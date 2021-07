Potsdam

Mathias Barthel (56) ist Immobilien-Experte – und hat den Boom in der Landeshauptstadt von Anfang an begleitet. Vor 40 Jahren begann er, sich in die Baubranche Potsdams und des Umlandes einzuarbeiten, ist seit 2004 Geschäftsführer und leitet seit neun Jahren das Unternehmen „Baukonzept Potsdam“, das Häuser und Villen zum Festpreis anbietet. Im Interview spricht er über Zuzug, Bauboom, Architektur und warum sich selbst gut verdienende Familien kaum mehr Eigentum leisten können.

Bauen wird in Potsdam immer teurer – wer kann sich das noch leisten?

Mathias Barthel: Wenn ich die letzten zwanzig Jahre Revue passieren lasse, hat sich meine Kundenstruktur sehr verändert. Früher machten Familien mit Kindern den überwiegenden Teil der Bauherren aus, heute sind es vermögende Familien oder Ehepaare. Viele sind auch älter, viele bauen sich schon das zweite oder dritte Haus, haben ihre Immobilie woanders verkauft und wollen ihren Lebensabend hier in der Region verbringen. Es ist nicht sehr schön zu beobachten, dass sich selbst gut verdienende Familien das Bauen in Potsdam oder Berlin kaum mehr leisten können. In der Regel kommt man unter einer Million Euro für Haus, Grundstück und Nebenkosten, zumindest in Potsdam, nicht mehr zurecht.

Macht Ihnen der Job trotzdem noch Spaß?

Wir sind mit den gestiegenen Budgets und Ansprüchen mitgewachsen. Das gilt auch für die Herausforderungen an unsere individuellen und hochwertigen Planungen – und das bereitet durchaus auch mehr Freude. Aber es ist ein Blickwinkel, der sehr kurz greift.

Warum?

Aus der Sicht des Mittelstandes heraus ist die gesellschaftspolitische Entwicklung nicht sehr gesund. Ein Großteil der Menschen bleibt in Mietwohnungen und hat kaum noch die Möglichkeiten, sich finanziell mit Eigentum einzudecken, was ja letztlich auch ein wichtiger Baustein für eine Altersvorsorge bedeutet.

Grundstückspreise haben sich verdreifacht

An welchen Stellschrauben müsste man drehen, um das zu ändern?

Dazu muss man die geopolitischen Umstände betrachten. Die Niedrigzinspolitik der letzten Jahre hat den Markt abgesaugt. Die Menschen, die sehr kreditwürdig sind, haben Kredite für einen Zins bekommen, der sich teilweise unter einem Prozent bewegte. Die Preise für die Grundstücke haben sich durch das viele Kapital, das in Immobilien geflossen ist, verdreifacht und entsprechend auch die Baupreise nach oben bewegt. Das kann man kaum verändern und auch die Grundstücke nicht beliebig vermehren. Die Stadt Potsdam hat aber hohe Reserveflächen, die sie familienpolitisch gerecht auf den Markt bringen könnte. Heißt: Man könnte sie zum Beispiel für Reihenhausbau zur Verfügung stellen und auch Einkommensgrenzen einziehen, um bestimmten Familien die Chance auf ein Eigenheim zu geben. Was das angeht, fördert die Stadt politisch gewollt mehr den Geschosswohnungsbau. Ich glaube, dass die Ansätze in der Stadt im Moment unausgewogen sind.

Was machen Sie genau in Potsdam?

Wir arbeiten einerseits wie ein Architekturbüro, das sehr individuelle Planungen erstellt. Wir sind als einer der sehr wenigen in der Lage, für einen Festpreis zu kalkulieren und diese Häuser dann auch zu diesem Preis zu bauen.

Sie haben am Jungfernsee und anderen exklusiven Orten in Potsdam gebaut. Wer sind Ihre Kunden?

Zu uns kommen Menschen, die nichts von der Stange haben wollen, sondern sich mit ihrem Hausbauprojekt auch verwirklichen wollen.

Für welche Promis haben Sie in Potsdam schon gebaut?

Ich möchte keine Namen nennen. Unter anderem haben wir für eine bekannte Persönlichkeit aus dem Ex-Vorstand eines der bedeutendsten deutschen Automobilhersteller in Babelsberg eine Villa gebaut oder auch für ein bekanntes deutsches Schauspieler-Ehepaar. Etwa einmal im Jahr ist mal ein Prominenter unter unseren Bauherren.

200 Quadratmeter für eine halbe Million Euro

Angenommen ich hätte 500.000 Euro – was für ein Haus können Sie mir bauen?

Ein schönes, aber Sie müssten noch etwas Geld übrig haben für das Grundstück. Gestalterisch bewegen wir uns im Bereich Bauhaus sowie in der minimalistischen und klassischen Architektur – sind also nicht in der normalen nullachtfünfzehn Einfamilienhaus-Architektur zu Hause. Für dieses Geld könnten Sie von uns rund 200 Quadratmeter Wohnfläche bekommen.

Was war das teuerste Haus, das Sie in Potsdam gebaut haben?

Das war eine Villa für zwei Personen in Babelsberg, die bei etwa drei Millionen Euro Baukosten lag.

Was macht den Potsdamer Immobilienmarkt für Sie aus?

Potsdam ist eine der begehrtesten Immobilien-Adressen Deutschlands. Attraktiv ist sie auch für Menschen geworden, die zum Beispiel aus dem Raum München oder Frankfurt/Main kommen, dort ihre Häuser für viel Geld verkaufen und hier erneut investieren. Das ist ein Trend, der schon seit ein paar Jahren anhält. Eindeutige Standortvorteile sind die Region Berlin, landschaftlich ist es hier sehr reizvoll und Potsdam ist architekturhistorisch einzigartig in Deutschland.

Initialzündung kurz nach der Buga

Seit wie vielen Jahren gibt es hier diesen Boom?

Unmittelbar nachdem die Buga 2001 zu Ende war, wurden rundherum Grundstücke erschlossen und Straßen angelegt. 2002/2003 hatte man damals – man mag es heute kaum glauben – große Mühe, diese Grundstücke zu verkaufen. Ich bin in Zusammenarbeit mit der Pro Potsdam und der Projektentwicklungsgesellschaft „Polo“ damals auf den Plan getreten und wir haben die ersten hochwertigen und sehr individuellen Einfamilienhäuser geplant. Das war so eine Initialzündung. Zwischendurch hatten wir 2008/2009 die Finanzkrise, durch die die Nachfrage ein Jahr lang stark eingebrochen war. Und danach ging die Entwicklung permanent deutlich nach oben und in den letzten vier Jahren noch einmal enorm. Die Nullzinspolitik, die Mietpreiserhöhung und der Wunsch nach einer Altersvorsorge haben dann letztlich dafür gesorgt, dass die Baupreise so stark angestiegen sind.

Wie gehen Sie damit um, wenn Ihre Ansprüche an Architektur und die Ihrer Kunden auseinander gehen?

Wichtig ist es dann, die Menschen mitzunehmen und ihnen die Unterschiede aufzuzeigen. Man muss sich immer überlegen: jedes Haus, das auf dieser Welt in die Landschaft gesetzt wird, bedeutet ein Stück Eingriff in die Natur und ins Stadtbild. Und zwar für Generationen. Mein Appell ist es daher an alle, sich nicht mit schlechter Architektur oder mit nicht den heutigen Standards entsprechenden Bauweisen zufrieden zu geben. Wir müssen auch daran denken, was wir nachfolgenden Generationen hinterlassen.

Von Luise Fröhlich