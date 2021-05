Teltower Vorstadt

Betrüger nutzen die steigenden Immobilienpreise aus, um Kaufinteressenten um ihr Geld zu bringen – in Potsdam ist dabei eine neue Masche angewandt worden, die weder beim Verbraucherschutz, noch beim Eigentümerverband „Haus & Grund“ bislang bekannt war. Der Fall spielte sich in einer Eigenheimsiedlung zwischen Kolonie Daheim und Horstweg in der Teltower Vorstadt ab.

Falsche Anzeige für Reihenhaus-Schnäppchen in bester Lage

Ein Reihenhaus der Siedlung war Mitte Mai auf dem Immobilienportal „Immowelt“ inseriert – für den unschlagbaren Preis von 263.000 Euro, der kaum der Hälfte des tatsächlichen Werts entspricht. Die vermeintliche Eigentümerin: eine Portugiesin namens Isabel Morgada. Wer sich als Kaufinteressent meldete, erfuhr: „Ich bin alleinige Eigentümerin. Ich habe das Objekt vor einigen Jahren erworben, als ich als Bauingenieurin in Deutschland tätig war.“ Doch nun sei sie mit ihrer Familie nach Großbritannien gezogen, wo sie dauerhaft leben wolle. Dass ihr das Haus gehört, ist allerdings eine Lüge.

Interessenten meldeten sich bei den Mietern

Die Internet-Anzeige mit dem Schnäppchen-Haus in bester Lage sorgte für großes Interesse. In dem Reihenhaus wohnt eine Familie zur Miete. Die Bewohner merkten schnell, dass etwas im Gange ist. „Menschen klingelten an unserer Tür und fragten uns, ob das Haus wirklich zu verkaufen ist. Manche davon waren angesichts des Preises skeptisch, andere ahnten nichts“, erzählen sie, wollen aber lieber anonym bleiben.

Um einen Einzelfall handelt es sich kaum. Weil die Mieter des Reihenhauses selbst auf der Suche nach einem Eigenheim sind, fiel ihnen eine weitere potenziell gefälschte Anzeige auf. „Vor ein paar Tagen wurde ein Haus in Neubabelsberg inseriert, das für seine Größe unverschämt günstig war. Das Inserat war am nächsten Tag wieder verschwunden.“

„Das Angebot hörte sich verlockend an“

Eine Interessentin des Reihenhauses in der Teltower Vorstadt war Anja Müller aus Stahnsdorf. Die angehende Lehrerin will mit ihrem Freund eine Familie gründen. „Wir überlegen, wie unsere Zukunft aussieht. Es ist sehr schwierig in Potsdam oder Stahnsdorf etwas zu bekommen. Da hält man sich an jedem Strohhalm fest. Es muss ja kein Reihenhaus sein, aber dieses Angebot hörte sich verlockend an“, sagt sie.

Von ihr bekam die MAZ Einblick in die Korrespondenz mit Isabel Morgada. Darin wird klar, wie sich der Betrug auszahlen könnte: „Man soll eine Ausweiskopie senden und zudem eine Anzahlung leisten, um zu beweisen, dass man ernsthaft interessiert ist. Spätestens da hatte ich Verdacht geschöpft“, sagt Müller. Die Betrüger behaupten, sie hätten die internationale Maklerfirma „Open Real Estate Inc.“ mit Sitz in London beauftragt. Doch deren Existenz ist zumindest zweifelhaft – es finden sich kaum Nachweise im Internet, auf der Facebook-Seite warnen Nutzer vor Betrug.

Für eine Besichtigung sollte Geld gezahlt werden

In einer Mail von Open Real Estate an die Interessentin Anja Müller steht: „Die Immobilie kann auf Ihren Namen reserviert und von Ihnen besichtigt werden“. Doch dafür sei ein Vorvertrag und die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 2,2 Prozent des Kaufpreises nötig. Zu deutsch: Wer sein Kaufinteresse nachweisen und das Haus besichtigen will, soll 5786 Euro bezahlen.

Anja Müller fiel nicht auf das Schnäppchen herein. Sie bat ihre Eltern, sich vor Ort umzuhören. Die fragten Nachbarn, ob das Objekt tatsächlich zum Verkauf steht – und bekamen dadurch Kontakt zur wahren Eigentümerin. Das Haus gehört der Potsdamerin Gabriela Nitsche, die selbst Immobilienmaklerin ist.

Eigentümerin wusste nichts von dem Inserat

„Das ist vor drei Jahren schon einmal passiert. Die Daten, Adresse und Fotos zu dem Haus stammen von meinem Inserat, mit dem ich Mieter gesucht habe“, erklärt Nitsche. Auf eine Strafanzeige verzichtete sie damals. „Die Namen der Personen und Firmen sind sowieso falsch, das bringt nichts“, sagt sie. Von dem neuen Inserat wusste sie bislang noch nichts und erwägt nun eine Anzeige. Auch Anja Müller ist bereits zur Polizei gegangen.

Immobilienportal Immowelt hat die Anzeige entfernt

Das empfiehlt auch das Immobilienportal Immowelt, das nach eigenen Angaben eng mit Ermittlungsbehörden wegen Betrugsversuchen zusammenarbeite. „Da Immowelt meist nur indirekt geschädigt wird, müssen die Betroffenen selbst Strafanzeige bei der Polizei stellen. Je mehr Geschädigte rechtliche Schritte einleiten, desto höher ist die Chance auf einen Fahndungserfolg“, erklärt Sprecher Alexander Grohmann.

Und er bestätigt: „Uns wurde die genannte Scheinfirma in letzter Zeit des Öfteren gemeldet. Es kann aber durchaus sein, dass in einer Woche schon wieder ein anderer Name oder eine andere Firma verwendet wird. Wir gehen jeder Betrugsmeldung entschlossen nach und prüfen Anzeigen auf ihre Seriosität. Erhärtet sich ein Betrugsverdacht, entfernen wir die Anzeige unverzüglich – so wie auch in dem von Ihnen geschilderten Fall geschehen.“

Für Betrüger „besonders attraktiv“ seien großstädtische Lagen mit angespanntem Wohnungsmarkt – wie es im Raum Berlin der Fall sei, erklärt Grohmann. „Wenn im Vorfeld einer Besichtigung Geld verlangt wird, muss daher immer von Betrug ausgegangen werden. Oftmals klingen die Betrugs-Angebote auch zu gut, um wahr zu sein“, so der Sprecher weiter.

Lars Eichert ist der Landesvorsitzende des Eigentümerverbands „Haus & Grund“. Quelle: CDU

Seriöse Makler verlangen kein Geld für Besichtigungen

Dem Eigentümerverband „Haus & Grund“ ist die Masche neu. „Mir wurde von unseren Mitgliedern kein solcher Fall gemeldet“, sagt Landesvorsitzende Lars Eichert. „Kein seriöser Makler würde für eine Besichtigung eine Schutzgebühr oder Kaution verlangen. Und Eigentümer, die vom Ausland aus ihr Haus verkaufen wollen, haben in der Regel jemanden vor Ort, der sich um die Immobilie kümmert und auch Ansprechpartner für Interessenten wäre.“

Er warnt zudem vor einem unvorsichtigen Umgang mit Immobiliendaten, die in solchen Portalen abgefragt werden und es Betrügern damit erleichtern, sich als Eigentümer auszugeben.

Von Peter Degener