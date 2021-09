Innenstadt

Probeliegen in einem Sarg? – Das klingt nicht gerade nach der fröhlichsten Freizeitbeschäftigung für einen Sonnabendmittag, kann aber das Gedankenkarussell sehr schwungvoll in Bewegung setzen. Alles, was sich rund um Sterben, Trauer und Abschiednehmen dreht, wird meist gerne gedanklich in der Ecke der Tabu-Themen verstaut. Der 16. Hospiztag am Sonnabend auf dem Alten Markt bot die Möglichkeit, Menschen die Angst vor dieser Hemmschwelle zu nehmen. An 17 Ständen informierten Mitglieder des Palliativen Netzwerks Potsdam.

Manchmal auch auf unkonventionelle, aufrüttelnde Weise. Stichwort: Probeliegen im Sarg. Auf dem glatten Steinboden des Alten Marktes stand ein geöffneter Erdbestattungssarg aus hellem, geschliffenem Kirschholz; innen mit feinem weißem Stoff ausgelegt. Bestatterin Danny Klein von Memento Bestattungen aus Berlin erzählte von den berührenden Abschieden, die sie erlebt: Von todesnahen Menschen, die sich wünschen, im Sonntagsanzug oder im Hochzeitskleid zur letzten Ruhe gebettet zu werden. Oder von Angehörigen, die den Toten liebevolle Briefe in den Sarg legen. Was den Beruf für sie so besonders macht: die Gespräche mit den Trauernden.

RBB-Fernsehmoderatorin Tatjana Jury moderierte den Hospiztag am Alten Markt. Hier ist sie im Gespräch mit Heike Borchardt, Leiterin des Hospiz- und Palliativberatungsdienst Potsdam. Quelle: Julius Frick

„Trauer ist keine Krankheit. Doch: Nicht gelebte Trauer kann krank machen“, hieß es auf einem Flyer des Palliativen Netzwerks, der beim Stand der Landesgemeinschaft Onkologische Versorgung auslag. Trauer um ungelebte Chancen und unerfüllte Wünsche – das steht vielfach am Lebensende von Menschen.

Dass so mancher Traum dennoch in Erfüllung gehen kann, dafür sorgt der Brandenburger Wünschewagen des ASB-Landesverbands Brandenburg. Er bringt Menschen am Ende ihres Lebens zu ihrem Sehnsuchtsort. Komplett mit medizinischer Ausstattung, komfortabler Liege und sogar einem anknipsbaren „Sternenhimmel“ aus blauen Lichtstrahlern an der Decke, hat der Mercedes-Sprinter schon viele Träume wahr gemacht. Die Ostsee oder Geburtsorte im ehemaligen Ostpreußen oder einfach noch einmal ein letzter Abstecher zum geliebten Wochenendhäuschen – all dies und noch viel mehr stand schon auf der Wünscheliste, erzählte RBB-Fernsehmoderatorin Tatjana Jury, die am Sonnabend auch den Hospiztag mit viel Herz moderierte. Seit drei Jahren ist sie Botschafterin des Brandenburger Wünschewagens.

Lachen hilft e.V. organisiert Clownsbesuche in medizinischen, pflegerischen und sozialen Einrichtungen. Quelle: Julius Frick

„Manchmal kann die Medizin nichts mehr tun. Aber es gibt Menschen, die dann da sind und wissen: Jetzt zählt jeder Glücksmoment. Für sie möchte ich mich mit ganzem Herzen einsetzen“, begründet Jury in einem „Wünschewagen“-Informationsflyer ihr Engagement. Mehr als 60 Ehrenamtliche machen mit. Einer von ihnen ist Marcus Ludwig, der im Hauptberuf Krankenpfleger ist. Weshalb er sich auch in seiner Freizeit nach einem aufreibenden Arbeitstag für Sterbenskranke einsetzt anstatt einem lustigen Hobby nachzugehen? „Weil man auch sehr viel zurückbekommt“, so Ludwigs beeindruckende Antwort.

Natürlich hat auch die Corona-Pandemie im Bereich der Sterbe- und Trauerbegleitung tiefe Spuren hinterlassen. Mittlerweile geht es wieder bergauf, etwa hinsichtlich der Besucherregelungen, wie Stefan Kubaschek und Barbara Kothe vom Evangelischen Hospiz Hermannswerder berichteten.

Die Stände waren am Alten Markt vor der Nikolaikirche aufgebaut. Quelle: Julius Frick

„Ja, Corona war eine Herausforderung“, sagte auch Heike Borchardt vom Hospiz- und Palliativberatungsdienst Potsdam: „Umso deutlicher ist jetzt, wie wichtig Nähe ist.“ Während der Lockdowns versuchte man sich mit Videotelefonie beziehungsweise mit Spaziergängen an der frischen Luft zu behelfen. 120 Ehrenamtliche sind beim Beratungsdienst tätig.

Der Hospiztag fand bereits zum 16. Mal statt – allerdings zum ersten Mal am Alten Markt. Quelle: Julius Frick

Für Tatjana Jury hatte die Veranstaltung am Alten Markt übrigens eine ganz besondere Bedeutung: Zum einen hatte sie bereits den allerersten Hospiztag im Jahr 2002 moderiert – damals noch im Bürgerhaus am Schlaatz. Aber auch in Jurys Familiengeschichte spielt der Alte Markt eine spezielle Rolle: Die Atlas-Figur auf der Kuppel des Alten Rathauses wurde von einem ihrer Vorfahren geschaffen – die Jurys haben über Generationen hinweg das Kupfertreiberhandwerk auf höchstem Niveau ausgeübt und unter anderem Kunstwerke am Chinesischen Haus im Park Sanssouci oder die Pferde der Quadriga am Berliner Brandenburger Tor geschaffen.

Von Ildiko Röd