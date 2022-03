Potsdam

„Wir dachten, wir wüssten, was uns erwartet, aber was wir da gesehen haben, hat uns echt umgehauen“, sagt Andreas Kloos. Michael Lehmann und er waren, am Dienstagabend gegen 22 Uhr zum zweiten Mal an die polnisch-ukrainische Grenze aufgebrochen. Dieses Mal mit einem größeren Transporter und dem Hauptaugenmerk auf Hygieneartikel und Nahrung. Auf der Hinfahrt war die Stimmung gut, wie Kloos versichert. Die Beiden haben auf dem Weg viele Hilfstransporter und Reisebusse gesehen. Doch nicht nur aus Deutschland kamen die Helfer, auch Autos aus Belgien, Frankreich, Spanien und sogar aus Irland waren unterwegs.

Um 8.30 Uhr trafen die beiden im Erstaufnahmelager in Młyny ein. In der einen Woche, die zwischen ihren Besuchen lag, hatte sich die Lage drastisch verändert – zum Schlechteren. Beim letzten Besuch der beiden waren nur ein paar wenige Busse aus der Ukraine vor Ort und in der ehemaligen Einkaufshalle waren nur zwei Geschäfte zu Bettenlagern umgebaut worden. Dieses Mal kamen die Busse aus der Ukraine nachts im Zehn-Minutentakt, wie ein Mitarbeiter vor Ort Kloss erklärt. Außerdem ist nun die komplette Halle zum Bettenlager umgebaut worden.

Nach der ersten Tour am 2. März 2022: Andreas Kloos (l.) und Michael Lehmann Quelle: Detlev Scheerbarth

Einfach nur noch fertig

„Es ist eigentlich gut, dass man dort keine Bilder machen durfte. Das Ganze kriege ich schon so nicht aus dem Kopf“, sagt Kloos zu den Zuständen in der Halle und führt weiter aus: „Da war eine Familie, die gerade abgeholt wurde. Der Vater hatte sein achtjähriges Kind auf dem Arm. Eigentlich sind Kinder in dem Alter voller Energie, aber der Junge war einfach nur noch fertig. Das war wirklich herzzerreißend.“

Vor dem Lager stehen Feuerkörbe

Hinzukam noch der Schneefall, der in großen Teilen der Ukraine vor ein paar Tagen eingesetzt hat. „Es war auf jeden Fall kälter als letztes Mal. Wir hatten gerade einmal knapp über null Grad. Nachts ist es noch kälter und dann kommen die Menschen an und müssen draußen warten“, erklärt Kloos. Aufgrund dessen wurden vor dem Lager Feuerkörbe errichtet.

Warten bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt – auszuhalten nur an den Feuerkörben. Quelle: Privat

„Das Lager ist voll. Es ist hart an der Grenze“, so Kloos. Bisher seien so viele Klamotten gespendet worden, dass diese teilweise schon vor dem Lager unter Planen verschwinden. Deshalb haben Kloos und Lehmann dieses Mal vor allem Hygieneartikel und Nahrung mittransportiert.

Jetzt ist die Hilfe in Potsdam gefragt

Zu Beginn der Rückfahrt herrschte Stille. „Man musste das Ganze erstmal verarbeiten. Das vergisst man auch erstmal nicht so schnell“, erklärt Kloos. In Potsdam kamen sie am Mittwoch gegen 18 Uhr wieder an. Es ist die letzte Fahrt der beiden gewesen. Der logistische und finanzielle Aufwand sei zu groß. „Ich würde gerne, aber es macht, glaube ich, mehr Sinn, jetzt hier vor Ort zu helfen. Bei den verschiedenen Stellen werde ich auf jeden Fall mal anklopfen“, so Kloos.

Einen besonderen Dank sprechen die beiden noch an den Hort Traumzauberbaum in Groß Glienicke aus. „Die haben uns wirklich tatkräftig unterstützt, viel gespendet und uns auch noch Spritgeld gegeben“, erklärt Kloos.

