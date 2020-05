Potsdam

Am Donnerstag fiel der Wasserschutzpolizei in der Potsdamer Havel an der Ingenheimspitze ein Sportboot auf. Es war ohne die erforderliche Nachtbezeichnung unterwegs. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten beim verantwortlichen Sportbootführer Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Ein Atem-Alkoholtest ergab nach Informationen der Wasserschutzpolizei einen Wert von 4,39 Promille.

Der Sportbootführer wurde für eine Blutprobe einem Arzt vorgestellt. Gegen 22 Uhr konnte er wieder entlassen werden. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline