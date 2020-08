Potsdam

Erst meldete das Gesundheitsamt Potsdam keine weiteren Corona-Neuinfektionen am Wochenende. Doch jetzt steht fest: Ein Erzieher am Hort Sonnenschein der Eisenhartschule hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ob es sich um einen Potsdamer handelt und wie er sich infiziert hat, ist noch unklar. Klar ist, der Hort ist aktuell geschlossen – und könnte es, je nach Entscheidung des Gesundheitsamtes, auch weiter geschlossen bleiben. Betreuungsalternativen gibt es nicht.

Am Sonntag wurde der Coronafall dem Gesundheitsamt gemeldet. Besonders brisant ist dabei, dass der Erzieher zuvor am Donnerstag und Freitag gearbeitet und an einer Dienstbesprechung teilgenommen hat, bestätigt eine Sprecherin des Trägers Fröbel, der in Potsdam 13 Kindereinrichtungen betreibt. Nun würden neun der insgesamt 14 Betreuer vom Gesundheitsamt überprüft.

58 Kinder in Quarantäne

Eine Sprecherin der Stadt Potsdam bestätigt den Fall ebenfalls. Demnach sollen 40 Kinder und ihre Familien nun unter Quarantäne stehen. Die Fröbel-Sprecherin spricht dagegen von 58 Kindern. „Es sind aber nicht genau so viele Familien, weil sich auch Geschwister darunter befinden“, sagt die Sprecherin der MAZ. Insgesamt hat der Hort 216 Plätze für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.

Betroffen sind alle Kinder. Der Träger hat den Hort nämlich komplett geschlossen, bestätigten die Stadt und der Träger. „Ohne Personal können wir nicht arbeiten“, sagt die Sprecherin des Trägers. Erst nach der Überprüfung der möglicherweise infizierten Erzieher und Erzieherinnen und der Entscheidung des Gesundheitsamtes, wer weiter arbeiten darf, könne am Nachmittag entschieden werden, ob der Hort auch morgen geschlossen bleibt.

Keine alternative Betreuung möglich

Alternativen gibt es für die Familien keine. „Das ist schwierig, weil wegen der Durchmischung. Wir halten uns an den Hygieneplan“, sagt die Sprecherin. „Wenn wir wissen, wie viele Erzieher wir haben, können wir berechnen wie viele Kinder wir betreuen können“, sagt die Träger-Sprecherin. Ein Erzieher ist für 15 Kinder eingeplant. Im Alltag seien es aber mehr Kinder.

Der Schulstart am Montagmorgen konnte offenbar unberührt davon erfolgen. Allerdings haben die Kinder noch am Samstag ihre Einschulung in großer Runde, aber unter Coronaschutz-Bedingungen gefeiert. Hortkinder sollen nach Angaben des Hort-Trägers aus Vorsicht nicht teilgenommen haben. Auch der infizierte Erzieher hat nicht daran teilgenommen. Eine Durchmischung gab es trotzdem: Einiger Erstklässler seien nach Angaben des Trägers auch Hortkinder gewesen, die an ihrem ersten Tag nicht zur Schule durften.

Infektionszahl stabil

Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt bei 674. Insgesamt 598 Personen gelten in Potsdam als genesen. 60 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne – Stand vor dem Hort-Fall.

Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) wird weiterhin ein Corona-Patient auf der Intensiv-Station betreut und auch beatmet. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs gibt es derzeit keine Corona-Patienten. Die Zahl der verstorbenen Potsdamerinnen und Potsdamer im Zusammenhang mit dem Corona-Virus liegt bei 52. Die Zahl der Verstorbenen mit externem Wohnort liegt bei 30.

Von Jan Russezki und Alexander Engels