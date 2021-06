Potsdam

Es ist ihr 21. Sommer in Berlin, als Elisabeth Karth vor ihrem Einfamilienhaus in Frohnau steht und weiß: Es ist Zeit zu gehen. Die Ehe mit dem Mann, mit dem sie 1989 nach Berlin kam – gescheitert. Der Sohn, der in Berlin Schule und Freunde hatte – lange ausgezogen. Der Job im Verlag, den sie liebte – mit Beginn der Altersteilzeit beendet. Wohin, wenn auch das Haus verkauft ist? Darüber muss Elisabeth Karth nicht lange nachdenken. Für sie gibt es nur einen Ort, um noch einmal neu anzufangen: Potsdam.

Juni 2021, Potsdam-Innenstadt, im achten Stock des Hochhauses an der Burgstraße. Elisabeth Karth steht in der Küche und schenkt ein Glas Zitronen-Wasser ein, draußen sind 26 Grad, drinnen ist es kaum kühler. Müsste sie eine Liste mit den guten und schlechten Seiten der Wohnung schreiben, stünde die Hitze, die im Sommer über die aufgeheizten Fassade in alle Zimmer kriecht, ganz oben auf der Minus-Seite. Aber sonst? Elisabeth Karth stellt das Wasser auf den Tisch und sinkt in ihren Bürostuhl hinter dem Esstisch, bevor sie antwortet: „Sonst? Sonst sind wir glücklich hier in unserem Hochhaus. Sehr glücklich sogar.“

Eine neue Liebe und ein neues Leben – über den Dächern Potsdams

Elisabeth Karth wohnt über den Dächern von Potsdam im Hochhaus an der Burgstraße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wir, das sind sie und ihr Mann Wolfgang. Vor drei Jahren hat Elisabeth Karth mit 69 noch einmal geheiratet, seit 2013 wohnt sie mit Wolfgang über den Dächern ihrer gemeinsamen Heimatstadt. Noch in Berlin hat er sie, ihre heimliche Liebe aus Schulzeiten, im Internet wiedergefunden. Kurz bevor sie 2009 zurück nach Potsdam zog, wurden die beiden ein Paar. Heute sitzen sie oft gemeinsam vor den Fenstern ihrer Drei-Zimmer-Wohnung und schauen über die Stadt, „meine Stadt“, wie Elisabeth Karth sagt. Hier ist sie aufgewachsen, hier wollte sie nie weg – und ging mit 40 Jahren doch. „Für die Freiheit“, wie sie sagt.

Seit sie zurück ist, streift sie fast täglich durch Potsdam, fotografiert neue und sammelt alte Bilder, teilt, kommentiert und diskutiert bei Facebook die Veränderung der Stadt. Wer ihr folgt, weiß, wie wütend sie werden kann, wenn es um Müll in den Gärten des Weltkulturerbes geht. Wer sie kennt, weiß, wie leidenschaftlich sie für den Wiederaufbau der alten Mitte streiten kann, wie resolut sie Potsdam-Mäzene wie Günther Jauch oder Hasso Plattner gegen Kritik verteidigt. Die DDR, davon ist sie überzeugt, hätten die Stadt verfallen lassen. „Schön gemacht“, wie sie sagt, „haben Potsdam erst diese Wessis mit ihrem Geld“.

„Nie hätte ich Potsdam verlassen, aber...“

Elisabeth Karth ist nicht gut zu sprechen auf den Staat, in dem sie aufgewachsen ist, in dem sie gelernt, geliebt und zwei Kinder bekommen hat. 1986 ist ihr die DDR so unerträglich und eng geworden, dass sie die Ausreise beantragt. Damals ist sie Ende 30, hat Mann und Kinder, eine große Wohnung in der Hebbelstraße, einen guten Job als Sekretärin bei der Märkischen Union, Freunde, Familie. „Nie hätte ich Potsdam verlassen…“ Elisabeth Karth schaut aus dem Fenster über die Berliner Straße in die Ferne. „…aber ich hab es einfach nicht mehr ausgehalten.“

Reisen ohne Grenzen, die Welt entdecken und zwar die ganze Welt – schon als Kind sehnt sie sich aus der Wohnung in der Berliner Vorstadt hinaus über die Grenzen des Landes. „Ich hatte ein Buch mit afrikanischen Märchen, das ich immer wieder gelesen habe.“ Da ging es um Geschichten aus der Fremde, um Tiere und Früchte, „deren Namen ich gar nicht kannte, die ich aber unbedingt alle sehen wollte“. Ihre Mutter hingegen schüttelt nur den Kopf über die Träume der Tochter. „Ich möchte mal wissen, woher Du das hast.“ Das habe sie als Mädchen oft zu hören bekommen. Und… woher hat sie’s? Elisabeth Karth muss grinsen. „Ganz ehrlich? Ich hab keine Ahnung. Das Fernweh war einfach immer da.“

