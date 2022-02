Babelsberg

Die Sanierung und der Umbau der historischen Lokomotiv-Montagehalle an der Wetzlarer Straße in Babelsberg zum Paradome hat begonnen. Mittlerweile sei die zweite Teilbaugenehmigung erteilt worden, teilte der Eigentümer Jürgen Wowra auf MAZ-Anfrage mit. Im Zuge einer ersten Teilbaugenehmigung sei der „teilweise Rückbau nicht relevanter Bauteile vorgenommen worden“, so Wowra.

Mit der zweiten, in der vergangenen Woche erteilten Teilgenehmigung würden nun Mikrobohrpfähle zur statischen Ertüchtigung gesetzt: „Im Anschluss daran beginnen die weiteren Rohbaumaßnahmen.“ Die Fertigstellung sei „unverändert bis zum vierten Quartal 2023 geplant“.

Lokzirkus wird Sitz den Hauptzollamts

Wie berichtet, soll die denkmalgeschützte Fertigungshalle zum Sitz des Hauptzollamtes mit 540 Mitarbeitern ausgebaut werden. Die Pläne dafür sind erstmals im September 2020 vorgestellt worden.

Die „Zirkus“ genannte sechseckige Montagehalle mit ihren 48 Metern Durchmesser ist als Herzstück der 1899 eröffneten Lokomotivenfabrik von Orenstein & Koppel im damaligen Nowawes errichtet worden. Seit der Abwicklung des in der Nachfolge gegründeten Karl-Marx-Werkes zu Beginn der 1990er Jahre stand die Halle leer.

Sporadisch genutzt wurde der Bau etwa als imposante Kulisse für Filmproduktionen wie „The International“ unter Regie von Tom Tykwer oder „Anonymus“ unter Regie von Roland Emmerich.

Traglufthallen-Anbieter übernimmt

Im Oktober 2016 wurde der Traglufthallen-Anbieter Jürgen Wowra, Geschäftsführer der Berliner Paranet Deutschland GmbH, als neuer Eigentümer und Investor vorgestellt. Der Unternehmer präsentierte zunächst Pläne, nach denen das Gebäude bei einer Investition von 10 Millionen Euro für eine Büronutzung kombiniert mit einem Hotelbetrieb umgebaut werden sollte.

Im Juni 2018 folgte eine aufwändigere Projektidee mit einem viergeschossigen Bürozylinder aus Glas und Stahl, der in der Mitte des Baus aufragen sollte. Ergänzt um weitere Funktionen wie ein Bed&Bike-Hotel für Fahrradtouristen und eine Tiefgarage für 160 Fahrzeuge sollten nun insgesamt 45 Millionen Euro investiert werden. Schließlich folgte die Präsentation als künftiger Sitz des Hauptzollamtes.

Von Volker Oelschläger