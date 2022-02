Potsdamer Hugo will ein Jahr lang durch Europa wandern

Potsdam

Hugo Rittel will wieder los. Der 20-jährige Tiktoker ist mit seiner Wanderung von Potsdam zum Gardasee im vorigen Sommer bekannt geworden. Jetzt hat er sich ein neues Ziel gesteckt: Ein Jahr lang will der Wander-Influencer unterwegs sein. Sein erstes Ziel ist die spanische Stadt Bilbao.

Warum gerade Bilbao? „Ich weiß auch nicht, ich habe einfach bei auf Google Maps geschaut, wo man lang laufen kann, und bin dann darüber gestolpert. Ich hatte vorher noch nie von Bilbao gehört. Aber es soll sehr schön sein, haben mir Zuschauer erzählt“, sagt Hugo Rittel. „Zuschauer“ nennt er seine fast 200 000 Follower auf Tiktok, die ihn im vergangenen Sommer auf seine Reise zum Gardasee begleitet haben.

Im Sommer 2021 wanderte Hugo für seine Oma an den Gardasee

1100 Kilometer in 72 Tagen ist Rittel damals gelaufen – für seine Oma. Die starb im Frühjahr 2021 im Alter von 73 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion. Ihr größter Wunsch war es damals, einmal im Leben an den Gardasee zu fahren. Ihr Enkel ist den Weg für sie gegangen. Mit nur 100 Euro in der Tasche, ohne Wandererfahrung und mit Turnschuhen an den Füßen ist Hugo Rittel einfach losgelaufen. Immer weiter Richtung Süden.

Bevor er seine Reise startete, hatte „derallerechtehugo“, wie sein Profil auf dem Kurzvideo-Portal Tiktok heißt, nur 7000 Follower. Mittlerweile ist er eine kleine Internet-Berühmtheit und wird auch auf der Straße erkannt. „Nach meiner Gardasee-Wanderung haben mich Menschen in der Schiffbauergasse angesprochen und meinten ,Ach, du bist doch der von Tiktok!’“, erzählt Rittel.

Nachdem er Ende August 2021 wieder zurück in Potsdam war, wurde es erst mal still auf dem Tiktok-Kanal von Rittel. Ein paar Mal nimmt er seine Follower noch mit auf Wanderungen in die Potsdamer Umgebung, zum Beispiel an den Großen Zernsee, oder an die Ostsee. Er macht ab und zu Werbung für Produkte, um sich über Wasser zu halten. „Als ich von meiner Reise zurückkam, habe ich mich richtig leer gefühlt und brauchte erst einmal eine Zeit, um herauszufinden, was ich eigentlich machen will“, sagt Hugo Rittel.

Übernachten will der Potsdamer bei seinen Tiktok-Fans

Der Potsdamer hat schon viele Jobs ausprobiert – vor seiner Wanderung hat er für eine Zeitarbeitsfirma Türschlösser zusammengebaut. „Das war alles nichts für mich. Ich habe schnell gemerkt, dass ich mein eigener Chef sein will“, sagt er. Sein Traum ist es, einfach weiter reisen zu können. Am liebsten würde er sich irgendwann einen alten Bus kaufen und damit um die Welt reisen.

Noch ist Rittel aber zu Fuß unterwegs. Am 1. April will er seine Wanderung in Hamburg starten, von da aus soll es nach Westen über Frankreich bis nach Spanien gehen. Und was kommt nach Bilbao? Das weiß Rittel noch nicht. „Vielleicht steige ich auch einfach in ein Flugzeug, fliege in die USA und wandere von da aus weiter. Wer weiß?“

Der Potsdamer bereitet sich jetzt schon auf sein Wander-Abenteuer vor: 30 Kilometer versucht er am Tag zu laufen. „Ich bin eigentlich jeden Tag woanders unterwegs – mal beim Golmer Teich oder ich laufe um den Heiligen See“, so Rittel. Bevor er sein Gardasee-Abenteuer begann, hatte er mit Wandern nicht viel am Hut. Das hat sich geändert: „Wandern ist für mich ein Stück Freiheit. Einfach loslaufen, unterwegs sein und tolle Leute kennenlernen.“

Im letzten Jahr hat Rittel ab und zu bei seinen Zuschauern übernachtet. Das will er auf seiner neuen Wanderung auch wieder machen. „Ich sage einfach morgens Bescheid, wo ich hinwandern will und meistens meldet sich dann schon jemand, bei dem ich dann abends übernachten kann“, so Rittel. Auf seiner letzten Reise hat der junge Potsdamer oft im Hotel geschlafen. Dieses Mal will er sich mehr aus der Komfort-Zone wagen: „Ich habe mir vorgenommen auch mal öfter im Zelt schlafen und meinen Campingkocher mehr zu benutzen.“

Hugo Rittel finanziert sich vor allem durch Spenden

Die Bezeichnung „Influencer“ hört Rittel nicht so gerne: „Ich würde mich eher als Reise-Vlogger bezeichnen.“ Die Abkürzung Vlog steht für Video-Blog. Seine Wanderung zum Gardasee hat sich Rittel hauptsächlich über Spenden finanziert. Das hat er auch für sein neues Wander-Projekt vor. Er wolle aber nicht um Spenden „betteln“, wie es ihm manchmal in den Kommentaren vorgeworfen wurde. „Ich möchte den Menschen, die mich unterstützen, etwas zurückgeben. Deshalb werde ich eine Modemarke mit meinem eigenen Logo entwickeln und darüber zum Beispiel T-Shirts vertreiben.“

Für seinen neuen Trip hat er auch schon einen Sponsor: Der Outdoor-Ausstatter Globetrotter will Rittel mit Zelt, Isomatte, Campingkocher und neuen Wanderschuhen versorgen. Nur seinen roten Rucksack will er behalten – da stehen nämlich alle Namen seiner Unterstützer drauf.

Von Lena Köpsell