Die unstillbare Sehnsucht nach der großen weiten Welt

1959 kommt dann zur Sehnsucht nach der Ferne noch die Sehnsucht nach dem Vater. 1959 landet er wegen versuchter Republikflucht im Gefängnis, als er wieder rauskommt, flüchtet er erneut, zieht nach Lübeck und gründet eine neue Familie. Die Eltern sind damals schon seit Jahren geschieden, Elisabeth und ihre beiden jüngeren Geschwister leben mit der Mutter allein in der Mangertstraße. Der Vater schickt nun regelmäßig Ansichtskarten von seinen Reisen, aus Österreich, Italien oder Frankreich, ein Freund der Familie aus West-Berlin schickt Post aus Nepal, Korsika, Sardinien, Amerika, von den Seychellen… In der DDR baute man die Mauer. „Die entdeckten die Welt“, sagt Elisabeth Karth, „und ich durfte meinen Vater noch nicht mal in Lübeck besuchen“.

Elisabeth Karth (l.) mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter unterwegs in der Berliner Vorstadt – dort ist sie aufgewachsen. Quelle: Elisabeth Karth

Die Unzufriedenheit nagt an dem jungen Mädchen, gärt weiter in der jungen Frau – und endet Anfang November 1989 schließlich im Rathaus der Stadt Potsdam. Abteilung Inneres. „Frau Karth“, so erinnert sie die Worte des grauen Herren, „um 15 Uhr kriegen Sie Ihre Papiere und verlassen das Land.“ Ab dann - diese drei Worte wird sie nie vergessen – „sind Sie staatenlos“.

Neubeginn einer Woche vor dem Mauerfall in West-Berlin

Eine Woche vor dem Mauerfall also fängt Elisabeth Karth mit ihrem Mann und dem elfjährigen Sohn in West-Berlin noch einmal ganz neu an. Die Tochter, die ihr erstes Kind erwartet, die Mutter, die Tante, Freunde, „haben wir alle zurückgelassen, dabei hätte ich vom Herzen her sofort zurück gewollt“. Zwei Jahre, glaubt sie damals, wird sie Potsdam nicht mehr betreten dürfen. „Ein wirklich furchtbares Gefühl.“ Dafür glückt der Neubeginn auch im Chaos der Wende ohne große Probleme. Wohnung, Job, neue Freunde – „wir sind schnell angekommen in West-Berlin“. Und sie entdeckt endlich die Welt, reist nach Asien, Amerika, Afrika.

Warum sie nicht zurück sind, als nur eine Woche nach ihrer Ausreise die Mauer fällt? „Ich wäre ja gerne… aber Potsdam war am Ende.“ Fast alle, die sie kennt, werden arbeitslos, ein Betrieb nach dem anderen macht dicht, „alle schönen Wohnungen wurden nach und nach entwohnt, wo sollten wir da hin? Und wie unser Geld verdienen?“ Also bleibt sie in Berlin und fährt fortan als Besucherin nach Potsdam, verfolgt Ab- und Aufstieg aus der Entfernung, liest alles, was ihr über Potsdam in die Hände fällt. Als sie 2009 zurückkommt, ist es, als ob sie „nach Hause kommt“, als ob nach dem Fern- nun auch das Heimweh endlich gestillt ist.

Endlich kann sie reisen, wohin sie will: Elisabeth Karth beim Strandurlaub. Quelle: Elisabeth Karth

Wenn es nach ihr geht, wird die Wohnung über den Dächern ihrer Stadt die letzte in ihrem Leben sein. Kaum Arbeit mehr mit Haus und Garten, dafür Zeit und Geld zum Reisen. Ein Fahrstuhl, sollten eines Tages Rollstuhl oder Rollator mit einziehen. Das pralle Leben um die eine Ecke, die Freundschaftsinsel – „die kenne ich wie meinen persönlichen Garten“ – um die andere Ecke. Und dann ist da noch die Aussicht, dieser einmalige Blick auf ihre Stadt, in der für sie fast jeder Platz, jede Straße, jede Ecke mit Erinnerungen verknüpft sind. Im achten Stock des 1973 gebauten Hochhauses, „in dem früher nur die Linientreuen gewohnt haben“, ist Elisabeth Karth endlich angekommen. Nirgends war sie dem Potsdamer Himmel näher als hier.

Von Anna Sprockhoff