunkt ist der Zuschuss für das Klinikum, der über den gerade bekannt gegeben Betreuungsakt vereinbart wurde.

Erneut äußerte Exner massive Kritik an einer Kürzung der Landeszuweisungen. Der Bürgermeister sprach von einer „Gegenreform“: „Ich erkenne nicht, was das für eine finanzpolitische Route sein soll.“

Absolut betrachtet ließen sich für Potsdam „die stärksten Verluste feststellen“ doch auch die übrigen kreisfreien Städte im Land seien massiv betroffen: Letztlich, so Exner, „tut man dem gesamten Land keinen Gefallen, wenn man die vier Oberzentren schwächt.“

Fast jede fünfte Stelle im Rathaus unbesetzt

Bei dem von Exner genannten Stellenplan gibt es allerdings auch ohne weitere Änderungen erhebliches Handlungspotenzial. Nach Mitteilung de neuen Fachbereichsleiterin Personal und Organisation, Uta Kletzing, waren zum 30. April 2021 gerade einmal 2043 der insgesamt 2527 Stellen besetzt.

Das bedeutet im Umkehrschluss: Fast jede fünfte Stelle in der Potsdamer Stadtverwaltung ist unbesetzt. Nicht berücksichtigt sind in dieser Rechnung die teils erheblichen Fehlzeiten durch Krankheit in den einzelnen Verwaltungsbereichen.

Von Volker Oelschläger