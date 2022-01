Berliner Vorstadt

Viele Menschen ziehen Bilanz am Ende eines Jahres: War es gut oder schlecht? Oder beides? Was hat mir Kraft gegeben? Was hat mich erschüttert? Wie war das zweite Corona-Jahr für mich? Sehe ich die Menschen anders, die Welt, das Leben? Ganz verschiedene Menschen haben der MAZ erzählt, was 2021 ihnen gebracht hat. Heute offenbart sich Himmelsmalerin Angela Kaiser.

Ihr größter „Auftrag“ war 2021 eine Himmelslandschaft als Riesen-Transparent für Fridays for Future: eine bedrohlich dunkle Wolkenfront, die sich in einen strahlend blauen Himmel verliert – ein 80 Quadratmeter großes Symbol der Hoffnung, das Weltklima doch noch zu retten. Es lag zum Klimastreik am 24. September auf dem Alten Markt. „Wir haben das als Freunde mit Kindern zusammen gemalt, weil wir das Klima schützen wollen“, sagt sie – Geld wollte sie dafür nicht.

Ein auftragsarmes Jahr

Ansonsten war es wegen der Corona-Pandemie ein auftragsarmes Jahr für die selbständige Künstlerin. „Irgendwie wusste ich schon Anfang 2020, dass das mit Corona zwei Jahre dauern kann. Im letzten Jahr habe ich darauf mit Rückzug reagiert. Ich hatte Schiss vor Corona, wegen einer schweren, 25 Jahre langen Lungen-Vorerkrankung. Aber ich habe es mit Yoga, Atemtechnik und einer fast tiereiweißfreien Ernährungsumstellung hin zu Rohkost geschafft, dass ich bis zur ersten Impfen und auch danach relativ entspannt geblieben bin.“

Skeptisch gegen Pharma-Industrie

Angela Kaiser ist seit jeher „skeptisch gegen sehr viele Dinge, die die Pharmaindustrie den Menschen verspricht. Man sei selbst ebenso verantwortlich für den eigenen Körper und habe viele Möglichkeiten, eigenverantwortlich gesund zu bleiben. Aber dass das Impfen gegen Corona so schnell möglich wurde, ist für sie ein „fast technisches Wunder. Das geht in die Weltgeschichte ein.“ In der Familie und im Freundeskreis hatte sie keine dramatischen Konflikte um Impfen oder Verweigerung, wohl aber einige, die schon Corona nach der Impfung hatten, allerdings nicht schwer: „Eine Woche im Bett liegen – das war’s bei denen schon.“

Die Pandemie hat ihren Blick geweitet, sagt sie, auf die Arbeit von Regierungen: „Ich habe mich vorher weniger um Politik geschert, doch jetzt finde ich das spannend, wie Staaten geführt werden und zusammenhängen. Ich bin politikbegeisterter geworden und bin heilfroh, dass jetzt Wissenschaftler die Regierungen beraten, denn das wird auch für die Klimakrise enorm hilfreich werden. Viele Menschen auf der ganzen Welt haben durch Corona verstanden, dass wir eine zusammenhängende Menschheit auf dieser Erde sind und nur zusammen dieses riesige Klima-Problem lösen können für uns und die, die nach uns kommen werden.“

In der „Wahlfamilie in den Behlerthöfen“ habe man „über vieles geredet, das vorher gar kein Thema war, über Virologie und Klopapier zum Beispiel“, sagt sie: „Wir im Hof einen kleinen Kleidungstauschkreis gegründet. Wir haben so vieles schon und brauchen nicht ständig Neues, so viel, dass wir zehn Jahre lang Dinge tauschen könnten, statt dauernd neue zu kaufen. Wir leben doch alle auf dieser schönen Murmel Erde unter einem Himmel und atmen dieselbe Luft. Klimaschutz ist eine weltweite Aufgabe; das begreifen inzwischen immer mehr Menschen. In jeder Krise steckt eine Chance.“

Chance für die Kultur in der Krise

Eine Chance auch für die Kulturszene dieser Stadt, die ums Überleben kämpft und neue Wege suchen muss, sich mitzuteilen. „Erst wenn Kultur verschwindet, merken wir, wie sehr sie uns doch fehlt, auch denen, die sonst nicht soviel damit am Hut haben“, sagt sie: „Kultur heißt, neue Gedankenwelten zu erleben und sich auszutauschen, sich und andere zu entdecken. Das fehlt mir in der Gesellschaft. Es gibt so viele Verbindungen von der Kultur zu anderen Bereichen!“ Die Himmelsmalerin empfiehlt: „Wieder öfter in den Himmel schauen und staunen und sich wundern wie damals, als sie Kinder waren! Damit findet man Ruhe. Und das Träumen im Angesicht eines sich immerwährend ändernden Himmelsgemäldes bringt uns innerlich weiter in dieser hektischen Welt.“

Sie hat nicht viel gemalt im ersten Jahr der Pandemie, im zweiten wieder mehr, doch noch nicht so intensiv wie vor Corona. Sie hat eine „wolkige“ Maltechnik in einem privaten Salon entwickelt für Wände, die keine Himmelsbilder zeigen, sondern ein „Ton in Ton“, denn die Fläche lebt durch Schattierungen, ebenso wie die Natur. Das macht eine Wand lebendig und ist praktisch, wenn es Schäden gibt: „Ich lasse den Leuten immer etwas von dieser Naturfarbe da zum Ausbessern. Natur ist nie langweilig monochrom, nicht mal in einem strahlend blauen Himmel. Nur haben wir Menschen die verrückte Idee gehabt, in eckigen Höhlen zu wohnen, die meist einfarbig und meist weiß sind. Das tut dem Geist nicht wirklich gut.“

Neustart mit Kollegen aus Berlin

Jetzt startet sie wieder durch und geht mit dem Berliner Maler und Wandgestalter Virla Gottschlich, mit dem sie schon das Klimastreikbild schuf, eine Kooperation ein, auch wenn es keine gemeinsame Firma wird: „Virla ist ein großes Glück für mich, beruflich und menschlich ein Zugewinn. Wir können zusammen alles an kreativer Wandgestaltung machen, was man sich vorstellen kann. Keiner hat Profilneurosen und akzeptiert den Anderen.“

Soziales Miteinander fehlt

Vor allem das soziale Miteinander hat ihr gefehlt im letzten Jahr. Vorher war sie dauernd unterwegs, nun nicht mehr. „Walk and talk“ war letztes Jahr ihr Credo: „Wenn man zu zweit mit jemandem spazieren geht, redet man über vieles und das ganz anders als vielleicht am Küchentisch.“

Viele Menschen leben in der Pandemie nach einem Notfallprogramm. Sie lenken sich ab mit Essen und Medien und verfallen in eine Art Kulturaktivismus. Ich habe das auch erst gemacht und dann in diesem Jahr gemerkt, wie sehr ich meine Ruhe brauche. Ich habe angefangen, regelmäßig zu meditieren.“

„Ich bin ein soziales Tierchen“

Angela Kaiser nennt sich selbst „ein soziales Tierchen. Ich will meinem Umfeld gerne helfen, den Menschen und den Tieren; ich brauche das. Durch die Pandemie habe ich mich verstärkt gefragt, warum ich hier bin und was ich tun kann. Ich weiß, ich werde nicht die Welt retten; ich bin nur ein kleines Teilchen. Aber ich kann diese Welt ein wenig netter machen, schöner.

